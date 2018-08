Samsung X5 – superszybki dysk SSD z Thunderbolt 3

Do szybkiego MacBooka najlepiej pasuje równie szybki dysk zewnętrzny. Samsung zaprezentował właśnie serię X5, w której znajdziemy trzy wydajne dyski ze złączem Thunderbolt 3.

Linia Samsung X5 jest przeznaczona przede wszystkim dla osób na co dzień pracujących z dużymi plikami – specjalistów od IT, filmowców nagrywających materiały 4K czy fotografów. Dyski SSD dostępne są w trzech pojemnościach: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Dwa ostatnie charakteryzują się imponującymi parametrami: ich prędkość odczytu sięga 2 800 MB/s, a prędkość zapisu 2 300 MB/s. W połączeniu z szybkim łączem Thunderbolt 3 daje to możliwość transferu na dysk pliku wielkości 20 GB w około 12 sekund. Model z 500 GB pamięci jest od nich tylko nieznacznie wolniejszy – tutaj prędkość zapisu to maksymalnie 2 100 MB/s. Dyski nie współpracują z portami USB-A.

Nowe SSD od Samsuga zamknięte są w metalowej obudowie z wewnętrzną konstrukcją antywstrząsową i ważą około 150 g. Dolna część obudowy pokryta jest antypoślizgową matą. Oprócz ochrony przed upadkiem X5 posiada specjalne mechanizmy chroniące go przed przegrzaniem oraz funkcję szyfrowania danych w standardzie AES 256-bit. Dyski będą dostępne w sprzedaży 3 września i będą kosztowały 400 USD (500 GB), 700 USD (1 TB) lub 1 400 USD (2 TB). Polskie ceny nie są jeszcze znane.