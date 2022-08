Kamerka internetowa Creative z przetwornikiem obrazu QHD

Creative wprowadza do sprzedaży nową kamerę internetową Creative Live! Cam Sync V3. Kamera została tak zaprojektowana, by spełnić oczekiwania osób pracujących zdalnie, uczących się w domu, jak i początkujących streamerów, którym zależy na dobrym obrazie i komunikacji.

Kamera wyposażona jest w szerokokątny i jasny obiektyw, obsługujący rozdzielczość QHD o polu widzenia nawet do 95°. Nowa wersja kamery ma 4-krotny zoom cyfrowy, który można uruchamiać za pomocą przycisku umieszczonego na górnej krawędzi kamerki. Dla zapewnienia wysokiej jakości i czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu dwa dookólne mikrofony typu MEMS, które są wspomagane przez autorskie, inteligentne oprogramowanie SmartComms.

Creative Live! Cam Sync V3 wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia obraz QHD, którego rozdzielczość to nawet 1440p dla 30 klatek. Kamera jest wyposażona w klips montażowy, który zapewnia użytkownikom większą elastyczność w znalezieniu najlepszego kąta widzenia. Dodatkowo w klipsie znajduje się gwint, do którego możemy podłączyć większość standardowych statywów. Zintegrowana osłona obiektywu oferuje ochronę przed niepożądanym dostępem do kamery internetowej.

Kamerę Creative Live! Cam Sync V3 można kupić w cenie 331 PLN. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę.