TEST: TP-Link Deco X20

Po kilku miesiącach przerwy wracamy do pracy zdalnej i korzystania z domowego internetu ze wszystkimi jego plusami i bolączkami. To dobry moment, by przestawić się na Wi-fi 6 – szybsze, stabilniejsze łącze wyeliminuje część frustracji związanych z pracą lub nauką z własnego mieszkania. Sprawdźmy, czy routery MESH Deco X20 sprawią, że problemy z łącznością przejdą do historii.

Konfiguracja systemu zajęła nam zaledwie kilka minut. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazały się trzy kompaktowe, białe routery o estetycznym, matowo-błyszczącym wykończeniu, oraz kod QR, po którego zeskanowaniu pobraliśmy polskojęzyczną aplikację TP-Link Deco. Przeprowadziła nas ona przez wszystkie etapy ustawiania sieci, łącznie z pobieraniem odpowiednich sterowników systemowych, które pozwoliły podłączyć starsze urządzenia do Wi-fi 6.

O poprawnym podłączeniu wszystkich elementów informują nas jasne diody LED, umieszczone na dolnej krawędzi jednostek; na szczęście można wyłączyć je na czas snu. Z tyłu urządzeń znajdują się natomiast dwa gigabitowe porty Ethernet (szkoda, że nie więcej…), w sam raz do podłączenia konsol lub komputerów stacjonarnych.

Aplikacja Deco jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Oprócz sprawdzenia statusu poszczególnych routerów i podłączonych do sieci urządzeń, skonfigurujemy w niej także pakiet TP-Link HomeCare (czyli antywirus i inne opcje bezpieczeństwa, w tym kontrolę rodzicielską). Systemem możemy także sterować z poziomu aplikacji sieciowej, która jednak oferuje stosunkowo mało funkcji w porównaniu z apką.

Routery Deco X20 działają w konfiguracji dwupasmowej – 2,4 GHz obiecuje maksymalną prędkość transferu rzędu 574 Mb/s a 5 GHz – 1 201 Mb/s. W naszym mieszkaniu testowym to pierwsze kształtowało się na średnim poziomie 250 Mb/s, a drugie – 814 Mb/s w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdowała się jednostka główna. Przejście do pokoju obok ledwie nieznacznie spowolniło transfer (180 Mb/s dla 2,5 GHz i 680 Mb/s dla 5 GHz). Trzy jednostki dają łączny zasięg 540 m2, co wystarczy, by objąć duże, piętrowe domy.

Największą zaletą Deco X20 okazała się jednak stabilność połączeń; pomijając sytuacje, w których wina leżała po stronie dostawcy usługi, w trakcie testu ani razu nie zauważyliśmy, żeby łączność z siecią zaczynała się rwać podczas poruszania się po domu lub w sytuacjach, gdy była ona mocno obciążona. Dwa laptopy, tablet, smartfon i kilka urządzeń smart home – wszystkie te sprzęty mogły swobodnie pracować, bez zacinania się połączenia. To naprawdę wygodne, w szczególności w sytuacjach, gdy z internetu musi jednocześnie skorzystać wielu domowników.

Deco X20 to kolejne udane urządzenie MESH od TP-Link. Jeśli twoje biuro tymczasowo przeniosło się do salonu, a szkoła dzieciaków do ich pokoju, routery zapewnią wam stabilny, szybki dostęp do Sieci.

Specyfikacja