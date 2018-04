Daisy – recyklingowy robot Apple

Wiele firm zastanawia się, w jaki sposób zredukować swój ślad węglowy – miarę ich presji na środowisko naturalne – do minimum. Apple podchodzi do problemu bardzo poważnie: firma właśnie zaprezentowała najnowszego robota recyklingowego do wydajnego odzyskiwania i sortowania komponentów ze zużytych iPhone’ów.

Daisy, bowiem tak nazywa się robot, rozpoznaje dziewięć najnowszych modeli iPhone’ów. Służy on do odzyskiwania komponentów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Robot rozmontowuje telefon i wyciąga z niego poszczególne podzespoły, które następnie są sortowane w zależności od tego, do jakiego przetworzenia się nadają. Daisy potrafi w ten sposób odzyskać materiały z 200 iPhone’ów na godzinę, co daje niespełna 2 miliony urządzeń rocznie. Poprzedni recyklingowy robot Apple, Liam, został oddany do użytku w 2016 roku, ale charakteryzował się nieco mniejszą wydajnością 1,2 mln smartfonów rocznie.

Apple mocno angażuje się w różne inicjatywy mające uczynić ich produkty przyjaznymi dla środowiska. Półtora tygodnia temu firma ogłosiła, że wszystkie jej obiekty w 43 krajach świata są zasilane w 100% za pomocą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dotyczy to nie tylko fabryk i centrów danych, ale także pojedynczych salonów sprzedaży. Ponadto rozpoczęła się ogólnoświatowa akcja GiveBack. Za każdego zużytego iPhone’a oddanego do punktu sprzedaży Apple przekaże darowiznę na rzecz fundacji Conservation International, zajmującej się ochroną bioróżnorodności na świecie. Akcja potrwa do 30 kwietnia.