Nanoleaf zaczyna przedsprzedaż maski do terapii światłem LED w Europie

Zapowiedziana na targach CES 2025 maska do terapii światłem od Nanoleaf trafia na rynek europejski.

To urządzenie do pielęgnacji skóry z certyfikatem FDA poziomu 2 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię LED Nanoleaf z klinicznie sprawdzonym czerwonym światłem i bliską podczerwienią (NIR), aby zwalczać drobne linie, trądzik, nierówny koloryt skóry i pobudzać produkcję kolagenu. Zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności z wyjątkowym natężeniem promieniowania, zapewnia krótszy czas zabiegu i optymalne rezultaty. Wyposażona w siedem konfigurowalnych trybów maska ​​zapewnia zabiegi o jakości spa w domu z najwyższej jakości materiałami medycznymi. Maska do terapii światłem LED będzie dostępna w cenie 150 EUR, rabat early bird obowiązuje do 28 lutego, oferując 10% zniżki — automatycznie naliczanej podczas realizacji transakcji.

Nanoleaf ogłosił także inicjatywę cenową SmarterLife — stałą obniżkę cen najpopularniejszych produktów firmy, która pomaga uczynić innowacje w zakresie inteligentnego oświetlenia bardziej dostępnymi dla klientów na całym świecie. Ta inicjatywa wprowadza nowe, niższe ceny na główne produkty Nanoleaf, w tym najlepiej sprzedające się inteligentne oświetlenie modułowe Shapes, Lines, Elements i Blocks. Przez ostatnie dwa lata Nanoleaf ściśle współpracował ze swoimi zespołami produkcyjnymi i łańcucha dostaw, aby całkowicie przebadać, przerobić i zoptymalizować procesy, materiały i struktury w celu obniżenia kosztów — wszystko to bez uszczerbku dla jakości produktu i projektu, który znają i kochają ich klienci. Dzięki SmarterLife Pricing firma oferuje te same wysokiej jakości, najnowocześniejsze inteligentne rozwiązania oświetleniowe w nowych, niższych nawet o 20% cenach. „Klimat gospodarczy sprawił, że przystępność cenowa stała się kluczową kwestią dla wielu konsumentów. W Nanoleaf wierzymy, że oświetlenie powinno być niezwykłym codziennym doświadczeniem, a nie tylko luksusem” — mówi Gimmy Chu, dyrektor generalny i współzałożyciel Nanoleaf. „Innowacja i technologia zawsze były w centrum naszej działalności, więc wiedzieliśmy, że konieczne jest, aby niższe ceny nie oznaczały niższej jakości. Musieliśmy całkowicie zoptymalizować struktury naszej firmy jako całości w ciągu ostatnich dwóch lat, ale dzięki oddaniu i zaangażowaniu naszego zespołu w osiągnięcie tego celu, z dumą wprowadzamy SmarterLife Pricing — dzięki czemu produkty Nanoleaf będą bardziej dostępne dla wszystkich w naszej społeczności”. Nowe ceny są dostępne natychmiast w sklepie Nanoleaf (nanoleaf.me) i zaczną być wprowadzane do sprzedawców detalicznych.