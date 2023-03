Lexus RZ 450e z innowacyjnym napędem DIRECT4

RZ 450e to pierwszy Lexus, który został stworzony od podstaw jako bateryjne auto elektryczne. Celem nie było jedynie zbudowanie bezemisyjnego pojazdu, ale maksymalne wykorzystanie potencjału nowych technologii, by zagwarantować optymalne osiągi i zapewnić radość z jazdy zgodnie z filozofią Lexus Electrified.

Sztywna platforma i niska masa RZ 450e

Samochód powstał na nowej platformie e-TNGA, która zapewnia wysoką sztywność nadwozia, nisko położony środek ciężkości oraz doskonałe właściwości jezdne. Wykorzystano lekkie materiały jak stal o podwyższonej wytrzymałości 1 470 MPa, aluminium czy formowaną żywicę, by utrzymać niską masę. Kierowca wyczuje zalety sztywnej konstrukcji samochodu w stabilności podczas jazdy na wprost oraz precyzji prowadzenia w zakrętach.

RZ ma 4 805 mm długości, 2 850 mm rozstawu osi i krótkie zwisy z przodu (995 mm) i z tyłu (960 mm). Całkowita wysokość wynosi 1 635 mm, a szerokość 1 895 mm (bez lusterek bocznych). Pod względem wymiarów zewnętrznych i gabarytów RZ plasuje się pomiędzy modelami NX i RX.

Wydajny i kompaktowy układ osi e-Axle

Lexus RZ jest pierwszym modelem marki wykorzystujący nowy układ osi e-Axle stworzony z myślą o samochodach elektrycznych. To kompaktowy, modułowy system, na który składają się silnik, przekładnia redukcyjna oraz moduł sterujący PCU (Power Control Unit). W RZ rozwiązanie to jest stosowane zarówno na przedniej jak i tylnej osi, w połączeniu z unikalnym sterowaniem napędem na cztery koła DIRECT4. Ich zadaniem jest dostosowanie rozdziału mocy, poprawa przyczepności i zachowania auta w trudnych warunkach drogowych.

Przedni silnik wytwarza 150 kW (204 KM), a tylny 80 kW (109 KM), co razem daje maksymalną moc 230 kW (313 KM). RZ osiąga doskonałą efektywność energetyczną, zużywając od 16,8 kWh do 18,7 kWh energii na 100 km w cyklu mieszanym WLTP, w zależności od rozmiaru kół i wersji wyposażenia.

Lexus RZ 450e z DIRECT4

RZ jest pierwszym modelem Lexusa z napędem 4×4 DIRECT4, który współpracuje z dwoma osiami e-Axle. Stosowany wyłącznie w Lexusie inteligentny napęd DIRECT4 stale równoważy przyczepność wszystkich czterech kół, intuicyjnie i płynnie rozdzielając moment obrotowy.

Akumulator litowo-jonowy w RZ 450e

Bateria jest umieszczona całkowicie pod podłogą kabiny i stanowi część konstrukcyjną pojazdu. Litowo-jonowe akumulatory umieszczone są w szczelnej, wzmacnianej obudowie, która chroni je przed kontaktem z nawierzchnią drogi lub w razie kolizji. Bateria w RZ 450e składa się z 96 ogniw o pojemności brutto 71,4 kWh. Ich jakość, trwałość i niezawodność znajdują odzwierciedlenie w gwarancji Lexusa: akumulator zachowa co najmniej 70% swojej pojemności po 10 latach. Lexus jest jednak przekonany, biorąc pod uwagę jego wieloletnie doświadczenie w technologiach akumulatorowych, że rzeczywista pojemność powinna po 10 latach wynosić wciąż co najmniej 90%.

RZ w wersjach z 20-calowymi kołami ma zasięg około 395 km w cyklu mieszanym WLTP. Auta z 18-calowymi kołami mają zasięg o około 40 km większy. Wartości te dotyczą wydajności od pełnego naładowania do całkowitego wyczerpania baterii.

RZ jest wyposażony w kompaktową i lekką ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Ładowanie akumulatora podłączonego do zasilania trójfazowego trwa około sześciu i pół godziny, przy zasilaniu jednofazowym czas ten wynosi około 10 godzin. RZ podłączony do systemu szybkiego ładowania prądem stałym naładowanie do 80% może osiągnąć w około 30 minut. Korzystając z aplikacji Lexus Link, właściciele mogą z wyprzedzeniem ustawić czas ładowania, aby wykorzystać energię poza godzinami szczytu, a także dla wygody zaprogramować harmonogram regularnego ładowania.

Ogrzewanie promiennikowe i fotochromatyczny dach panoramiczny

Lexus RZ 450e wykorzystuje we wnętrzu technologie, które poprawiają komfort pasażerów, a jednocześnie przyczyniają się do mniejszego zużycia energii. Zastosowano m.in. nowy układ klimatyzacji ze zintegrowaną nagrzewnicą oraz dmuchawą. Ma wydajną pompę ciepła, która przy jeździe w niskich temperaturach do ogrzewania kabiny wykorzystuje ogrzany płyn chłodzący. Zmniejsza to wykorzystanie energii i pomaga zmaksymalizować zasięg auta. System ma kompaktowe rozmiary i został umieszczony centralnie pod tablicą rozdzielczą, dzięki czemu pasażer na przednim fotelu ma więcej miejsca na nogi

Lexusa RZ można doposażyć w ogrzewanie promiennikowe. Układ ten wykorzystuje dwa panele w przedniej części kabiny, które przy pomocy promieniowania podczerwonego ogrzewają osoby i obiekty w ich zasięgu. Dzięki temu kierowca i pasażer szybciej odczują ciepło niż w przypadku konwencjonalnego układu. Co ważne, układ zużywa około 8% mniej energii, ponieważ dostarcza ciepło tylko do konkretnych miejsc. W ten sposób zmniejszane jest obciążenie klimatyzacji, co ma wpływ na zasięg pojazdu.

W Lexusie RZ dostępny jest też zupełnie nowy fotochromatyczny dach panoramiczny. Szkło ma powłokę low-e (low-emissive), która odbija promieniowanie podczerwone i redukuje promieniowanie cieplne w słoneczne dni, jednocześnie pomagając utrzymać ciepło wewnątrz kabiny, gdy jest zimno. Dach ma również funkcję elektrycznego przyciemniania, dzięki której za jednym dotknięciem błyskawicznie zmienia się z przezroczystego na nieprzezroczysty, odcinając bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dach panoramiczny jest szerszy i o 44 mm dłuższy niż w Lexusie NX.

Lexus Link Pro

RZ wykorzystuje najnowszy system multimedialny Lexus Link Pro, który charakteryzuje się szybką, intuicyjną obsługą oraz rozbudowanym funkcjami łączności, planowania podróży oraz informacji. Standardem jest wbudowana nawigacja w chmurze, która korzysta z aktualnych informacji o trasie. Systemem multimediów, nawigacją, klimatyzacją oraz różnymi funkcjami auta można sterować przy pomocy 14-calowego ekranu dotykowego.

Lexus RZ wyposażony jest w inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge, który rozumie naturalną mowę ludzką, jest w stanie rozpoznać, czy mówi do niego kierowca czy pasażer, a także jest w stanie reagować na polecenia głosowe, gdy pracuje system audio czy nawet gdy w aucie jest głośno.

Lexus Safety System +3

Lexus RZ został wyposażony w najnowszą, trzecią generację pakietu systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + z nowymi oraz ulepszonymi funkcjami, które wykrywają większą liczbę zagrożeń na drodze, by pomóc uniknąć kolizji lub zminimalizować skutki zderzenia. Za sprawą modułu DCM Lexus Safety System + 3 może być aktualizowany overt-the-air bez konieczności wizyty w serwisie.

Lexus RZ jest trzecim autem marki po modelach NX i RX, które jest wyposażony w elektroniczne klamki wspomagane asystentem bezpiecznego wysiadania (Safe Exit Assist). Uniemożliwi on otwarcie drzwi, jeśli z tyłu nadjeżdża inny pojazd lub rowerzysta. Lexus szacuje, że ten system pomoże uniknąć do 95% wypadków spowodowanych nieuważnym otwarciem drzwi.