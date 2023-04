RØDE ze swoim największym ogłoszeniem w historii na NAB 2023

Firma RØDE na targach NAB Show w Las Vegas wprowadziła siedem nowych i zaktualizowanych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek w nadchodzących tygodniach. Obejmuje to aktualizacje oprogramowania dla wiodących w branży urządzeń Wireless GO II i RØDECaster Pro II, przełomowe nowe produkty, takie jak Streamer X, RØDECaster Duo i PodMic USB oraz długo oczekiwane akcesoria.

Aktualizacja oprogramowania Wireless GO II

Nadchodzi nowa aktualizacja oprogramowania układowego dla Wireless GO II, która odblokuje jeszcze więcej funkcji dla tego, który jest już najbardziej bogatym w funkcje kompaktowym, bezprzewodowym systemem mikrofonowym dostępnym na rynku. Obejmuje to możliwość zapisywania nagrań na pokładzie jako pliki WAV w celu łatwego przesyłania ich do komputera w podróży oraz rozpoczynania/zatrzymywania nagrań za pomocą przycisków zasilania nadajnika i odbiornika – dwie bardzo pożądane funkcje – a także szereg ulepszeń systemowych i przepływu pracy.

Łączność bezprzewodowa w Rodecaster Pro II

Wkrótce zostanie również wydana aktualizacja oprogramowania układowego dla RØDECaster Pro II, która odblokuje niesamowitą ukrytą funkcję: łączność z mikrofonami bezprzewodowymi. Już jako najpotężniejsze rozwiązanie audio dla twórców treści na rynku, RØDECaster Pro II oferuje elastyczną gamę wejść audio, w tym gniazda combo do podłączania mikrofonów i instrumentów, łączność Bluetooth oraz dwa interfejsy USB do podłączania komputerów i urządzeń mobilnych. Dzięki tej nowej aktualizacji użytkownicy będą mogli również podłączyć dowolny nadajnik bezprzewodowy RØDE Series IV – w tym Wireless GO II i WirelessME – w celu nagrywania nieskazitelnego bezprzewodowego dźwięku bezpośrednio do RØDECaster Pro II. Ta niesamowita funkcja jest pierwszą na świecie i sprawia, że RØDECaster Pro II jest jeszcze bardziej wszechstronny, z większą liczbą wejść i wyjść niż jakiekolwiek inne urządzenie tego typu na rynku, potwierdzając jego miejsce jako najlepsza konsola do produkcji dźwięku dla twórców treści.

RØDE stworzył pierwszy na świecie kompaktowy system mikrofonów bezprzewodowych z oryginalnym Wireless GO i ponownie zrewolucjonizowało tę kategorię dzięki Wireless GO II, a ostatnio Wireless ME. Te najnowsze aktualizacje sprawiają, że RØDE kontynuuje innowacje w kategorii bezprzewodowej, rozszerzając możliwości produktów i zapewniając, że oferują one maksymalny potencjał twórczy.

Streamer X

Streamer X to rewolucyjny nowy produkt, który łączy profesjonalny interfejs audio i kartę przechwytywania wideo w kompaktowej, łatwej w użyciu konsoli.

Ma wejścia audio klasy studyjnej dla urządzeń XLR i liniowych, słuchawek i mikrofonów bezprzewodowych RØDE, z ultra-niskoszumowym przedwzmacniaczem Revolution Preamp o wysokim wzmocnieniu i potężnym przetwarzaniu dźwięku APHEX, zapewniającym nieskazitelną jakość dźwięku. Oferuje również przesyłanie strumieniowe 4K30 / 2K60 i do 2K120 / 4K60 pass-through, zapewniając niesamowitą jakość wideo w szerokiej gamie aplikacji, od przesyłania strumieniowego i gier, przez podcasting i tworzenie treści, po prezentacje biznesowe. Dwa złącza USB-C bezproblemowo obsługują konfiguracje z dwoma komputerami, a cztery konfigurowalne pady SMART umożliwiają wyzwalanie w locie dźwięku lub efektów głosowych i innych działań na komputerze. Jest również w pełni kompatybilny z oprogramowaniem RØDE, w tym UNIFY, RØDE Central i RØDE Connect, zapewniając rozszerzoną funkcjonalność i niezrównaną elastyczność.

Streamer X reprezentuje nowy sposób transmisji na żywo z niesamowitym dźwiękiem i obrazem. Nigdy wcześniej przechwytywanie obrazu i dźwięku o jakości telewizyjnej nie było możliwe przy użyciu jednej konsoli.

RØDECaster Duo

RØDECaster Duo to kompaktowe i niezwykle wydajne rozwiązanie do produkcji dźwięku typu „wszystko w jednym” dla podcasterów, streamerów, muzyków i twórców treści. Oferuje ten sam zestaw funkcji i wszechstronność co RØDECasterPro II – z tym samym czterordzeniowym silnikiem audio o dużej mocy, przedwzmacniaczami Revolution, przetwarzaniem dźwięku APHEX i nieskończonymi możliwościami dostosowywania – teraz w jeszcze bardziej kompaktowej i przenośnej obudowie.

PodMic USB

PodMic USB to wszechstronny mikrofon dynamiczny klasy nadawczej do podcastów, przesyłania strumieniowego i tworzenia treści. Ma tę samą jakość dźwięku i kompaktową, ale wytrzymałą obudowę, co bestseller PodMic, z nową, potężną funkcją w rękawie: łączność XLR i USB. Świeżo po premierze NT1 5. generacji – pierwszego na świecie studyjnego mikrofonu oferującego łączność XLR i USB – ta funkcja została teraz dodana do PodMic. Podczas korzystania z cyfrowego wyjścia USB oferuje szereg funkcji nowej generacji, które czynią go niezwykle elastycznym, w tym przedwzmacniacz Revolution i wysokiej jakości konwersję analogowo-cyfrową do przechwytywania nieskazitelnego dźwięku, zaawansowany DSP do dodawania profesjonalnego przetwarzania głosu APHEX i kompatybilność ze smartfonami i tabletami do użytku w podróży. Ma również wyjście słuchawkowe o zerowej latencji i wbudowaną regulację głośności oraz jest kompatybilny z pełnym pakietem oprogramowania RØDE, w tym RØDE Central, RØDE Connect, RØDE Capture i UNIFY.

Plecak RØDECaster

Plecak RØDECaster to specjalnie zaprojektowana torba do przenoszenia serii RØDECaster, w tym RØDECaster Pro, RØDECaster Pro II i RØDECaster Duo. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, w tym z miękkiej, trwałej Alcantay, nylonowych pasków i wodoodpornej powierzchni zewnętrznej. Może pomieścić RØDECaster Pro, Pro II lub Duo, a także mikrofony, ramiona studyjne i inne akcesoria, a także laptopy o przekątnej do 16 cali. Ergonomiczne, regulowane paski na ramiona z podparciem pleców i klatki piersiowej zapewniają absolutny komfort, a zewnętrzne kieszenie i przegródki dają dodatkowe miejsce do przechowywania.

Wireless GO II – etui do ładowania

Etui ładujące do Wireless GO II mieści zarówno nadajniki, jak i odbiornik i jest wyposażony w zintegrowaną baterię, która umożliwia trzy pełne doładowania do 30 godzin ciągłej pracy. Dzięki wytrzymałej obudowie i systemowi zamków błyskawicznych idealnie nadaje się również do ochrony urządzenia Wireless GO II podczas transportu lub przechowywania.