Red Hot Chili Peppers ogłaszają trasę i koncert w Polsce z Iggy Popem

Red Hot Chili Peppers ogłaszają trasę koncertową w 2023 roku, która wspiera wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne Unlimited Love i Return of the Dream Canteen. Obydwa krążki dotarły do pierwszego miejsca na liście Billboard Top Album Sales. Po niedawnej nominacji do nagrody Grammy za najlepszą piosenkę rockową Black Summer, zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpocznie się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver, wybrzmi na stadionach i festiwalach w całej Ameryce Północnej, m.in. w Las Vegas, San Diego, Houston, oraz w Europie, m.in. w Lizbonie, Madrycie czy Wiedniu. Trasa zakończy się w sobotę, 23 lipca na Hampden Park w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi na wybranych koncertach będą: The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat i King Princess.

Koncert w Polsce odbędzie się 21 czerwca na PGE Narodowy w Warszawie. Bilety trafiają do sprzedaży od piątku, 9 grudnia o 10:00 na LiveNation.pl i redhotchilipeppers.com.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 07.12 od godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: czwartek, 08.12 od godz. 10:00

Bilety w sprzedaży ogólnej: piątek, 09.12 od godz. 10:00

Dzięki temu, że Red Hot Chili Peppers udało się umieścić dwa albumy na szczycie list sprzedaży w tym samym czasie, stają się pierwszym od 17 lat zespołem rockowym, któremu udało się to osiągnąć. Return of the Dream Canteen zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Top Album Sales Chart (podobnie jak jego poprzednik Unlimited Love w kwietniu) i osiągnął #1 w wielu krajach na całym świecie. Oba wydawnictwa zostały wyprodukowane przez wieloletniego współpracownika i powiernika twórczości, Ricka Rubina.