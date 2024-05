Denon prezentuje nowe słuchawki PerL i PerL Pro White

Denon wprowadza do swojej oferty słuchawki PerL i PerL Pro w kolorze białym.

Nowa, biała wersja słuchawek Denon stanowi ewolucję serii słuchawek PerL i PerL Pro True Wireless. Wykorzystując zastrzeżoną technologię, słuchawki te precyzyjnie identyfikują indywidualne czynniki wpływające na słuch, takie jak anatomia ucha, i tworzą spersonalizowany profil słuchu, pozwalając cieszyć się wszystkimi szczegółami muzyki, filmów i nie tylko. Dzięki ponad 110-letniemu doświadczeniu w dziedzinie audio, Denon zapewnia, że każdy produkt ma żywą i przestrzenną sygnaturę dźwiękową, indywidualnie dostrojoną, aby poprawić wrażenia dźwiękowe i dostarczyć dźwięk zgodnie z zamierzeniami artystów.

PerL White łączy doskonałą jakość dźwięku z elegancką, ponadczasową estetyką, oferując konsumentom wyrafinowany wybór, który z łatwością pasuje do każdego stylu życia, czy to w czasie wolnym, pracy, podróży czy fitnessu.

W zależności od osoby, różnice w słyszeniu mają wpływ na wrażenia słuchowe. Oba modele Denon wykorzystują technologię Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT), która automatycznie mierzy ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, aby określić sposób słuchania muzyki.

Inne słuchawki mierzą tylko ucho zewnętrzne, pomijając krytyczny obszar – ucho środkowe i wewnętrzne – gdzie dźwięk jest przekształcany w sygnały, które mózg może przetwarzać i gdzie odbywa się słyszenie. Wykorzystując sztuczną inteligencję, aplikacja Denon PerL Headphone tworzy spersonalizowany profil słuchu dla każdego użytkownika. Ten spersonalizowany profil poprawia głębię, szczegółowość i czystość dźwięku, dzięki czemu jest idealnie dopasowany do słuchu użytkownika.

Dzięki kompatybilnym urządzeniom, użytkownicy PerL Pro będą mogli cieszyć się technologią Qualcomm aptX Lossless, gwarantującą dźwięk o jakości CD i eliminującą potencjalną utratę jakości dźwięku związaną z łącznością Bluetooth. Będą mieli również dostęp do dźwięku przestrzennego, zasilanego przez DiracVirtuo, który tworzy atmosferę dźwięku przestrzennego w kompaktowym i wygodnym formacie.

Niezależnie od tego, czy chcesz zanurzyć się w ulubionej muzyce dzięki aktywnej redukcji szumów, czy pozostać świadomym otoczenia dzięki trybowi społecznościowemu, szereg ustawień dźwięku zaspokaja wszystkie indywidualne preferencje, zapewniając przyjemne wrażenia słuchowe dla wszystkich. Słuchawki PerL płynnie przełączają się między aktywną redukcją szumów, aby zanurzyć się w muzyce, a trybem społecznościowym, aby zachować świadomość otoczenia.

Słuchawki PerL Pro oferują lepsze wrażenia dzięki funkcji Adaptive Active Noise Cancellation, która optymalizuje redukcję szumów w zależności od otoczenia i dopasowania słuchawek, gdy jesteś w ruchu.

Słuchawki PerL Pro są również wyposażone w funkcję Multipoint, która pozwala użytkownikom łączyć się z dwoma urządzeniami w tym samym czasie, dzięki czemu nie tracą ścieżki podczas przełączania się z muzyki na komputerze na połączenie przychodzące na telefonie, a następnie z powrotem na komputer po zakończeniu połączenia. Jeśli chodzi o żywotność baterii, słuchawki PerL mają słuchaczy objętych. Model PerL oferuje do sześciu godzin autonomii na jednym ładowaniu i do 18 godzin z etui, podczas gdy model PerL Pro oferuje do ośmiu godzin autonomii na jednym ładowaniu i do 24 godzin z bezprzewodowym etui ładującym. Uzyskaj najlepszą w swojej klasie funkcjonalność słuchawek z wysokiej jakości połączeniami głosowymi, odpornością na warunki atmosferyczne i pot (stopień ochrony IPX4), konfigurowalnymi dotykowymi elementami sterującymi na słuchawce oraz różnymi końcówkami dousznymi i skrzydełkami pozycjonującymi.