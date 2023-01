Biznesowy smartfon Lenovo ThinkPhone by Motorola

Współpraca Motoroli i Lenovo zaowocowała przygotowaniem telefonu współpracującego z ThinkPadem.

ThinkPhone by Motorola może się poszczycić parametrami z najwyższej półki i wyjątkowym wyglądem, a do tego bezproblemowo integruje się z ThinkPadami. Nabywcy ThinkPhone mają do dyspozycji pełny pakiet funkcji zabezpieczeń i wsparcia oferujących ochronę i wszechstronne możliwości zarządzania tym urządzeniem dzięki ThinkShield. Jest to najwyższej klasy platforma zabezpieczeń obejmująca podstawowe polityki bezpieczeństwa, funkcje, specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie oraz procesy zapewniające bezpieczeństwo całego urządzenia. Działy IT mogą być spokojne o bezpieczeństwo firmowych urządzeń, a to za sprawą wbudowanych rozwiązań sprzętowych i najwyższej klasy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Moto Threat Defense.

Oprócz funkcji bezpieczeństwa urządzenie ma certyfikat MIL STD 810H1 i zostało wykonane z lekkich włókien aramidowych, które są bardziej wytrzymałe od stali. Korpus jest wykonany z aluminium klasy lotniczej oraz szkło Gorilla Glass Victus, dlatego też z powodzeniem znosi wstrząsy i upadki z wysokości do 1,25 m. Stopień ochrony IP68 oznacza, że ThinkPhone radzi sobie z kurzem i zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez nawet 30 minut. ThinkPhone ma też dobrze wykonany boczny czerwony klawisz, który oferuje bezpośredni dostęp do konfigurowanych przez użytkownika najważniejszych aplikacji biznesowych i tych przydatnych w terenie. Za jego pomocą można też błyskawicznie integrować funkcje urządzenia mobilnego i komputera.

Lenovo ThinkPhone by Motorola udostępnia po raz pierwszy łączność Think 2 Think bazującą na Ready For. Jest to zestaw funkcji do pracy, który umożliwia użytkownikom biznesowym płynną integrację ThinkPhone z ThinkPadem.

W dniu premiery ThinkPhone będzie mieć zainstalowane fabrycznie aplikacje mobilne Microsoft 365, Outlook i Teams. Dzięki temu łatwiej będzie rozpocząć korzystanie z takich funkcji jak znajdowanie materiałów i potrzebnych narzędzi, edycja i tworzenie nowych dokumentów lub z funkcji typowych dla smartfonów – skanowanie aparatem do pliku PDF czy dyktowanie treści dokumentu.

Wydajność w pracy zapewnia użytkownikom Snapdragon 8+ Gen 1. Dzięki temu układowi wszystkie aplikacje otwierają się błyskawicznie, a nawet najbardziej wymagające procesy przebiegają płynnie. ThinkPhone ma też łączność 5G i jest kompatybilny z sieciami Wi-Fi 6E, dlatego użytkownicy mogą korzystać z najszybszej dostępnej obecnie łączności z Internetem w nowym standardzie Wi-Fi w pasmie 6 GHz.

ThinkPhone ma duży wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6,6 cala, na którym prezentuje się lepiej każda zawartość: od rozbudowanych pulpitów po niekończące się wątki e-mailowe. Duża bateria umożliwia działanie smartfona przez ponad 36 godzin i zachowanie łączności podczas nawet najdalszych podróży. Kiedy trzeba uzupełnić zapas energii, ThinkPhone ma w zestawie uniwersalną ładowarkę TurboPower o mocy 68 W, która dostarcza energii na cały dzień po minutach ładowania. Ta lekka, kieszonkowa ładowarka jest tak wydajna, że może zasilać laptop lub dowolne urządzenie ze złączem USB-C.

Dopełnieniem tego wszechstronnego urządzenia jest aparat z matrycą Ultra Pixel o rozdzielczości 50 Mp, który zapewnia najwyższą jakość obrazu podczas wideokonferencji niezależnie od warunków oświetlenia. Matryca Ultra Pixel stosowana we flagowych smartfonach idealnie oddaje nawet najdrobniejsze szczegóły, ponieważ robi zdjęcia, używając do ostrzenia 32 razy więcej pikseli. Dzięki temu powstają dokładniejsze zdjęcia projektów, notatek i szkiców, o niezwykłej klarowności i szczegółowości.

Lenovo ThinkPhone by Motorola (8/256GB) będzie dostępny w cenie 4 999 PLN.