IBM przejmuje open-sourcową firmę Red Hat

IBM to jeden z dawnych gigantów technologicznego świata, dziś już nieco zapomniany. Zamiast produktów hardware’owych dla prywatnych konsumentów opracowuje on teraz głównie rozwiązania biznesowe. Jednym z nich jest chmura IBM Cloud, której współautorem już wkrótce zostanie również Red Hat – przedsiębiorstwo tworzące oprogramowania open source.

Red Hat znany jest przede wszystkim z dystrybucji Red Hat Enterprise Linux – darmowego systemu operacyjnego przeznaczonego przede wszystkim dla przedsiębiorstw. W szeregach IBM firma również będzie się zajmowała pracą nad rozwiązaniami biznesowymi, ale w nieco innym ujęciu. Ma ona współtworzyć istniejący system oprogramowania w chmurze IBM Cloud zawierający narzędzia do zbierania i analizy danych, wykrywania błędów i automatyzacji części procesów online. Red Hat zostało przypisane do chmury hybrydowej, która polega na dzieleniu obciążeń pracy pomiędzy zasobami należącymi bezpośrednio do IBM oraz tymi pochodzącymi od dostawców komercyjnych i publicznych usługodawców. Doświadczenie firmy w zakresie otwartego oprogramowania ma poprawić integrację usług wewnętrznych z zewnętrznymi rozwiązaniami. Zgodnie z zapowiedziami IBM umożliwi to stworzenie prawdziwie otwartej chmury.

Przejęcie Red Hat jest najbardziej kosztowną transakcją w historii IBM – każda akcja zostanie kupiona za 190 USD, co łącznie daje 34 mld USD. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, proces przejęcia powinien zakończyć się w drugiej połowie 2019 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki los czeka Red Hat Enterprise Linux i bazujące na nim dystrybucje systemu operacyjnego – na razie przedstawiciele IBM nie wypowiedzieli się na ten temat.