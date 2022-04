TEST: Razer Ring Light￼

W arsenale każdego influencera i streamera znajduje się mnóstwo akcesoriów. Poza mikrofonem, kamerą czy mikserem, znajdziemy w nim także lampy. Szczególną popularnością cieszą się źródła światła typu „ring light” – łatwe w obsłudze, wszechstronne i praktyczne. Tego typu model znalazł się również w ofercie Razera.

Producent postawił na maksymalizm. Większość lamp pierścieniowych to niewielkie konstrukcje, współpracujące z kamerką internetową lub „oczkiem” smartfona, ale Ring Light ma średnicę 12 cali. W zestawie z urządzeniem,otrzymujemy stabilny statyw z rozkładanymi nogami, który możemy ustawić na podłodze lub na powierzchni biurka, oraz dwa uchwyty do wyboru, w zależności od tego, czym chcemy nagrywać naszą zawartość. Ten pierwszy to standardowy gwint 1/4 cala, kompatybilny z większością aparatów fotograficznych, kamerek akcji i kamerek internetowych, zaś ten drugi – klasyczny uchwyt na smartfona. Kąt nachylenia kamery możemy dopasować do własnych preferencji.

Ring Light został wyposażony w przewód USB, za pomocą którego podłączymy sprzęt do źródła zasilania – komputera, ładowarki czy powerbanka. Kabel jest wzmocniony nylonowymi żyłkami, nie plącze się i nie zwija podczas korzystania z lampy. Pracą urządzenia sterujemy za pomocą umieszczonego na nim pilota z czterema przyciskami: z jego pomocą zwiększymy lub zmniejszymy jasność 192 diod LED, zmienimy temperaturę oświetlenia oraz wyłączymy sprzęt.

W porównaniu z testowanym w tym numerze Key Light Chroma, Ring Light to znacznie prostszy gadżet. Nie znajdziemy tutaj milionów kolorów do wyboru, integracji z Razer Chroma czy możliwości zaprogramowania interakcji z czatem na Discordzie. Lampa doskonale wywiązuje się jednak ze swojego głównego zadania: oświetlania nas w trakcie streamu. Maksymalna jasność diod LED to 500 lumenów, a światło może być przyciemnione w dziesięciostopniowej skali. Możliwość zmiany natężenia oświetlenia okazała się strzałem w dziesiątkę: testowałem lampę o kilku porach dnia i przy różnych warunkach pogodowych, a dzięki tej funkcji mogłem błyskawicznie dostosować swoje stanowisko streamingowe do aktualnej sytuacji.

Diody potrafią świecić jedynie na biało, ale za to w trzech ustawieniach: ciepłej barwie 3 000 K, naturalnym świetle 4 500 K oraz chłodnym oświetleniu 6 500 K. Moim zdaniem najlepiej wypadały pośrednie ustawienia, ale dużo zależy od tego, gdzie prowadzimy transmisje i jaki efekt chcemy uzyskać.

Pozostaje kwestia decyzji, czy chcemy wydać na Razer Ring Light cenę 400 PLN. To dużo w porównaniu z internetowymi, bardzo podobnymi no-name’ami, ale z drugiej strony otrzymujemy jasno świecącą lampę na stabilnym, funkcjonalnym statywie, którą możemy zasilać z dowolnego źródła, a którą firmuje znamienita marka.

Specyfikacja