TP-Link Archer NX500 – szybki Internet 5G i Wi-Fi 6, gdziekolwiek jesteś

TP-Link rozszerza swoją ofertę o nowy dwupasmowy router 5G Archer NX500, który łączy ultraszybki Internet mobilny z możliwościami nowoczesnego Wi-Fi 6. Urządzenie powstało z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują stabilnego i wydajnego połączenia bez względu na lokalizację – od domku letniskowego, przez działkę, po biuro w delegacji.

Dzięki obsłudze 5G z prędkością pobierania do 4,67 Gb/s oraz Wi-Fi 6 oferującemu do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w 2,4 GHz, Archer NX500 zapewnia płynną pracę nawet przy dużym obciążeniu sieci. Świetnie radzi sobie z transmisją wideo w 4K, grami online czy wideokonferencjami, jednocześnie obsługując wiele urządzeń bez utraty wydajności – w czym pomagają technologie MU-MIMO i 1024-QAM.

Router oferuje bogaty zestaw portów: gigabitowy WAN/LAN, dwa gigabitowe LAN oraz możliwość wykorzystania 5G/LTE jako łącza zapasowego. Dzięki EasyMesh można go w prosty sposób połączyć z innymi kompatybilnymi urządzeniami, tworząc spójny system Wi-Fi w całym domu.

Konfiguracja Archer NX500 jest prosta – wystarczy włożyć kartę nanoSIM i skorzystać z aplikacji TP-Link. Złącza SMA-F umożliwiają podłączenie zewnętrznych anten, co poprawia jakość sygnału w trudniejszych warunkach. Bezpieczeństwo zapewnia protokół WPA3.

TP-Link Archer NX500 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 1 300 PLN, z trzyletnią gwarancją producenta.