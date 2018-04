TEST: WD My Passport Wireless SSD

Jeśli wiosną wybierasz się na wycieczkę w plener, zamiast laptopa warto spakować do plecaka dysk twardy WD My Passport Wireless SSD. Nie tylko bez problemów przejmie on jego rolę w archiwizacji zdjęć, ale także naładuje twój telefon.

MPW to zamknięty w sztywnej, wytrzymałej na upadki obudowie, dysk SSD wyposażony w czytnik kart SD. Aby zrobić kopię zapasową danych, wystarczy wsunąć nośnik do odpowiedniego portu i wcisnąć umieszczony na obudowie przycisk – dysk wykona resztę pracy za ciebie. Znajdujące się na MPW pliki można też przesyłać za pomocą kabla USB oraz Wi-Fi.

Połączenie bezprzewodowe nie służy zresztą jedynie do transferu danych, ale również do ich strumieniowania na smartfona lub tablet. Pozwala ono na bezpośrednie nagrywanie zawartości z telefonu na dysk lub edycję plików. Funkcje te są miłym dodatkiem, ale przeznaczonym raczej dla miłośników smartfonowej fotografii – działają one tylko z określonymi aplikacjami na iOS lub Androida.

Na jednym ładowaniu dysk pracuje do 10 godzin. W sytuacjach awaryjnych jego akumulator może pełnić także funkcję powerbanka dla innych urządzeń. Do wyboru mamy dyski o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB. WD MPW SSD przypadnie do gustu nie tylko profesjonalnym fotografom, ale i amatorom, którzy cenią sobie wygodę i niezawodność.

Cena Od 1 550 PLN