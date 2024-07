OnePlus uchyla rąbka tajemnicy o premierowych urządzeniach

OnePlus ujawnił więcej szczegółów na temat nowych produktów w swoim portfolio, które zostaną zaprezentowane 16 lipca br. w trakcie Summer Launch Event odbywającego się w Mediolanie. Podczas wydarzenia zadebiutuje OnePlus Nord 4 – pierwszy smartfon w erze 5G z metalową obudową, będący najsmuklejszym urządzeniem z serii OnePlus Nord. Jego grubość wynosi 7,99 mm. Marka zaprezentuje także tablet OnePlus Pad 2, słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz zegarek OnePlus Watch 2R.

Już 16 lipca br. zadebiutuje OnePlus Nord 4, którego grubość wynosi 7,99 mm. Będzie tym samym najcieńszym smartfonem z serii OnePlus Nord w historii. Ponadto to pierwszy smartfon w erze 5G z całkowicie metalową obudową, przywracający do świata mobilnego klasyczną wytrzymałość oraz wyrafinowane wykończenie z aluminium. OnePlus Nord 4 został stworzony przy użyciu kilku najnowocześniejszych technik – m.in. grawerowanie nanolaserem, a także ma zupełnie nową konstrukcję anteny. Tym samym OnePlus kontynuuje swoją misję, zgodnie z którą marka dostarcza użytkownikom flagowe technologie w przystępnych cenach.

Do rodziny tabletów od OnePlus, na którą do tej pory składały się dwa modele: OnePlus Pad i OnePlus Pad Go, dołącza OnePlus Pad 2. Bazuje on na solidnych fundamentach swoich poprzedników. Dzięki lekkiej konstrukcji i ekranowi o proporcjach 7:5 użytkownicy skorzystają z niego z dowolnego miejsca. Premierowy tablet będzie również wyposażony w najnowszą technologię AI i topowy w branży procesor.

OnePlus Nord Buds 3 Pro to najnowsze słuchawki z serii OnePlus Nord Buds, które zapewniają wysokiej jakości technologię audio w niższej cenie niż kiedykolwiek wcześniej. Charakteryzują je wysokiej klasy basy, a także aktywna redukcja szumów, która blokuje niepożądany hałas.

OnePlus Watch 2R to następca udanego OnePlus Watch 2, który został wprowadzony na rynek z przełomową architekturą z dwoma silnikami (ang. Dual-Engine Architecture). Podobnie jak OnePlus Watch 2, premierowy smartwatch oferuje 100-godzinny czas pracy na baterii. Będzie także wyposażony w funkcję śledzenia kondycji użytkownika, co pozwoli uzyskać jak najdokładniejsze wyniki podczas ćwiczeń.