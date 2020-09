TEST: tedee

Zamek Gerdalock zdobył sporą popularność nie tylko w Polsce. Od jego premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie rynek smart home uległ zmianom. Właśnie dlatego w wyniku partnerskiego projektu dwóch firm, GERDA i Predica, powstał tedee powered by GERDA – inteligentny zamek, dzięki któremu na dobre zapomnimy o kluczach.

Mocną stroną urządzenia jest łatwość jego konfiguracji i obsługi już od pierwszych chwil. Montaż systemu możemy zlecić fachowcowi, ale da się go też przeprowadzić samodzielnie. To prosta czynność: wystarczy nałożyć zamek na trzpień kompatybilnej wkładki, stworzyć konto w aplikacji tedee (Android 6.0+, iOS 11.2+) i aktywować sprzęt. Nie ma możliwości wykorzystania innej wkładki niż ta dedykowana dla tedee. Ma to jednak swoje plusy – dzięki temu mamy pewność, że wysokiej jakości wkładka będzie stawiała bardzo duży opór w przypadku ewentualnej próby włamania.

Po zakończeniu instalacji zamek był natychmiast gotów do pracy. tedee umożliwia otwieranie drzwi wejściowych za pomocą smartfona lub Apple Watcha, także bezdotykowo – opcję tę można ustawić w aplikacji. Pokochałem to rozwiązanie już po powrocie z pierwszych zakupów, kiedy to zamek odblokował moje drzwi wejściowe natychmiast po wykryciu, że moje urządzenie znalazło się tuż obok. Zapominalscy docenią możliwość ustawienia automatycznego zamykania zamka, na przykład po minucie od jego otwarcia.

Ciekawą funkcją jest również udostępnianie cyfrowych kluczy, dzięki którym do mieszkania mogą dostać się także goście. Dostęp dla osób trzecich można skonfigurować w apce, przyznając im na przykład możliwość otwierania drzwi przez określony czas lub w wybrane dni tygodnia. Idealne dla wynajmujących krótkoterminowo mieszkanie lub zatrudniających np. osobę sprzątającą. Aplikacja charakteryzuje się intuicyjnym, bardzo prostym interfejsem, dzięki któremu znalezienie żądanych opcji zajmuje sekundy.

tedee rejestruje każde otwarcie i może przesyłać nam stosowne notyfikacje na smartfona; do tego celu niezbędny jest opcjonalny bridge. Połączenie z internetem umożliwia również zdalne zamykanie i otwieranie drzwi. Pełną historię zamka podejrzymy w aplikacji. Szkoda jedynie, że sprzęt nie może zostać zintegrowany z Google Home; Alexa dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, a wsparcie dla HomeKita zostanie dodane już wkrótce (obecnie tylko za pomocą wtyczki Homebridge).

Brzmi pięknie, ale co z bezpieczeństwem? tedee jest zabezpieczony przed najczęstszymi atakami na urządzenia smart home – przechwytywaniem lub wykradzeniem kluczy bezpieczeństwa, atakiem „na walizkę” czy przejmowaniem sygnału podczas zdalnego sterowania. Do komunikacji ze smartfonem wykorzystuje on Bluetooth, co oznacza, że sprzęt będzie działał nawet podczas awarii internetu. Jedno ładowanie baterii starcza na około pół roku pracy zamka, a gdy akumulator będzie bliski wyładowania, otrzymamy stosowne powiadomienie w aplikacji.

tedee to jeden z najciekawszych produktów smart home, jaki miałem okazję przetestować. Bezpieczny, wygodny i przede wszystkim banalny w obsłudze – takie powinno być wyposażenie domu przyszłości!

Specyfikacja