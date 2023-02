TEST: House Of Marley Get Together 2 XL

House of Marley jest bardzo charakterystyczną marką w świecie audio i wyróżniającą się tym, że wszystkie ich głośniki, słuchawki i gramofony są wykonane z bardziej zrównoważonych materiałów niż u konkurencji. W procesie produkcyjnym wykorzystuje się m.in. bambus, przetworzony plastik i odzyskane konopie. Jeśli potrzebujesz potężnego, stylowego głośnika, Get Together 2 XL to niezły pomysł na start poszukiwań.

House of Marley Get Together 2 XL może być przenośnym głośnikiem, ale jest tak duży, że nie spodziewam się, by ktoś planował jego zabieranie daleko poza ogród. Ma wymiary 44,9 x 17,9 x 18 cm, co czyni go znacznie większym niż wiele głośników domowych lub multiroom.

Fakt, że jest przyjazny dla środowiska, sam w sobie jest sporym atutem. Wygląda też atrakcyjnie i będzie pasować do większości wnętrz, szczególnie jeśli jesteś osobą o bardziej bohemicznym stylu w domu.

Za klapką z tyłu znajduje się port USB-C do ładowania głośnika oraz port USB typu A (szkoda, że nie drugi C) do ładowania urządzeń takich jak telefon. Znajdziesz również port audio 3,5 mm do podłączenia technologii, która nie ma Bluetooth. Jeśli chodzi o żywotność baterii, wystarczy na około 20 godzin muzyki.

60 W mocy jest dostarczane przez dwa czterocalowe głośniki niskotonowe i dwa jednocalowe głośniki wysokotonowe. W efekcie można uzyskać naprawdę donośny dźwięk. Uwaga jednak: im głośniej się słucha, tym bardziej zniekształcony będzie dźwięk.

Przy niższych i średnich poziomach głośności wrażenia odsłuchowe są całkiem dobre. Brzmienie jest wyraźne i dobrze wyważone, zachowując odpowiednie uderzenie, nawet jeśli czasami góra mogłaby być wyraźniejsza, nie dając się tak zagłuszać przez niższe częstotliwości.

Naciskając przycisk na głośniku z falistą linią, można przełączać się między ustawieniami korektora, a lampka pierścienia informuje, z którego aktualnie się korzysta. Tryb Signature Sound generuje bladoniebieskie światło, Bass Boost – zielone, a Acoustic – fioletowe.

W większości trzymaliśmy się trybu Signature Sound, ponieważ naprawdę trudno chcieć nawet w nim jeszcze więcej basu, chyba że organizuje się imprezę. Fajny jest tryb Acoustic, który sprawia, że wokale są wyraźniejsze, co będzie szczególnie przydatne podczas słuchania wolniejszych utworów, podcastów lub radia.

Rzadko wykorzystywaną opcją głośników tego typu jest zestaw głośnomówiący dzięki wbudowanemu mikrofonowi. Byliśmy pod sporym wrażeniem jakości połączeń; nasze głosy brzmiały czysto i vice versa.

Przenośny głośnik o ogromnej mocy, House of Marley Get Together 2 XL, to doskonały wybór dla tych, którzy chcą organizować imprezy, ale szukają czegoś wykonanego z bardziej zrównoważonych materiałów niż typowy sprzęt audio. Pod tym względem jest wyjątkowy, pod innymi po prostu specyficzny i stanie się lubianym sprzętem wśród osób, które preferują brzmienie z mocnym basem.

