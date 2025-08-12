JBL Xtreme 3 MK2 – nowa, czarna odsłona kultowego głośnika

JBL wprowadza na polski rynek odświeżoną wersję swojego bestsellerowego głośnika przenośnego – JBL Xtreme 3 MK2, tym razem w klasycznej, czarnej kolorystyce. Model zachowuje wszystkie cechy, które uczyniły go jednym z najchętniej wybieranych urządzeń w swojej klasie: potężne brzmienie JBL Original Pro, mobilność, wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne.

JBL Xtreme 3 MK2 wyposażono w cztery przetworniki oraz dwa pulsujące radiatory basowe, które zapewniają głęboki, dynamiczny dźwięk o imponującej szczegółowości. Dzięki technologii PartyBoost można połączyć dwa głośniki w trybie stereo lub sparować wiele urządzeń obsługujących ten standard, aby stworzyć nagłośnienie na miarę dużej imprezy.

Stopień ochrony IP67 gwarantuje pełną wodoodporność i pyłoszczelność, co czyni Xtreme 3 MK2 idealnym towarzyszem zarówno na basenie, jak i w plenerze. Na jednym ładowaniu głośnik gra nawet przez 15 godzin, a wbudowany powerbank pozwala naładować smartfona lub tablet bez przerywania muzyki.

Urządzenie umożliwia bezprzewodowe podłączenie dwóch smartfonów lub tabletów jednocześnie, a dołączony pasek z otwieraczem do butelek podkreśla jego imprezowy charakter.

JBL Xtreme 3 MK2 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie 969 PLN.