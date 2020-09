TEST: WD_Black P50 Game Drive SSD

Co mają ze sobą wspólnego The Elder Scrolls Online, DCS World i Final Fantasy XV? Całkiem sporo. Po pierwsze, to tytuły, które regularnie odpalam, a po drugie – „zapychacze”, które skutecznie zagracają spory kawałek dysku. Jeśli dotyczy cię ten sam problem, spokojnie – z pomocą przychodzi nam gamingowa seria WD_Black, której dumnego przedstawiciela, model P50, miałem szansę wnikliwie przetestować.

Industrialna stylistyka gamingowej serii od WD jest nie do podrobienia. P50 to nośnik SSD z natury odporny na wstrząsy, ale solidna, aluminiowa obudowa dodatkowo chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na bocznej krawędzi znajduje się także port USB-C, służący do podłączenia dysku do komputera; w komplecie z urządzeniem otrzymujemy zarówno przewód do USB-C, jak i taki kompatybilny z USB-A.

Do testów otrzymałem P50 o pojemności 1 TB. Dysk był gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu go do komputera. Nośnik otrzymał wsparcie dla najnowszego standardu SuperSpeed USB 20 Gb/s, umożliwiającego prędkości transferu sięgające 20 Gb/s, ale póki co jest on rzadko spotykany; zamiast niego skorzystałem z klasycznego portu USB-A Gen 2.

Na pierwszy ogień poszedł benchmark w CrystalDiskMark, gdzie dysk osiągnął imponującą szybkość zapisu 950 MB/s i odczytu 1 000 MB/s! Przenoszenie zdjęć, filmów i dokumentów było dzięki temu bardzo sprawne, a statystyki pobierania gier ze Steama pokazywały równomierną, stabilną pracę nośnika.

Właśnie, skoro przy grach jesteśmy – WD_Black P50 sprawdził się w nich znakomicie. Jako pierwsze na warsztat wrzuciłem wspomniane już The Elder Scrolls Online, które nie zawsze „lubi się” z dyskami zewnętrznymi. Tutaj nie zauważyłem żadnych przestojów czy zacięć; gra wczytywała się szybko, a ładowanie lokacji zajmowało ledwie kilka sekund.

Kolejnym tytułem testowym stała się windowsowa wersja Total War: Warhammer II, przez niektórych nazywana „symulatorem okna ładowania”. Podczas korzystania z nośników HDD przestoje w rozgrywce bywają koszmarnie długie, ale na szczęście propozycja WD błyskawicznie odpala pojedyncze bitwy i stany zapisu w kampanii.

WD_Black P50 może być także podłączany do Xboxa One i PlayStation 4. Na próbę postanowiłem ściągnąć na niego Horizon Zero Dawn; gra „chodziła” bezbłędnie, bajecznie szybko ładując kolejne poziomy.

WD_Black P50 to jeden z droższych dysków SSD na rynku, ale ze względu na imponujące osiągi wydaje mi się, że cena ta jest w pełni uzasadniona. To pozycja wymarzona dla osób szukających godnego miejsca do przechowywania swojej bogatej kolekcji gier.

