TEST: TP-Link Archer AX20

W statystycznym domu każdego roku przybywa urządzeń, które mogą łączyć się z internetem: smartfonom i tabletom towarzyszą inteligentne głośniki, sprzęty AGD smart home czy streamery multimediów. Z myślą o takich nowoczesnych mieszkaniach powstało Wi-fi 6, a do jego obsługi – router Archer AX20. Sprawdźmy, jak poradzi sobie z obsługą rozbudowanego systemu smart home.

Konfiguracja routerów od TP-Link jak zwykle nie nastręcza problemów – wystarczy podłączyć Archera AX20 do modemu poprzez port WAN i skorzystać z przeglądarki lub aplikacji Tether. To drugie rozwiązanie wydaje mi się najbardziej przyjazne – apka krok po kroku tłumaczy, co trzeba wykonać w danym momencie. Domyślne hasło i nazwa sieci wskazane są na spodniej stronie routera, a jeśli dysponujemy urządzeniami, które chcemy podłączyć doń przewodowo, możemy to zrobić za pomocą czterech gigabitowych portów LAN.

Archer AX20 to dwupasmowa konstrukcja wyposażona w obsługę Wi-fi 6 i najnowszego standardu zabezpieczeń WPA3. Jej cztery anteny wspierają beamforming, czyli kształtowanie wiązki sygnału skierowanej bezpośrednio w stronę urządzenia, a technologia OFDMA umożliwia współdzielenie jednego strumienia transmisji przez kilka urządzeń.

W praktyce przekładało się to na nadzwyczaj sprawne działanie sieci: w pobliżu routera udało mi się osiągnąć prędkość 850 Mb/s (iPad połączony z siecią 5 GHz) i 380 Mb/s (2,4 GHz). Po przejściu dwa pokoje dalej również było nieźle – tutaj zanotowałem 710 Mb/s w 5 GHz i 320 Mb/s w drugim paśmie. Prędkości takie spokojnie wystarczą do jednoczesnego grania na konsoli, strumieniowania filmów w 4K i pobierania gier na Steamie; połączenie z siecią nie rwało się nawet na drugim końcu mieszkania. Niestety, urządzenie okazało się obecnie niekompatybilne z systemem OneMesh od TP-Link.

Rzecz jasna, pasmo 2,4 GHz zarezerwowane jest przede wszystkim dla urządzeń smart home. Na próbę podłączyłem do sieci trzy inteligentne gniazdka, Roombę, kamerkę do drzwi wejściowych i głośnik z Alexą. Wszystkie sprzęty działały stabilnie i sprawnie, nawet w momentach, gdy sieć była mocno obciążona. Z myślą o inteligentnym domu stworzona została zresztą funkcja Target Wake Time, wymagająca do działania urządzeń smart z Wi-fi 6. Teraz nie jest ona zbyt przydatna, ale w przyszłości, gdy nowy standard się upowszechni, pozwoli wydłużyć czas uśpienia sprzętów, a co za tym idzie, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Warto powiedzieć także kilka słów o umieszczonym z tyłu urządzenia porcie USB. Pozwala on zamienić podłączony do niego nośnik w swoisty dysk sieciowy – pliki na nim umieszczone będą dostępne dla innych urządzeń w danej sieci. Jakie miłe uzupełnienie i tak bardzo dobrego, funkcjonalnego routera…

Specyfikacja