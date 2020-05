TEST: Thinkware Q800 Pro

Wideorejestratory stały się nieodłącznym dodatkiem dla wszystkich zmotoryzowanych. Trudno wyobrazić sobie wyjazd w długą trasę bez ich czujnych oczu, śledzących każdy ruch na drodze i dających miłe poczucie bezpieczeństwa. Dziś przetestujemy kamerkę od Thinkware, która kusi atrakcyjną specyfikacją, lecz zniechęca ceną.

Na rynku znajdziemy modele o różnych kształtach i wymiarach, ale Q800 Pro na pewno jest jednym z największych wideorejestratorów dostępnych w sprzedaży. Nie ma on ekranu, co w przypadku tak dużego sprzętu wydawałoby się normą; podgląd obrazu dostępny jest jedynie w aplikacji Thinkware Cloud. Zamiast niego do dyspozycji otrzymujemy nagrywanie wideo w jakości 2K, dodatkowych asystentów kierowcy i możliwość podłączenia kamerki tylnej.

Q800 Pro została wyposażona w matrycę Sony Exmor STARVIS o rozdzielczości 2560×1440 px, która umożliwia nagrywanie materiału w jakości 2K i 30 kl./s. Towarzyszy jej obiektyw o polu widzenia 140°; jego kąt nachylenia możemy wyregulować ręcznie. Kamerka ma także zintegrowany moduł GPS, umożliwiający uzupełnienie każdego klipu o lokalizację samochodu i jego prędkość, co pozwala wykorzystać nagranie jako materiał dowodowy.

Nagrywane wideo jest ostre, płynne i kolorowe, także wtedy, gdy urządzenie pracuje w trudnych warunkach atmosferycznych. Nie przypadł nam natomiast do gustu nocny tryb pracy – Thinkware chwali się zastosowaniem technologii Super Night Vision 2.0, która rozjaśnia ciemne klipy, ale w rzeczywistości robi to nieco zbyt mocno: przejaskrawione reflektory utrudniają rozpoznanie tego, co dzieje się na nagraniu.

Przyjrzyjmy się dodatkowym funkcjom wideorejestratora. Urządzenie otrzymało system wykrywania niezamierzonej zmiany pasa ruchu, asystenta ostrzegania przed kolizją z przodu czy bazę fotoradarów. Q800 Pro może również zostać sparowana z tylną kamerą o jakości nagrywania 1080p 30 kl./s, która ostrzeże nas o niebezpieczeństwach czekających za pojazdem. Kilka dodatkowych opcji znajduje się także w apce Thinkware Cloud – pozwala ona monitorować lokalizację samochodu, ustawić geofencing, czy informować o wypadku. Funkcje te są przydatne właściwie tylko w autach flotowych; większość użytkowników raczej z nich nie skorzysta.

Q800 Pro zajmuje sporo miejsca i najlepiej schować ją za lusterkiem. W niektórych samochodach mogą jednak wystąpić problemy z montażem kamerki. Jeśli nasze auto ma system Lane Assist z własną kamerą, konieczne będzie umieszczenie wideorejestratora w bardziej centralnym punkcie przedniej szyby, gdzie może rozpraszać uwagę kierowcy.

Na dodatek urządzenie bardzo dużo kosztuje, a wysoka cena nie do końca odpowiada jego możliwościom. Q800 Pro nie jest złą kamerką, ale przecież na rynku znajduje się wiele lepszych i tańszych rozwiązań.

Specyfikacja