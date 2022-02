TEST: Jabra Elite 7 Active

Pomiędzy amatorskim uprawianiem sportu a profesjonalizmem, przebiega wyraźna granica. Osoby raz w tygodniu biegające kilka kilometrów, potrzebują innego sprzętu niż ci, którzy intensywnie przygotowują się do ultramaratonu. Jabra Elite 7 Active to słuchawki true wireless stworzone z myślą o tych ostatnich, ale powinny zadowolić nie tylko zapalonych sportowców.

Pierwsze wrażenie okazało się pozytywne: płaskie etui ładujące, skrywa w sobie douszne wkładki, wodoodporne w klasie IP57. Zostały one pokryte specjalną warstwą ShakeGrip – miękkim, teksturowanym silikonem, dzięki któremu słuchawki trzymają się na miejscu nawet podczas intensywnych ćwiczeń. W trakcie testu miałem okazję w nich biegać, jeździć na rowerze i uprawiać jogę; ani razu nie poczułem, że wkładki wyślizgują mi się z uszu. Kompaktowa konstrukcja chroni je również przed wpływem silnego wiatru.

Słuchawki Jabry zostały wyposażone w fizyczne przyciski, ukryte wewnątrz gumowanej obudowy. W przeciwieństwie do testowanych w tym numerze „T3”, Elite 4 Active, nie trzeba ich mocno wciskać – wystarczy muśnięcie, by przeskoczyć do innego utworu, przywołać asystenta głosowego (Alexę lub Asystenta Google) lub wstrzymać odtwarzanie. Do obsługi słuchawek wykorzystamy także aplikację Jabra Sound+: program jest intuicyjny i przejrzysty, acz dostępny jedynie w angielskiej wersji językowej.

Elite 7 Active zostały wyposażone w system aktywnej redukcji szumów. ANC szczególnie skutecznie eliminuje niskie, „mruczące” dźwięki tła: odgłos pracującego odkurzacza, pracujący klimatyzator, przyciszone rozmowy w biurze. Głośne, nagłe hałasy, na przykład wiercenie, potrafiły przebić się przez dźwiękową zasłonę, ale były wyraźnie stłumione i nie rozpraszały uwagi. Aplikacja umożliwia dopasowanie ANC do konkretnej sytuacji, na przykład poprzez ustawienie większego poziomu redukcji hałasów w jednej słuchawce. Działanie systemu można także odwrócić, aktywując tryb przezroczystości HearThrough.

Charakterystyka dźwiękowa Elite 7 Active zasługuje na pochwałę. Słuchawki brzmią głęboko i melodyjnie, z wyraźnie zaznaczonymi basami, dźwięcznymi sopranami oraz naturalnymi wokalami, subtelnie wyróżniającymi się na tle instrumentów. Nawet przy cichym odtwarzaniu, utwory mogły pochwalić się rytmicznością, tak istotną podczas treningów; również najgłośniejsze ustawienia nie zniekształcały dźwięku. Do wyboru mamy kilka profilów odtwarzania i equalizer, ale fabryczne brzmienie okazało się na tyle porywające i dynamiczne, że rzadko kiedy z nich korzystałem.

Jabra Elite 7 Active pracowały ponad 8 godzin na jednym ładowaniu. Etui ładujące wydłuża ten czas o dodatkowe 22 godziny, dzięki czemu możemy zabrać słuchawki na najtrudniejsze treningi, bez obaw o to, że zawiodą nas w momencie, gdy najbardziej potrzebujemy dźwiękowego wsparcia.

Specyfikacja