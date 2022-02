Tomasz Marczyński ambasadorem marki Mio￼

Tomasz Marczyński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kolarzy. Czterokrotny Mistrz Polski i tryumfator dwóch etapów międzynarodowego wyścigu La Vuelta Espania, dołączył do MioTeam, by wspólnie z producentem kamer samochodowych, promować bezpieczną i odpowiedzialną jazdę.

Oprócz pasji do dwóch kółek, Tomasz Marczyński wielokrotnie opowiadał także o swojej fascynacji klasycznymi autami. Sam ujął to najlepiej w wywiadzie dla Mio: kocham samochody, te z duszą, dające poczucie wolności i przyjemność z jazdy. W swojej skromnej kolekcji mamy ich kilka i w każdej wolnej chwili, wyruszam na przejażdżki zarówno w Polsce, jak i w moim drugim domu – Hiszpanii. Idea odpowiedzialnej i bezpiecznej jazdy jest bliska sercu kolarza, dlatego postanowił on dołączyć do MioTeam i zostać ambasadorem marki Mio.

MioTeam zrzesza osoby, które pasjonuje motoryzacja. Jego członkowie angażują się w propagowanie i edukowanie w zakresie właściwego zachowania na drodze oraz poszerzanie wiedzy na temat kamer samochodowych. Oprócz Tomasza Marczyńskiego, w ramach MioTeam działają także Adam Klimek, Aleksander Ostrowski oraz Wojciech Chuchała. Sam kolarz podkreśla, że sam na co dzień korzysta z wideorejestratorów Mio, zaś marka doskonale wpisuje się w trend bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy, szanującej zarówno kierowców na czterech kółkach, jak i tych poruszających się na dwóch.