Rotel A10MKII, A11MKII i CD11MKII – nowe urządzenia japońskiego producenta z serii „14”

Rotel, japoński producent sprzętu audio, wprowadza do oferty trzy nowe modele, należące do uznanej serii „14”. Są to udoskonalone wersje – oznaczone jako MKII – wzmacniaczy zintegrowanych A10 i A11 oraz odtwarzacza CD11. Wszystkie trzy nowe urządzenia mają ulepszone kluczowe komponenty oraz usprawnioną topologię obwodów. Wprowadzone zmiany pozwoliły zapewnić jeszcze większą precyzję i szczegółowość odtwarzanych dźwięków, przy zachowaniu odpowiedniej ceny do jakości oferowanych przez Rotela urządzeń.

Modele A11MKII i CD11MKII to unowocześnione wersje niezwykle udanych modeli firmy Rotel z linii Tribute, które zostały opracowane wspólnie z nieżyjącym już Kenem Ishiwatą. Nowe produkty mimo poprawionych osiągów względem poprzedników, pozostają wierne filozofii projektowania reprezentowanej przez Kena i nadal są w pewnym sensie hołdem ponad 40-letniemu dziedzictwu mistrza Ishiwaty w branży audio.

Model A10MKII to stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany o mocy 50 W na kanał (przy 8 omach). Urządzenie pracuje w klasie AB. Oprócz 3 wejść analogowych 2x RCA ma wbudowane wejście gramofonowe, które obsługuje odtwarzacze płyt winylowych z zainstalowaną wkładką typu MM. W sekcji zasilania wykorzystywana jest autorska konstrukcja transformatora toroidalnego z solidnymi kondensatorami filtrującymi. W porównaniu z pierwowzorem model A10MKII zawiera aż 90 zmian i ulepszeń rozmaitych komponentów. Zmieniono m.in. rezystory, kondensatory i wzmacniacze operacyjne w sekcji odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnału audio. Nowy model ma ponadto niskoszumowy układ przełączania źródła sygnału, a także zmniejszony pobór mocy w trybie czuwania. Zastosowane zmiany przełożyły się na zmniejszenie poziomu zniekształceń, a tym samym poprawę szczegółowości i dynamiki odtwarzanych dźwięków. Nowy model ma na przednim panelu regulatory tonów niskich, wysoki i balansu oraz wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Tylny panel wyposażono w przełącznik Auto Power Down, który pozwala na wygodne automatyczne wyłączanie zasilania, gdy urządzenie nie jest używane. W komplecie ze wzmacniaczem A10MKII jest pilot zdalnego sterowania, który ułatwia m.in. regulację głośności czy wybór źródła sygnału audio.

Model A11MKII, czyli drugi z nowych stereofonicznych wzmacniaczy Rotela to w praktyce ulepszona wersja modelu A11 Tribute, który powstawał we współpracy z Kenem Ishiwatą. Urządzenie charakteryzuje się mocą 50 w na kanał (przy 8 omach) i pracuje w klasie AB. Podobnie jak model A10MKII, również „jedenastka” ma 3 analogowe wejścia audio 2x RCA i wejście gramofonowe dla modeli z wkładką typ MM. Wzmacniacz A11MKII ma dodatkowo cyfrowe wejścia audio – optyczne i koaksjalne – obsługujące przetwarzanie sygnału audio w jakości do 24 bit/192 kHz. Urządzenie wyposażono ponadto w moduł Bluetooth z obsługą kodeków aptX HD i AAC, a jednym z kluczowych podzespołów nowego wzmacniacza firmy Rotel jest przetwornik C/A Texas Instruments PCM5102A (32 bit/384 kHz). Urządzenie zostało ponadto wyposażone w praktyczny przełącznik Power Control oraz dwa 12-woltowe wyjścia wyzwalające (Trigger Out), co pozwala usprawnić obsługę systemu audio stworzonego w oparciu o model A11MKII. W komplecie jest też pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Wśród nowości znalazł się także odtwarzacz płyt CD, który jest następcą cenionego modelu CD11 Tribute. Model CD11MKII, bo o nim mowa, ma ponad 10 kluczowych ulepszeń komponentów zastosowanych w obwodach cyfrowych z przetwornikiem Texas Instruments PCM5102A na czele. Na uwagę w odtwarzaczu CD11MKII zasługują przede wszystkim płynnie działający mechanizm ładowania płyty CD, czytelny wyświetlacz LCD i intuicyjne elementy sterujące. Urządzenie ma dołączony do zestawu pilot na podczerwień, który czyni obsługę odtwarzacza jeszcze łatwiejszą. Wśród dostępnych złączy na tylnym panelu jest wyjście analogowe 2x RCA, a także cyfrowe wyjście koaksjalne. Model CD11MKII ma także wejście wyzwalacza 12 V oraz port RS-232, co pozwala na łatwą integrację urządzenia z systemami sterowania.

Modele A10MKII, A11MKII i CD11MKII będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej w połowie sierpnia 2023 roku.