Świąteczny przewodnik prezentowy 2022

Decyzja o wybraniu prezentu świątecznego może być trudna. Znalezienie tego idealnego wymaga czasu i starannego przemyślenia – ale czasami potrzebujesz tylko odrobiny inspiracji. I tu właśnie możemy pomóc. W „T3” jak zwykle skupiamy się na odkrywaniu rzeczy, które ułatwiają życie, zwiększają produktywność lub sprawiają więcej radości. Jeśli szukasz pomysłów na magiczne „coś” dla bliskich, czytaj dalej, bo jesteś w dobrym miejscu. Tylko uważaj – tak samo prawdopodobne jest, że znajdziesz coś dla siebie!

1 / PHILIPS ONEBLADE 360

Rewolucyjna maszynka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości zarostu. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim. W zestawie z golarką do twarzy znajdują się trzy nasadki do przycinania: 1 mm w celu uzyskania świeżego wyglądu, 3 mm – krótkiego przycinania, 5 mm – dłuższego zarostu.

169 PLN, www.philips.pl

2 / SONY WH-1000XM5

Od hałasu w samolocie po gwar głosów – bezprzewodowe słuchawki Sony WH 1000XM5 redukują zewnętrzne hałasy z użyciem wielu mikrofonów, dzięki czemu jeszcze skuteczniej eliminują dźwięki o wysokiej i średniej częstotliwości. Automatycznie dostosowują też redukcję hałasu do otoczenia i sposobu noszenia. Lekkie słuchawki są elegancko wykończone nowym materiałem. Dobrze przylega on do głowy i mniej uciska uszy.

1 379 PLN, www.sony.pl

3 / GOD OF WAR RAGNARÖK

Santa Monica Studio przedstawia kontynuację jednej z najlepszych gier na platformę PlayStation, God of War z 2018 r. Tym razem Fimbulvinter na dobre zagościł w nordyckich krainach. Poszukując odpowiedzi, Kratos i jego nastoletni syn Atreus muszą odwiedzić każdy z dziewięciu światów. W tym samym czasie siły Asgardu z Thorem na czele przygotowują się do bitwy, po której ma nadejść zmierzch bogów.

299 PLN, www.playstation.com/pl-pl

4 / WD_BLACK SN850 NVME SSD DO KONSOL PS5

Oficjalnie licencjonowany do użytku z konsolami PlayStation 5 dysk umożliwia przechowywanie gier na PS5 i PS4 i granie w nie bezpośrednio z dysku. Wykorzystaj niewiarygodne prędkości odczytu do 7 000 MB/s i prędkości zapisu do 5 300 MB/s (model 1 TB), zapewniające responsywną i płynną rozgrywkę. Dzięki pojemności do 2 TB zyskujesz miejsce do przechowywania nawet 50 gier na konsolę PlayStation 5.

1 079 PLN (1 TB), www.westerndigital.com/pl-pl

5 / NATIVE UNION (RE)CLASSIC WALLET

Pierwsze partnerstwo łączące materiał Coronet YATAY z wyrafinowanymi rozwiązaniami Native Union. Wykonany ręcznie we Włoszech z materiałów roślinnych, YATAY zmniejsza emisję dwutlenku węgla i zużycie wody w porównaniu do produkcji prawdziwej skóry i jest pięciokrotnie trwalszy niż inne alternatywy. W efekcie powstał portfel magnetyczny, który bezproblemowo przymocuje się do iPhone’a z obsługą MagSafe.

246 PLN, www.nativeunion.com

6 / ASUS ROG STRIX G15 2022 (G513)

Propozycja ASUS-a, która ma zapewnić użytkownikowi dominację w rozgrywkach e-sportowych. 15-calowy Strix G jest oferowany w wariantach z ekranem QHD 165 Hz lub FHD 300 Hz. Najnowszy procesor AMD Ryzen 9 6900HX w parze z maksymalnie kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 w wersji laptopowej o szczytowej mocy 150 W TGP z przełącznikiem MUX stanowią rdzeń laptopa Strix G w nowej wersji. Najnowocześniejsza pamięć DDR5 stale dostarcza dane do procesora, zapewniając responsywne wrażenia użytkownika. Dzięki obsłudze dysków SSD PCIe 4.0 x4 nigdy nie musisz czekać z powodu długiego transferu pliku lub ładowania gry. Inteligentne chłodzenie ROG zapewnia stale niskie temperatury komponentów dzięki wykorzystaniu ciekłego metalu, który obniża temperaturę o nawet 16 stopni Celsjusza w porównaniu do konwencjonalnych past termoprzewodzących. Cztery otwory wyjściowe wentylatorów umożliwiają laptopowi odprowadzanie na zewnątrz generowanego ciepła w sposób tak efektywny, jak tylko jest to możliwe. Jeśli preferujesz bardziej stonowany wygląd laptopów, odcień Eclipse Gray optycznie ukryje prawdziwy potencjał twojego komputera, natomiast przykuwające uwagę warianty Volt Green i Electro Punk sprawią, że wyróżnisz się z tłumu. Kiedy chcesz grać gdzieś poza domem, możesz odłączyć laptopa od zasilania sieciowego i korzystać z niego dzięki baterii o wysokiej pojemności 90 Wh. Strix G obsługuje technologię szybkiego ładowania, która pozwala doładować baterię od 0 do 50% w ciągu zaledwie 30 minut.

Od 5 199 PLN, www.asus.com/pl

7 / IFI AUDIO ZEN AIR BLUE

Streamer IFI Audio Zen Air Blue konwertuje sygnał audio Bluetooth ze smartfonów, komputerów lub tabletów na strumień audio odpowiedni dla słuchawek, wzmacniaczy i aktywnych głośników. Zen Air Blue zapewni maksymalną jakość dźwięku, działając na najwyższym poziomie rozdzielczości audio spośród wszystkich systemów Bluetooth. To idealny sposób na połączenie inteligentnego urządzenia z systemem dźwiękowym wysokiej rozdzielczości.

439 PLN, www.salonydenon.pl

8 / JBL ENDURANCE PEAK 3

Prowadzisz aktywny tryb życia – potrzebujesz bezprzewodowych słuchawek dousznych, które dotrzymają ci kroku. Zestaw Endurance Peak 3 jest idealnym partnerem treningowym, który będzie dostarczać motywujące playlisty, zapewniając do 50 godzin odtwarzania. Wytrzymała konstrukcja odporna na kurz i wodę poradzi sobie z najbardziej gorącą sesją na siłowni, a zaczep TwistLock zapewnia bezpieczne, wygodne dopasowanie.

569 PLN, www.jbl.com.pl

9 / DIVOOM ZOOE

Kompaktowy głośnik Bluetooth z pikselowym wyświetlaczem retro LED. Jest niewielki, jego wymiary to: 2,6 x 2,8 x 2,9 cala. 6 W mocy zapewnia zaskakująco wysoki poziom głośności. Idealnie nadaje się do biura, pokoju w akademiku czy mieszkania. Społeczność projektantów pixel art Divoom liczy już sobie ponad 1 000 osób, dzięki którym można skorzystać z gotowych wzorów lub zaprojektować własne.

219 PLN, www.mp3store.pl

10 / JBL PULSE 5

Przyciągający wzrok, personalizowany, 360-stopniowy pokaz świetlny JBL Pulse 5 synchronizuje się z rytmem muzyki, gdy z górnej membrany głośnika dobiega głęboki bas i śmiały dźwięk. Wytrzymały pasek umożliwia zabranie przenośnego, pyłoszczelnego i wodoodpornego głośnika Bluetooth z podwórka na plażę i nie tylko. Tańcz do białego rana za sprawą nawet 12 godzin odtwarzania.

1 299 PLN, www.jbl.com.pl

11 / IROBOT ROOMBA COMBO J7+

Jedyny robot odkurzająco-mopujący z całkowitym automatycznym unoszeniem modułu mopującego, łącznością Wi-Fi, dwiema gumowymi szczotkami głównymi do wszystkich powierzchni oraz stacją ładująco-czyszczącą Clean Base. Rozpoznaje i omija przeszkody oraz jest kompatybilny z asystentami głosowymi i technologią Imprint Link, dzięki której samodzielnie można zdecydować o tym, których obszarów robot ma nie sprzątać.

4 999 PLN, www.irobot.pl