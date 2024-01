Firma Belkin wkracza na targi CES 2024 z nową linią produktów

Belkin zaprezentował cztery nowe produkty z portfolio mobilnego zasilania i łączności.

Ładowanie bezprzewodowe dzięki Qi2

Podstawka magnetyczna BoostCharge Pro 3 w 1

Ta wydajna bezprzewodowa ładowarka 3 w 1, wykorzystująca nowy standard Qi2, oferuje idealne wyrównanie i niezawodne ładowanie urządzeń obsługujących Qi2 z mocą 15 W, szybkie ładowanie zegarków Apple Watch Series 7 i nowszych oraz optymalne ładowanie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Dzięki regulowanemu zawiasowi użytkownicy mogą bez wysiłku dostosować kąt ustawienia telefonu, aby uzyskać optymalny obraz podczas oglądania filmów, czytania artykułów lub rozmów wideo.

149,99 USD / premiera w marcu 2024 r.

Magnetyczny powerbank BoostCharge Pro

Magnetyczny powerbank Qi2 zapewnia do 15 W mocy dla urządzeń z obsługą Qi2 podczas podróży, bez kłopotów z kablami. Posiada zintegrowaną podpórkę do podparcia telefonu podczas przesyłania strumieniowego, czytania lub czatowania oraz współpracuje z etui magnetycznymi i MagSafe o grubości do 3 mm. Funkcja ładowania przelotowego pozwala na łatwe ładowanie powerbanku i urządzenia Qi2 przez port USB-C. Oferowany w opcjach 5K, 8K i 10K, dzięki czemu konsumenci mogą wybrać najlepszy powerbank do swoich potrzeb w zakresie ładowania.

59,99 USD, 79,99 USD i 99,99 USD / premiera w marcu 2024 r.

Wydajna i kompaktowa dzięki technologii GaN

4-portowa ładowarka USB-C GaN 200 W BoostCharge Pro

Nowa 4-portowa ładowarka sieciowa USB-C GaN oferuje imponującą moc 200 W do szybkiego ładowania do 4 urządzeń jednocześnie. Obsługuje laptopy o dużej mocy i laptopy gamingowe. Została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii GaN i programowalnego zasilacza (PPS), aby zapewnić wydajną moc wyjściową i inteligentną alokację mocy, umożliwiając bezpieczne i optymalne ładowanie podłączonych urządzeń. 4-portowa ładowarka sieciowa USB-C GaN pomaga zachować porządek w przestrzeni roboczej, umożliwiając jednoczesne ładowanie laptopów, tabletów, telefonów, inteligentnych zegarków i słuchawek – bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy. Jest kompaktowa i mocna, ma wymiary 92 mm × 118,5 mm × 35,5 mm i waży 650 g.

129,99 USD / premiera w marcu 2024 r.

Stacja dokująca GaN Core 6 w 1 130 W

Firma Belkin wprowadza innowacje w kategorii swoich stacji dokujących z wykorzystaniem GaN, aby zapewnić mniejsze, bardziej wydajne i odpowiedzialnie wykonane rozwiązania dla przestrzeni roboczej. Stacja dokująca GaN Core jest o około 50 procent mniejsza niż inne rozwiązania typu 6 w 1, a jej specyfikacja pozwala na zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb. Wyposażono ją w port HDMI do obsługi wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości do 4K, 2 porty USB-A dla starszych urządzeń, 2 porty USB-C (1 z zasilaniem 96 W) oraz gigabitowy port Ethernet do bezpiecznego i niezawodnego połączenia z Internetem.

139,99 USD / dostępna na belkin.com