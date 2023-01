ThinkBook Plus Twist z obrotowym wyświetlaczem

Lenovo zaprezentowało komputer z podwójnym obrotowym wyświetlaczem – z panelem OLED po jednej stronie i kolorowym ekranem E-Ink z drugiej.

Lenovo może poszczycić się długą historią w zakresie konfigurowalnych obudów. Sięga ona aż 2005 roku, kiedy to został zaprezentowany tablet ThinkPad X41, a później w 2012 roku ThinkPad Twist. Nowy ThinkBook Plus Twist na nowo definiuje tę kategorię dzięki integracji obrotowego podwójnego wyświetlacza, który oferuje wszechstronność w wielu trybach. ThinkBook Plus stał się synonimem wyjątkowych urządzeń dla MŚP, w tym ThinkBook Plus 2. generacji z wyświetlaczem e-Ink i ThinkBook Plus 3. generacji z dodatkowym 8-calowym wyświetlaczem obok klawiatury.

ThinkBook Plus 3 zachowuje podstawowe atrybuty znane z ThinkBook Plus 2. generacji, jednak inżynierowie Lenovo wdrożyli ulepszenia w ThinkBook Plus Twist. Są to m.in. najnowszy procesor Intel Core 13. generacji, nowy wyświetlacz OLED o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2,8K z wąską ramką, dotykowym ekranem i obrotowym zawiasem oraz nowy, podświetlany z przodu, kolorowy 12-calowy wyświetlacz E-Ink na górnej pokrywie z ulepszoną częstotliwością odświeżania 120 Hz i dotykowym ekranem. Za wydajność i stabilność łączności bezprzewodowej odpowiada Intel Wi-Fi 6E.

ThinkBook Plus Twist może być bardzo wszechstronny dzięki wielu trybom, które można skonfigurować zarówno z typową dla laptopów klapą lub do formy tabletu, z których obie mogą nadać priorytet wyświetlaczowi OLED lub kolorowemu ekranowi E-Ink dzięki unikalnemu, obrotowemu zawiasowi.

Osoby często podróżujące pokochają wyświetlacz E-Ink w trybie laptopa lub tabletu w formie e-czytnika, umożliwiając im łatwe redagowanie, edycję i korektę dokumentów za pomocą klawiatury lub pióra. Wyświetlacz E-Ink może zmniejszyć zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania, a także zużywa znacznie mniej energii, co oznacza dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. W przypadku bardziej zaawansowanych obiegów dokumentów lub obrazów użytkownicy mogą przełączyć się w tryb tabletu OLED i pracować przy pomocy pióra na żywym wyświetlaczu 2,8K o jasności 400 nitów.

Najbardziej mobilni użytkownicy docenią wszechstronność nowego komputera. Mogą przeglądać i wchodzić w interakcje z terminami kalendarza i wiadomościami e-mail na wyświetlaczu E-Ink, pozostając w ruchu. Następnie z łatwością przełączyć się w tryb wyświetlacza laptopa OLED, przekręcając ekran, aby wziąć udział w wideokonferencji w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem kamery FHD. Udogodnieniem jest doskonały dźwięk dzięki dwóm mikrofonom, które oferują inteligentną redukcję szumów w celu zmniejszenia hałasu z otoczenia. W trybie laptopa, z użyciem ekranu OLED, użytkownicy mogą wykorzystać pełną moc procesorów Intel Core 13. generacji i systemu Windows 11, zapewniających razem wysoką wydajność i produktywność. A pod koniec dnia można przełączyć laptopa w tryb tabletu OLED, aby zrelaksować się przy ulubionym filmie czy serialu lub w trybie tabletu E-Ink, czytając kilka rozdziałów nowej książki.