Virgin Mobile wprowadza abonament grupowy￼

W grupie raźniej, a przy okazji korzystniej. Virgin Mobile wprowadza specjalną ofertę dla użytkowników, którzy chcą dzielić się ze sobą korzyściami – abonament grupowy, w którym za każdy kolejny numer zapłacimy jedynie 20 PLN miesięcznie.

Nowa oferta umożliwia stworzenie grupy numerów – od dwóch do pięciu osób. Koszt abonamentu dla pierwszego użytkownika wynosi 40 PLN, a wszyscy kolejni członkowie, będą musieli płacić jedynie 20 PLN miesięcznie. Każda osoba otrzyma nielimitowane rozmowy oraz wiadomości tekstowe i do tego pakiet danych 50 GB, w tym aż 5,57 GB do wykorzystania w roamingu w Strefie Euro. Jeśli nie potrzebujemy aż tylu gigabajtów dostępu do sieci, możemy wybrać plan taryfowy z 30 GB w cenie 15 PLN za każdy kolejny numer.

Oferta skierowana jest do wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy mają w Virgin Mobile plan abonamentowy lub pre-paid, jak i zupełnie nowych klientów; w ramach usługi, możemy nawet przenieść numer z innej sieci. Co istotne, abonament grupowy łączy się z promocją „Bonus na start – 3 miesiące za darmo”. Oznacza ona, że w momencie aktywacji usługi, wszyscy członkowie grupy otrzymają aż 3 miesiące darmowego abonamentu.

W jaki sposób założymy grupę? Umowę można zawrzeć podczas wizyty kuriera po uprzednim złożeniu zamówienia na stronie internetowej Virgin Mobile, poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Klienta oraz w punktach sprzedaży operatora. Oferta ta wiąże się z dużymi korzyściami finansowymi: w przypadku pakietu dla pięciu osób, oszczędności za cały abonament wyniosą aż 80 PLN miesięcznie. Czas trwania kontraktu to 24 miesiące.