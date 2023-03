TikTok realizuje kampanię zwalczającą szerzenie się dezinformacji

TikTok, działając na rzecz zwalczania fake newsów, wdraża nowy projekt zapobiegający rozprzestrzenianiu się szkodliwych treści na platformie. Dzięki współpracy z Fundacją „Przeciwdziałamy Dezinformacji” użytkownicy aplikacji otrzymają praktyczne wskazówki, które pomogą im rozpoznawać fałszywe wiadomości i przeciwdziałać ich dalszemu rozpowszechnianiu.

TikTok systematycznie realizuje działania związane z przeciwdziałaniem dezinformacji zarówno z poziomu moderacji treści, wdrażania dodatkowych narzędzi i polityk, jak i edukacji użytkowników. Na początku lutego platforma zaprezentowała pierwsze sprawozdanie bazowe dotyczące wdrażania ulepszonego Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji, z którego m.in. wynika, że mniej niż 1 na 10 000 wyświetleń dotyczyło treści zidentyfikowanych i usuniętych za naruszenie zasad dotyczących przekazywania szkodliwych informacji. Całe sprawozdanie zawiera ponad 2,5 tys. danych punktowych z 30 krajów. Obecnie, realizując także zobowiązania wynikające z COPD, firma we współpracy z FakeNews.pl realizuje nowy projekt w zakresie walki z dezinformacją.

Wspólna kampania z serwisem FakeNews.pl ma na celu promowanie krytycznego podejścia do różnego rodzaju treści, umiejętności analizy informacji i oceny ich jakości. Zapewnimy użytkownikom przydatną wiedzę w zakresie rozpoznawania fake newsów. Wspólnie z naszym partnerem przygotowaliśmy w tym celu na TikToku mini serwis informacyjny, serię edukacyjnych wideo, które będziemy promować przez najbliższe tygodnie, oraz specjalne komunikaty zachęcające do odwiedzenia tych treści i pogłębienia swojej wiedzy. Dodatkowo wszystkim wyszukującym hasła związane z wojną w Ukrainie ukaże się informacyjna grafika odsyłająca do treści stworzonych w ramach kampanii, by zwrócić uwagę na złożoność tego tematu i uczulić na szczególne ryzyko pojawiania się nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści. Wierzymy, że zapewnienie dostępu do potrzebnej wiedzy na temat specyfiki fake newsów i sposobów ich szerzenia, jest koniecznym elementem w walce z dezinformacją – tłumaczy Jakub Olek, Head of TikTok Public Policy and Government Relations w CEE.

Powiadomienia, filmy i specjalny filtr

W ramach kampanii zaimplementowano na TikToku specjalny filtr w wyszukiwarce (podobnie jak ma to miejsce np. w kontekście COVID-19): w przypadku wyszukiwania haseł nawiązujących do wojny w Ukrainie pojawi się okienko z komunikatem sugerującym zapoznanie się z zasadami oceny treści i odsyłającym do serwisu informacyjnego.

W czasie trwania kampanii polskim użytkownikom aplikacji zostaną wysłane powiadomienia push z aplikacji, informujące o akcji i zachęcające do odwiedzenia serwisu.

Od czego zacząć?

Walka z dezinformacją wcale nie musi wymagać specjalnych umiejętności. Wystarczy zadać sobie kilka pytań, które mogą pomóc ocenić, czy dana treść jest obiektywna i rzetelna, czy też może realizować jakąś ukrytą agendę.