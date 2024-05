TEST: Samsung QN900D

Po tym, jak telewizory 8K dosięgnął trudny rok 2023, Samsung powrócił z optymizmem i nowymi produktami w 2024 roku. W swoim flagowym QN900D (65” / 77” / 85” / 98”) marka wykorzystuje wszystkie możliwości poprawy jakości obrazu i zużycia energii, aby mieć pewność, że 8K choć jest niszą dla najbogtaszych, wciąż ma się dobrze.

Wybór flagowego telewizora 8K firmy Samsung to zabawa dla nielicznych. „Najtańszy” model o przekątnej 65 cali kosztuje ponad 25 tysięcy złotych. 85-calowy prawie 48 tysięcy złotych. Jednak oprócz czterokrotnego zwiększenia liczby pikseli, w porównaniu z telewizorem 4K, otrzymujemy najmocniejszy jak dotychczas procesor – dwukrotnie potężniejszy niż w ubiegłym roku, a także 512 sieci neuronowych do analizy i poprawy jakości obrazu i dźwięku.

QN900D to prawdopodobnie najsmuklejszy i najbardziej futurystyczny telewizor LCD na rynku. Koncepcja Infinity Air Samsung na rok 2024 zakłada, że ekran jest umieszczony w ramce tak wąskiej, że prawie spełnia wymagania dotyczące bezramkowości.

Smukłość rozciąga się także na tył telewizora, który wystaje jedynie na nieco ponad centymetr. Tę niesamowitą konstrukcję zamyka jednolity tylny panel, tworzący charakterystyczny, monolityczny efekt, który szczególnie oszałamiająco wygląda zawieszony na ścianie.

Srebrne, metaliczne wykończenie otaczające boki telewizora zapewnia kolejny wspaniały efekt premium, podkreślony przez perforacje, które są widoczne na wszystkich czterech bokach. To w nich ukryty jest system Dźwięku Podążającego za Obiektem, który ma za zadanie umieszczać efekty we właściwym miejscu na ekranie telewizora.

Pomimo możliwości powieszenia na ścianie, QN900D jest nadal dostarczany z podstawą. Mocuje się ją pod środkiem ekranu, dzięki czemu nie potrzeba bardzo szerokiego mebla do postawienia telewizora. Ponadto do złożenia i przymocowania podstawy nie będą potrzebne śruby. Szyjka stojaka ma również mocne, lustrzane wykończenie, które może, przynajmniej pod pewnym kątem, sprawić wrażenie, że ekran lewituje w powietrzu.

QN900D może być tak smukły, ponieważ jego złącza, obsługa zasilania i przetwarzanie są przekazywane do zewnętrznego modułu One Connect, który przesyła wszystko do ekranu za pomocą jednego kabla. Pudełko to można umieścić poza telewizorem i podłączyć za pomocą długiego, srebrzystego kabla lub umieścić na stojaku QN900D za ekranem.

Rozdzielczość 8K QN900D stawia go w obecnie dość niszowym (i kurczącym się) zakątku świata telewizji. Nisza, z której QN900D raczej nie wyjdzie, biorąc pod uwagę jego wysoką cenę. Można jednak śmiało powiedzieć, że rozdzielczość 7680×4320 pikseli i futurystyczny wygląd to nie jedyne zalety, jakie ma do zaoferowania, jeśli chodzi o uzasadnienie tej kwoty.

Firma Samsung znalazła sposób na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej swojego panelu premium 8K na rok 2024, dzięki czemu może on spełnić dzisiejsze, rygorystyczne przepisy dotyczące zużycia energii przez telewizory, a jednocześnie osiągnąć 20-30% wzrost jasności w przypadku treści HDR w porównaniu z QN900C z 2023 roku.

Upscalowanie materiału wejściowego do rozdzielczości 8K jest niemal mistycznie imponujące

Mózgiem nowego modelu jest nowy procesor Neo Quantum 8K AI Gen 3. Podwaja on prędkość NPU w porównaniu z poprzednikiem i najwyraźniej wykorzystuje zgromadzoną wiedzę 512 sieci neuronowych, które niestrudzenie analizują różne typy obrazów, aby ułatwić telewizorowi zorientowanie się, jak zoptymalizować wydajność na ekranie. Oznacza to ośmiokrotny wzrost w porównaniu z liczbą sieci neuronowych wykorzystywanych do zasilania zeszłorocznego QN900C 8K.

Wiodącą cechą nowego procesora jest radykalnie potężniejszy, wykorzystujący sztuczną inteligencję moduł skalujący do rozdzielczości 8K. Pozwala on na bezprecedensowe zadanie zamiany źródeł 4K, a nawet HD i SD na 8K – co jest przydatne, biorąc pod uwagę niedobór natywnej zawartości 8K.

Kontrast jest pod wieloma względami niezwykły w przypadku telewizora LCD, ponieważ podświetlenie Mini LED i zaawansowane sterowanie lokalnym przyciemnianiem pozwalają uzyskać zaskakująco ciemne, niemal czarne kolory przypominające OLED. Wydajność kolorów QN900D jest również wystarczająco zaawansowana, aby dotrzymać kroku jasności i rozdzielczości ekranu. Kropki kwantowe użyte do zapewnienia kolorów mogą być wzmocnione bez utraty nasycenia, co skutkuje wyjątkową intensywnością. Ale jednocześnie ekran może w dalszym ciągu zapewniać subtelne różnice w cieniowaniu.

Samsung ponownie wprowadził także opcję konwersji SDR na HDR, podczas gdy system Wzmocnienie Głębi Obrazu PRO ustala centralny punkt dowolnej klatki obrazu, a następnie subtelnie poprawia elementy, aby obrazy pierwszego planu wyglądały wyraźniej i zwiększały wrażenie głębi. Chodzi o to, aby obrazy bardziej przypominały sposób, w jaki twoje oczy postrzegają prawdziwy świat.

QN900D to nie tylko przeniesienie filmów i programów na inny poziom wydajności; dzieje się tu także mnóstwo dla graczy. Wszystkie cztery złącza HDMI obsługują najnowsze funkcje – częstotliwości odświeżania 4K/120 Hz, 144 Hz, VRR (w tym AMD Freesync Premium Pro) i ALLM. Plus, oczywiście, gry 8K przy częstotliwości odświeżania do 60 Hz, jeśli masz komputer PC zdolny do renderowania tak wielu pikseli. Dostępna jest także obsługa gier HDR10+, a podczas grania dedykowany ekran menu.

Flagowy zestaw QN900D uzupełnia system dźwiękowy, który zapewnia aż 90 W całkowitej mocy z systemu wielokanałowego, obejmującego głośniki rozmieszczone – jak wspomniano wcześniej – wokół jego krawędzi, a także rząd co najmniej ośmiu przetworników średnio-niskotonowych rozciągających się u dołu tyłu telewizora.

I choć system ten działa poprawnie, trudno sobie wyobrazić, że po wydaniu co najmniej 25 tysięcy złotych na telewizor, klient nie dokupi do niego soundbara lub jeszcze bogatszego systemu. Przy tak monumentalnej budowie, dźwiękowi brakuje uderzenia basu i projekcji do przodu, brzmiąc nieco chłodno i mało angażująco.

QN900D może być spektakularnym telewizorem. Jakość obrazu w porównaniu z poprzednikiem znacznie się poprawiła pod każdym względem. Upscalowanie materiału wejściowego do rozdzielczości 8K jest niemal mistycznie imponujące. Szczególnie robi wrażenie w przypadku obszarów o dużej teksturze, takich jak włosy, trawa, drzewa czy materiał odzieży. Nie chodzi tylko o to, że tego rodzaju zawartość obrazu jest bardziej wyraźna. Wygląda też gęściej i bardziej trójwymiarowo – a nawet bardziej naturalnie. Wszystko to z niewielkim śladem przetwarzania. To imponująca i wciąż rozwojowa technologia, nawet jeśli przez obecną cenę nie przeznaczona dla wszystkich.

Specyfikacja

CENA Od 25 499 PLN

Od 25 499 PLN PRZEKĄTNE EKRANU 65″ (testowany), 75″, 85″, 98″

65″ (testowany), 75″, 85″, 98″ MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII 370 W

370 W TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII 260 W

260 W ZUŻYCIE ENERGII W STANIE SPOCZYNKU 0,5 W

0,5 W ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII 952 kWh

952 kWh WYMIARY Z PODSTAWĄ 1 434 x 892 x 266 mm

1 434 x 892 x 266 mm WYMIARY BEZ PODSTAWY 1 434 x 815 x 13 mm

1 434 x 815 x 13 mm WAGA Z PODSTAWĄ 30,2 kg

30,2 kg WAGA BEZ PODSTAWY 21,6 kg