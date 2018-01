TEST: Logitech BRIO 4K Stream Edition

Mówią, że jeśli ktoś nie jest wystarczająco zdolny, aby wykonywać jakąkolwiek pracę, to może zostać YouTuberem. Cóż, to nie miejsce i czas, aby to oceniać; możemy przyjrzeć się natomiast kamerce internetowej przeznaczonej dla YouTuberów i livestreamerów właśnie.

Opisywane urządzenie to nowa, ulepszona wersja Logitech BRIO 4K. Stream Edition oferuje nam nagrywanie materiału w jakości 4K Ultra HD z maksymalną prędkością 30 fps lub w Full HD w 60 fps-ach. Najważniejszą funkcją kamerki jest kompensacja oświetlenia. BRIO 4K charakteryzuje się rozległym jak na taki mały sprzęt zakresem dynamicznym. W praktyce oznacza to, że możesz nagrywać zawartość przy sztucznym lub nierównomiernym oświetleniu, nie tracąc kontrastu i jakości.

Również pod względem dźwiękowym BRIO 4K to „wyższa klasa średnia”. Zastosowane w kamerze podwójne mikrofony dobrze redukują szumy i zakłócenia, jednak wciąż słychać plucie niektórych głosek. Na dodatek nie można temu zaradzić za pomocą pop filtra, ponieważ postawienie go przed kamerą będzie mijało się z celem.

Absolutnie rewelacyjną i właściwie niezbędną początkującym YouTuberom funkcją jest natomiast tryb zastępowania tła. Jeśli nie chcesz chwalić się wyglądem swojego domowego studia nagraniowego, za pomocą BRIO 4K możesz zastąpić je jakimś neutralnym tłem. Czasami kamera „nie łapie” konturu ciała i wymazuje np. ramiona, jednak twarz użytkownika jest zawsze widoczna. Ponadto urządzenie może służyć do odblokowywania komputera za pomocą jedynie spojrzenia w obiektyw.

CENA 1 050 PLN