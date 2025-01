Better Man: Niesamowity Robbie Williams w kinach już 24 stycznia

Rok 2025 zaczyna się pod znakiem Robbiego Williamsa. Better Man: Niesamowity Robbie Williams w reżyserii Michaela Gracey to nie jest zwykła opowieść o muzycznym geniuszu.

Przy produkcji pracowali najlepsi branżowi specjaliści, m.in. ekipa odpowiadająca za technikę motion-capture przy serii Wojna o planetę małp czy Władcy Pierścieni.

Już teraz cyfrowo można posłuchać albumu promującego film biograficzny. Better Man (Original Motion Picture Soundtrack) zawiera nowe wersje największych i najbardziej lubianych utworów Robbiego, które zostały ponownie zaaranżowane na potrzeby filmu, w tym Angels, She’s the One i Rock DJ. Na płycie znalazła się nowa piosenka Forbidden Road.

Polskich fanów czeka kolejna atrakcja. Na wiosnę Robbie ruszy w długo wyczekiwaną trasę koncertową po Europie i przyjedzie do Polski. 9 września wstąpi w Krakowie w Tauron Arenie. Organizatorem koncertu jest agencja Live Nation.