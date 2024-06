Od chłodzenia po obudowy – CORSAIR przedstawia szeroki wachlarz premier

Firma CORSAIR przedstawiła szeroki wachlarz premier, obfitujący w nowe, potężne układy chłodzenia, ulepszone zasilacze i wszechstronne obudowy komputerowe, które spodobają się zarówno początkującym, jak i doświadczonym konstruktorom komputerów.

Szczytowa wydajność chłodzenia i zwracający uwagę wygląd

Nowa kolekcja wentylatorów CORSAIR dodaje do systemu komputerowego atrakcyjne efekty i funkcjonalność. Entuzjaści chcący uprościć i przyspieszyć proces budowy komputera dzięki rewolucyjnemu ekosystemowi iCUE LINK mają do wyboru nowe wentylatory z serii LX RGB RX MAX. Produkty z serii LX RGB zachwycają podwójnymi pętlami podświetlenia RGB, doskonale łącząc najwyższą wydajność chłodzenia z zachwycającymi pokazami świetlnymi. Dla miłośników wydajności 30-milimetrowe wentylatory z serii RX MAX zapewniają zwiększony przepływ powietrza i niesłychanie cichą pracę. Są wzmocnione polimerem ciekłokrystalicznym oraz można je kupić w wersji RGB lub bez RGB.

Konstruktorzy pragnący bezpośredniej kontroli na płycie głównej przez szeregowe połączenia PWM z pewnością zainteresują się nową serią wentylatorów RS, które są dostępne także w wersji ARGB.

Rewolucyjne chłodzenie z serią iCUE LINK TITAN

Te układy chłodzenia procesora wyposażono w nowoczesną technologię CORSAIR FlowDrive z trzyfazowym silnikiem i precyzyjnie wykonaną płytką chłodzącą o powierzchni zapewniającej maksymalny kontakt z procesorem. Wydajne wentylatory RX RGB rozpraszają ciepło, a zatyczka pompki z żywym podświetleniem RGB nadaje efektowny wygląd.

Nowe moduły CapSwap, zgodne ze wszystkimi układami chłodzenia z serii iCUE LINK, w tym także TITAN, pozwalają w łatwy sposób nadać atrakcyjniejszy wygląd i zwiększyć funkcjonalność układu chłodzenia. Moduł Groove o wyjątkowym profilowanym wyglądzie odmieni styl Twojej konstrukcji, a moduł wentylatora układu VRM chłodzi części płyty głównej w okolicy procesora, a więc jest idealnym wyborem dla zaawansowanych użytkowników zajmujących się podkręcaniem. Te dwa nowe moduły dołączają do już dostępnego modułu ekranu LCD w ciągle rozbudowywanym zestawie akcesoriów CapSwap.

Zdobądź przewagę dzięki wciągającym efektom wizualnym

Poznaj zachwycającą jakość obrazu na 34-calowym wygiętym monitorze gamingowym QD-OLED XENEON 34WQHD240-C, który charakteryzuje się 0,03-milisekundowym czasem reakcji szary do szarego, 240-hercową częstotliwością odświeżania i nieskończonym współczynnikiem kontrastu oraz ma certyfikat zgodności z technologią VESA DisplayHDR TrueBlack 400 zapewniającą niezwykle żywy obraz.

Doskonałość i wydajność w kompaktowym rozmiarze

Kompaktowy wcale nie musi być mniej wydajny. Poznaj komputer CORSAIR ONE i500 — który może być wyposażony nawet w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 i procesor Intel Core i9-14900K — z technologią sztucznej inteligencji i nagradzanymi podzespołami CORSAIR dla twórców materiałów cyfrowych, profesjonalistów i graczy. Wersje ciemne drewno i jasne drewno są już dostępne, a wersja ciemny metal będzie dostępna wkrótce.

Następna generacja zasilaczy do wysokiej klasy kompaktowych konstrukcji

Wielokrotnie nagradzana seria małych zasilaczy SF dołącza do linii zasilaczy CORSAIR zgodnych ze standardem ATX 3.1. Te znakomite zasilacze z certyfikatem 80 PLUS Platinum są dostępne w wersjach o mocy do 1000 W. Ich złącza Micro-Fit typu 5 zajmują mniej miejsca, dzięki czemu ułatwiają prowadzenie przewodów i zapewniają zgodność z większą liczbą obudów.

Wszechstronne obudowy komputerowe

Obudowy 3500X i 9000D RGB AIRFLOW zrobią doskonałe wrażenie zarówno podczas budowy wydajnego sprzętu do gier, jak i eleganckiej profesjonalnej stacji roboczej. Obudowa 3500X ma zachwycającą konstrukcję ze szkła hartowanego o wszechstronnym układzie, który pozwala na montaż dużych kart graficznych i płyt głównych do rozmiaru EATX — ewentualnie możesz wybrać ukrycie przewodów dzięki płycie głównej ASUS BTF lub MSI PROJECT ZERO z ukrytymi odwróconymi złączami.

Obudowa super-tower 9000D RGB AIRFLOW, bazująca na modelu 1000D, to doskonały wybór do budowy ambitnych konstrukcji. Oczekujący na przyznanie patentu system InfiniRail pozwala przesuwać wentylatory po szynie, aby skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie trzeba. Dołączony koncentrator systemowy iCUE LINK pozwala na szybką budowę nawet najwyższej klasy wydajnych komputerów przy użyciu prostych złączy i bez plątaniny kabli.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich nowych produktów CORSAIR zaprezentowanych na targach Computex można znaleźć na stronie https://corsair.com/computex.