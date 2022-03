TEST: Audio-Technica ATH-SQ1TW

Słuchawki true wireless można podzielić na dwie kategorie: minimalistyczne, niedrogie modele o praktycznym designie, oraz ekstrawaganckie dzieła sztuki użytkowej, za które zapłacimy odpowiednio wysokie kwoty. ATH-SQ1TW łączą w sobie cechy obydwu tych grup: są piekielnie stylowe, a przy tym rozsądnie wycenione. Sprawdźmy, czy okażą się godnymi towarzyszami mojej codzienności.

Designersko Audio-Technica postawiła wszystko na jedną kartę. Wkładki mają nietypową formę o kwadratowym przekroju, ozdobioną „skrzydełkami” z oznaczeniem prawej i lewej słuchawki i diodami LED. Mimo początkowych obaw okazały się one naprawdę wygodne – ATH-SQ1TW nie wystają z uszu, a po odpowiednim dobraniu silikonowych końcówek, trzymają się na miejscu nawet podczas ćwiczeń (są one odporne na lekkie zachlapanie).

Z uwagi na konstrukcję słuchawek, zakładanie tych ostatnich było niełatwym zadaniem, ale warto się pomęczyć – dobrze dopasowane wkładki bardzo dobrze oddzielają użytkownika od dźwięków otoczenia, nawet bez systemu ANC. Etui ładujące ATH-SQ1TW utrzymane jest w tym samym stylu co same „pchełki”. Chociaż eleganckie i wytrzymałe, okazało się ono bardzo grube, a przez to trudne do schowania w kieszeni.

Do sterowania słuchawkami wykorzystamy kwadratowe panele dotykowe, zlokalizowane na obydwu wkładkach – dotknięcie prawej pauzuje odtwarzanie lub pozwala przeskoczyć do innego utworu, zaś na lewej zmienimy głośność. Aby zapobiec przypadkowym dotknięciom, ATH-SQ1TW automatycznie blokują sterowanie po wyjęciu z etui; aby je uruchomić, należy lekko wcisnąć słuchawkę i poczekać na sygnał dźwiękowy.

Jedno ładowanie starczało mi na około 6-6,5 godziny słuchania, zaś akumulator w etui wydłuża ten czas o kolejne 13 godzin. To przyzwoity, acz nie rewelacyjny wynik – nawet na tej półce cenowej znajdziemy modele, które potrafią wycisnąć z siebie sporo ponad 20 godzin.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od Audio-Techniki stawiają na minimalizm: nie połączymy ich z aplikacją mobilną ani ręcznym equalizerem, nie włączymy systemu ANC, a po wypadnięciu wkładki z ucha, odtwarzanie nie zostanie wstrzymane.

ATH-SQ1TW bronią się natomiast pod względem dźwiękowym. Ich 5,8-milimetrowe przetworniki sprawiają, że muzyka brzmi klarownie i barwnie. W utworach, podcastach i filmach mogliśmy usłyszeć każde słowo, a instrumenty były wyraźnie zdefiniowane i wyraziste. Miks lekko faworyzuje tony wysokie i średnie, ale spokojnie – basy pozostają dynamiczne i mocne. Przetestowałem również tryb niskiej latencji, zapewniający minimalny lag dźwiękowy i jeszcze bardziej klarowne brzmienie – w sam raz do gier mobilnych i streamingu filmów. Chociaż ATH-SQ1TW nie otrzymały systemu aktywnej redukcji hałasu, zostały one wyposażone w tryb przezroczystości, pozwalający podsłuchać to, co dzieje się dookoła nas.

Podsumowując, nowe słuchawki Audio-Techniki to stylowy gadżet, brzmiący tak dobrze jak niejeden droższy model.

SPECYFIKACJA