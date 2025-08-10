Ad image
Testy

TEST: Philips 346E2LAE/00

Szeroki obraz do biura i rozrywki

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
4 minut(y) czytania

Philips 346E2LAE/00 to 34-calowy monitor UltraWide QHD, który celuje w użytkowników biurowych, szukających panoramicznej przestrzeni roboczej, bez konieczności sięgania po modele z wyższej półki cenowej. Mamy tu matrycę VA o rozdzielczości 3440×1440 px, odświeżaniu 100 Hz, deklarowanym czasie reakcji 1 ms i wsparciu dla AMD FreeSync. Brzmi zachęcająco? Czas przyjrzeć mu się bliżej, bo za tą atrakcyjną specyfikacją stoją zarówno mocne, jak i słabsze strony.

Pod względem konstrukcyjnym monitor prezentuje się klasycznie i solidnie. Cienkie ramki z trzech stron, matowa czerń oraz prostokątna podstawa w industrialnym stylu dobrze komponują się z otoczeniem biurowym. Nie znajdziemy tu ekstrawagancji typowej dla sprzętu gamingowego – i słusznie, bo to nie jego główne przeznaczenie. Ergonomia stojaka ogranicza się do regulacji wysokości i pochylenia – zabrakło trybu pivot czy obrotu w poziomie, ale w tej cenie trudno się tego domagać.

Jeśli chodzi o porty, monitor wypada dobrze – mamy DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-C (z DP Alt Mode), cztery porty USB-A 3.0 oraz gniazdo słuchawkowe. Ciekawostką są także wbudowane głośniki 2×3 W, które w awaryjnych sytuacjach wystarczą, choć do dłuższej pracy absolutnie trzeba podpiąć zewnętrzne źródło dźwięku.

W cenie około 1 000 PLN otrzymujemy bardzo solidny wyświetlacz biurowo-multimedialny

Ekran oferuje bardzo przyzwoite pokrycie barw, czyniąc go nawet odpowiednim do amatorskiej obróbki zdjęć i wideo. Równie dobrze wypada fabryczna kalibracja – średni błąd odwzorowania kolorów (dE) wynosi około 1,6, a po kalibracji można osiągnąć imponujące 0,7. To świetny wynik jak na panel VA w tym segmencie cenowym. Jasność maksymalna to około 300 nitów – w pełni wystarczająco do pracy w jasnym pomieszczeniu, choć nie imponuje, jeśli myślimy o HDR, którego tutaj brak.

Zastosowana matryca VA ma swoje typowe cechy – wysoki kontrast (ok. 4 000:1), ale przeciętne kąty widzenia i delikatne smużenie, zwłaszcza przy dynamicznych treściach. Choć Philips reklamuje czas reakcji na poziomie 1 ms, w praktyce bliżej mu do 4-5 ms GtG – typowo dla tego typu matryc. Do grania okazjonalnego jak najbardziej się nada, ale ci wymagający szybkiej reakcji i ostrości w ruchu będą rozczarowani.

Monitor oferuje też kilka profili obrazu przygotowanych przez producenta – w tym tryb „Web Design & Office”, który delikatnie poprawia kontrast i neutralność barw oraz „Health-Guard”, zmniejszający emisję światła niebieskiego i eliminujący PWM. To istotna funkcja dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem – oczy mniej się męczą.

Philips 346E2LAE/00 nie udaje, że jest monitorem do wszystkiego – i całe szczęście. W cenie około 1 000 PLN otrzymujemy bardzo solidny wyświetlacz biurowo-multimedialny z funkcjonalnym formatem 21:9, świetnym odwzorowaniem kolorów i przyzwoitym zestawem portów. Wydajność gamingowa czy ergonomia mogłyby być lepsze, ale jak na budżetowy monitor panoramiczny – jest naprawdę dobrze.

Specyfikacja

  • CENA 1 159 PLN
  • PRZEKĄTNA EKRANU 34″
  • POWŁOKA MATRYCY matowa
  • RODZAJ MATRYCY LED, VA
  • ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 3440×1440 px
  • FORMAT OBRAZU 21:9
  • CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 100 Hz
  • JASNOŚĆ 300 cd/m²
  • KONTRAST STATYCZNY 4000:1
  • ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI 100 mm
  • VESA 100 x 100 mm
  • POBÓR MOCY PODCZAS PRACY 31 W
  • POBÓR MOCY PODCZAS SPOCZYNKU 0,3 W
  • WYMIARY Z PODSTAWĄ 817 x 491 x 235 mm
  • WAGA 7,4 kg
Werdykt
78

NASZYM ZDANIEM

346E2LAE/00 to budżetowy monitor UltraWide do biura i domu, który oferuje bardzo dobrą jakość obrazu za rozsądną cenę – pod warunkiem, że nie oczekujesz cudów w grach czy ergonomii.

Plusy

Bardzo dobre pokrycie barw. Fabryczna kalibracja. Szeroki zestaw portów. 100 Hz i FreeSync. Dobre tryby ochrony wzroku.

Minusy

Smużenie typowe dla matrycy VA, mimo deklaracji 1 ms. Brak pełnej ergonomii. USB-C nie wspiera przesyłu obrazu. Zbyt niska jasność do HDR.

Może cię także zainteresować

50 najlepszych gier odchodzącej generacji

Doświadczamy VR z HTC Vive

Kompletny przewodnik: Konsole do gier

Czerwiec 2021, 6/2021

TEST: Audio-Technica ATH-PDG1

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
Poprzedni artykuł TEST: Nissan Qashqai

Ostatnie newsy

Nowość od Dyson: linia kosmetyków do włosów Omega z własnych upraw rolnych marki
Newsy
Francuski szyk w odsłonie UNIQLO
Newsy
IONIQ 6 N: Elektryczny demon prędkości zadebiutował na Festiwalu w Goodwood
Moto Newsy
UNIQLO : C Jesień/Zima 2025 – funkcjonalna elegancja w ruchu
Newsy