The Weeknd ogłasza trasę koncertową i koncert w Polsce

The Weeknd ogłosił dzisiaj nowe daty swojej trasy After Hours Til Dawn Tour na 2023 rok. Kolejny etap trasy rozpocznie się w sobotę 10 czerwca w Manchesterze w Wielkiej Brytanii na stadionie Etihad, z przystankami w Europie i Ameryce Łacińskiej w Sztokholmie, Amsterdamie, Meksyku, Rio de Janeiro i nie tylko, po czym zakończy się w Santiago w Chile.

Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd After Hours z 2020 roku (pochodzący z niego przebój Blinding Lights został nowym #1 na liście Billboard Hot 100 wszech czasów, wyprzedzając przebój Chubby Checker The Twist z 1960 roku), a także docenionego przez krytyków albumu Dawn FM, który ukazał się w styczniu 2022 roku. Kaytranada i Mike Dean dołączą do The Weeknd na wszystkich europejskich koncertach.

Sprzedaż biletów na europejskie koncerty rozpocznie się w piątek 2 grudnia o godzinie 12:00 czasu lokalnego. W Polsce koncert odbędzie się 9 sierpnia na warszawskim Stadionie Narodowym.

Wszystkie bilety i dodatkowe informacje będą dostępne na stronie TheWeeknd.com/tour.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od środy 30.11.2022 od godz. 12:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster od czwartku 1.12.2022 od godz. 12:00

Bilety w sprzedaży ogólnej od piątku 2.12.2022 od godz. 12:00