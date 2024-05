TEST: Volvo XC90 Mild-Hybrid 

Prawie dziesięć lat temu przeprojektowany XC90 2016 wprowadził Volvo na ścieżkę dobrobytu. Zbudowany na platformie zaprojektowanej do użytku we wszystkich przyszłych pojazdach Volvo, był wyposażony w rodzinę wydajnych, czterocylindrowych silników benzynowych i elektrycznych. Zaprojektowany zgodnie z klasycznymi zasadami skandynawskiej elegancji i prostoty, XC90 drugiej generacji nadał ton definiującemu Volvo przez wiele lat.

Dziś, u progu transformacji Volvo w firmę produkującą wyłącznie pojazdy elektryczne, Volvo XC90 2024 to w zasadzie ten sam SUV. Zmiany wprowadzone od 2016 roku sprawiły, że jest on tylko bardziej aktualny. Jeśli jednak zaparkowałeś nienaganny model XC90 z 2016 roku obok tego z 2024, możesz potrzebować pomocy w stwierdzeniu, które Volvo jest nowe, a które stare. Co jednak bardziej niezwykłe, XC90 2024 nie wygląda, ani nie sprawia wrażenia konstrukcji sprzed prawie 10 lat.

Historycy prawdopodobnie zapamiętają XC90 drugiej generacji jako jedno z najważniejszych Volvo, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Zapoczątkowało to nowe podejście producenta do projektowania. Począwszy od logo na osłonie chłodnicy i świateł drogowych typu Młot Thora, po tylne światła w kształcie litery C i blokowy napis V-O-L-V-O na tylnej klapie, pojazd ten wyznacza standardy dla firmy, które utrzymują się do dziś.

Podobnie jest we wnętrzach, gdzie króluje skandynawski minimalizm. Miękka skóra, matowe drewno, radełkowane pokrętła, aluminiowy głośnik w środkowej desce rozdzielczej, osłony schowków w stylu rolet i kryształowa dźwignia zmiany biegów Orrefors emanują dbałością o szczegóły. A jeśli wolisz pominąć skórę, Volvo oferuje do XC90 atrakcyjną tapicerkę z domieszką wełny.

XC90 kontynuuje tradycję Volvo, polegającą na zapewnianiu miękkich, a jednocześnie zapewniających wsparcie miejsc do siedzenia pod panoramicznym, szklanym dachem. Poza podzieloną na strefy klimatyzacją, SUV jest wyposażony w nawiewy dla pasażerów trzeciego, rozkładanego rzędu.

Pierwszy rząd XC90 zapewnia wysoką pozycję siedzącą i dobrą widoczność na zewnątrz. Podgrzewana kierownica i podgrzewane przednie siedzenia są standardem, a wykończenie Ultimate zapewnia dodatkową wentylację.

Kanapa w drugim rzędzie może pomieścić maksymalnie trzy osoby dorosłe, a Volvo oferuje w standardzie zintegrowane podwyższenie siedzenia dla starszych dzieci. Prześwit do siedzeń w trzecim rzędzie jest niewielki, ale dorosły prawdopodobnie znajdzie przyzwoity komfort dzięki siedzeniom w stylu stadionowym z godnym pochwały podparciem nóg.

Podobnie jak inne trzyrzędowe SUV-y w segmencie, XC90 możesz przewozić dodatkowe osoby lub przyzwoitą ilość ładunku, ale nie jednocześnie. To Volvo za trzecim rzędem siedzeń oferuje co najwyżej tyle miejsca, ile wystarczy, aby przewieźć do domu zakupy spożywcze lub sprzęt sportowy na boisko, ale niewiele więcej. Złóż siedzenia trzeciego rzędu, a ładownia XC90 powiększy się, aby pomieścić bagaż o pojemności 680 litrów, co wystarczy na dłuższe rodzinne wakacje.

Chociaż montowany pionowo 9,0-calowy ekran dotykowy jest niewielki jak na dzisiejsze standardy, działa na nim nowe oprogramowanie wbudowane Google. Cyfrowa tablica nie prezentuje przewagi graficznej, ale takie jest tradycyjne podejście w Volvo. Zamiast tego otrzymujesz potrzebne dane w prostym, nawet nieco staroświeckim układzie. Standardem jest również Apple CarPlay, ale tylko w wariancie przewodowym.

Volvo mądrze wykorzystuje pokrętło głośności stereo otoczone przyciskami dostrajania radia. Przyciski szybkiego dostępu uruchamiają także odszraniacze przednie i tylne. Samochód testowy był wyposażony w opcjonalny, wysokiej klasy system audio Bowers & Wilkins (14 550 PLN) ze zwracającymi uwagę niskimi tonami.

Biorąc pod uwagę 21-calowe szlifowane felgi pojazdu testowego, system kamery przestrzennej okazał się szczególnie pomocny w unikaniu zarysowań podczas parkowania w pobliżu krawężników. Jednak nadmiernie zniekształca on otoczenie, powodując problemy z perspektywą.

Oprócz 12-calowego cyfrowego wyświetlacza zegarów, moje XC90 miało wyświetlacz przezierny. Oba wyrażają ten sam minimalizm, który można znaleźć we wnętrzu auta. Trochę szkoda, bo chciałbym zobaczyć ulepszoną grafikę, przedstawiającą w czasie rzeczywistym stan zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę.

Volvo wyposaża XC90 we wszystkie oczekiwane funkcje bezpieczeństwa, w tym w półautonomiczny system wspomagania jazdy o nazwie Pilot Assist. Łączy on w sobie adaptacyjny tempomat ze wspomaganiem utrzymania pasa ruchu i wymaga od kierowcy trzymania rąk na kierownicy. Biorąc jednak pod uwagę osiągnięcia Volvo w zakresie bezpieczeństwa, Pilot Assist powinien być lepszy. Pokonywanie zakrętów drogi ekspresowej sprawiało mu trudności, co nie jest rzadkością w przypadku tego typu technologii. Również nieoczekiwane prowadzenie przy zjazdach powoduje, że klasyczne kierowanie jest znacznie bardziej wskazane.

Volvo wyposażyło B5 AWD Mild Hybrid w czterocylindrowy silnik o pojemności 2,0 litrów. Silnik diesla ma moc 235 KM, a elektryczny 14 KM. Napęd na wszystkie koła (AWD) jest standardem. Średnie zużycie paliwa na drogach mieszanych w trakcie testów wyniosło 7,2 l/100 km.

XC90 jest szybki, co ułatwia wjazd na główne drogi i wyprzedzanie, nawet jeśli nacisk kładziony jest na luksus i styl, a nie na jazdę i prowadzenie. 21-calowe koła i przyczepne opony wyglądają dobrze, ale pogarszają jakość jazdy pomimo adaptacyjnego zawieszenia pneumatycznego. Na nierównych drogach i progach zwalniających podstawowa konstrukcja XC90 pozwala na zbyt dużą siłę uderzenia w kabinie. Ponadto, pomimo laminowanego szkła w Ultimate, pojazd testowy okazał się głośniejszy w środku przy prędkościach autostradowych, niż oczekiwałem.

Na krętej drodze XC90 wymaga częstej korekty toru jazdy. Nadwozie pojazdu porusza się po pofałdowanym asfalcie zbyt mocno. Pod wieloma względami Volvo XC90 ujawnia swój zaawansowany wiek. Mimo to pozostaje niezaprzeczalnie atrakcyjnym SUV-em, po części dlatego, że ma tak niewielu rywali.

To Volvo oferuje styl, jakość, komfort i użyteczność, a przy tym jest niezaprzeczalnie bezpieczne. Technologia jest pod wieloma względami dobra, ale pod niektórymi przestarzała i niezdarna. Z drugiej strony, jeśli szukasz luksusowego, trzyrzędowego hybrydowego SUV-a, XC90 jest po prostu oczywistą, od razu przychodzącą do głowy opcją.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 458 500 PLN

458 500 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 7,6 sekundy

7,6 sekundy SILNIK 2.0 R4

2.0 R4 MOC 235 KM + 15 KM

235 KM + 15 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 480 Nm