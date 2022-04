PlayStation Plus z hitami na kwiecień￼

Jeśli nie wiesz, w co zagrać, PlayStation Plus już wkrótce rozwiąże ten problem. W kwietniu, na nasze konsole trafią trzy wciągające tytuły dla fanów gier akcji, platformówek i karcianek roguelike.

W multiplayerowej grze Hood: Outlaws & Legends, gracze mają okazję pokierować członkami legendarnej drużyny awanturników i rozbójników Robina Hooda. Ich zadanie jest proste: łupić bogatych, by dawać biednym (oczywiście przy zachowaniu drobnej prowizji). Każdy z buntowników ma zestaw umiejętności specjalnych, dzięki którym może niezauważenie wykradać skarby, odwracać uwagę strażników lub przedostawać się do zamkniętych pomieszczeń. Jeden gracz kieruje jedną postacią, a współpraca i odpowiedni skład drużyny to klucz do sukcesu.

Miłośnicy najsłynniejszej gąbki świata, na pewno polubią wesołą platformówkę SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Ten remake kultowej gry z 2003 roku, zabierze nas do podwodnego miasta Bikini Bottom, któremu grozi niebezpieczeństwo. Armii robotów Planktona mogą przeciwstawić się jedynie SpongeBob, Patryk i Sandy, w których wcieli się gracz. Oprócz trybu dla jednej osoby, remake dodaje także możliwość zabawy ze znajomymi w trybie Survival.

Ostatni tytuł, Slay the Spire, to unikalne połączenie karcianki i gry typu roguelike. Gracz wciela się w jedną z czterech postaci, która przedziera się przez pełną niebezpieczeństw wieżę – za każdym razem, lokacje zostaną wygenerowane losowo. Ważnym elementem rozgrywki są walki z szeregowymi przeciwnikami i bossami, do których wykorzystamy zbierane w trakcie podróży karty. W trakcie postępów w grze, będziemy rozbudowywać naszą talię o kolejne karty, tworząc potężne kombinacje i planując każde starcie.

Kwietniowa oferta PlayStation Plus dostępna jest dla graczy PS4 i PS5. Gry będą dostępne od 5 kwietnia do 2 maja.