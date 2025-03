Dyson OnTrac: wywiad z inżynierem dźwięku

Stworzenie słuchawek nausznych, które będą w stanie konkurować z największymi producentami audio na rynku to nie lada wyzwanie. Pierwsze podejście firmy Dyson do tego tematu (Dyson Zone) wywołało duże poruszenie w branży, ale nie odcisnęło swojego piętna przez swoją nieco szaloną specyfikę. Czy model OnTrack, kierowany do melomanów, ma szansę zmienić ten stan rzeczy? O tym i kilku innych aspektach procesu powstawania high-endowych słuchawek rozmawiamy z Philem Darlingiem, inżynierem dźwięku odpowiedzialnym za rozwój technologii audio w firmie Dyson.

T3: Dyson OnTrac™ to drugi rozdział w historii słuchawek Dyson. Czego nauczyliście się z Dyson Zone™ i w jaki sposób nowy model różni się pod względem jakości dźwięku?

PD: Wprowadzenie Dyson Zone™ było naszym pierwszym krokiem w świecie dźwięku i dostarczyło nam bezcennych informacji na temat aktywnej redukcji hałasu (ANC), inżynierii dźwięku oraz preferencji użytkowników. Jednym z kluczowych wniosków było udoskonalenie technologii redukcji hałasu, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Dyson OnTrac™ wykorzystuje ulepszony algorytm ANC, który używa ośmiu mikrofonów próbkowanych 384 000 razy na sekundę, skutecznie redukując do 40 dB niepożądanych dźwięków.

Dodatkowo, Dyson OnTrac™ oferuje szerszy zakres częstotliwości niż wiele dostępnych słuchawek (od 6 Hz do 21 kHz), co pozwala słuchaczom doświadczyć głębszego basu i czystszych wysokich tonów. W przeciwieństwie do Dyson Zone™, które łączyły dźwięk z oczyszczaniem powietrza, Dyson OnTrac™ koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu najwyższej jakości dźwięku i komfortu, zapewniając wciągające doświadczenie dźwiękowe.

T3: W modelu Dyson OnTrac™ skupiliście się wyłącznie na słuchawkach, rezygnując z elementu oczyszczania powietrza. Sprawia to, że nowy model konkuruje bezpośrednio z najlepszymi słuchawkami na rynku. Co daje mu przewagę nad konkurencją?

PD: Dyson OnTrac™ wyróżnia się na tle konkurencji najlepszą w swojej klasie redukcją hałasu, wykorzystując osiem mikrofonów analizujących dźwięk otoczenia 384 000 razy na sekundę, co skutecznie eliminuje do 40 dB niepożądanych dźwięków. Komfort użytkowania został poprawiony dzięki unikalnej ergonomii – dwie wysokowydajne baterie litowo-jonowe zintegrowane z pałąkiem zapewniają równomierne rozłożenie masy i do 55 godzin ciągłego odtwarzania.

Coś, co szczególnie wyróżnia Dyson OnTrac™, to jego wysoki poziom personalizacji – dzięki wymiennym zewnętrznym nakładkom i poduszkom nausznym. Ponad 2000 możliwych kombinacji kolorystycznych sprawia, że Dyson OnTrac™ jest nie tylko urządzeniem o wysokiej wydajności, ale także stylowym dodatkiem.

T3: Dla wielu osób możliwość precyzyjnego dostosowania dźwięku w słuchawkach jest bardzo ważna. W Dyson OnTrac™ zamiast pełnego korektora zdecydowaliście się na trzy predefiniowane ustawienia w aplikacji. Jaka była logika tej decyzji i jak wybraliście te trzy konkretne tryby?

PD: W rzeczywistości niedawno zaktualizowaliśmy aplikację MyDyson™, dzięki czemu użytkownicy Dyson OnTrac™ mogą dostroić korektor z jeszcze większą precyzją. Nowy korektor zawiera pięć indywidualnie regulowanych pasm częstotliwości, pozwalając użytkownikom na lepsze dopasowanie dźwięku do własnych preferencji. Można podbić lub obniżyć poziom basów, tonów wysokich i średnich.

Nowy pięciopasmowy korektor jest dostępny obok trzech istniejących profili dźwiękowych – Enhanced, który wzmacnia wysokie częstotliwości, Bass Boost oraz Neutral, który zapewnia bardziej płaską charakterystykę dźwięku.

T3: Z drugiej strony oferujecie szerokie możliwości personalizacji wyglądu dzięki wymiennym nakładkom i poduszkom. To dużo pracy inżynieryjnej dla większej indywidualizacji. Skąd ten pomysł?

PD: Dyson wierzy, że technologia powinna nie tylko działać doskonale, ale także odzwierciedlać osobowość użytkowników. Dyson OnTrac™ jest jednym z pierwszych produktów Dyson zaprojektowanych do noszenia poza domem, dlatego chcieliśmy zaoferować szerokie możliwości personalizacji.

Szeroka gama wymiennych nakładek i poduszek – starannie testowanych, aby nie wpływały na jakość dźwięku – pozwala użytkownikom dostosować słuchawki do swojego stylu. To podejście łączy wiedzę Dyson w zakresie nauki o materiałach, estetyki i funkcjonalności, tworząc produkt, który jest zarówno wysokowydajny, jak i wizualnie unikalny.

T3: James Dyson założył swoją firmę, ponieważ dostrzegł problem w dostępnych wówczas odkurzaczach. Od tego momentu każdy produkt Dyson wprowadza innowacje, które redefiniują standardy w branży. Rynek słuchawek to jednak o wiele większe wyzwanie – jaki jest ostateczny cel Dyson w tej dziedzinie i dlaczego firma zdecydowała się wejść w ten rynek?

PD: Dyson zawsze koncentrował się na rozwiązywaniu problemów, które inni pomijają. Przejście od aeroakustyki do dźwięku było naturalnym krokiem, biorąc pod uwagę nasze zaawansowane doświadczenie w zarządzaniu hałasem, przepływie powietrza i akustyce. Pierwszy krok w świecie audio, czyli Dyson Zone™, pozwolił nam udoskonalić technologię ANC, co doprowadziło do powstania Dyson OnTrac™ – produktu, który konkuruje z najlepszymi słuchawkami klasy premium.

Naszym celem nie jest jedynie wejście na rynek, ale jego redefinicja – oferowanie lepszej redukcji hałasu, wyższej jakości dźwięku i wydajniejszej baterii w sposób, który zmienia standardy branży. Jesteśmy zaangażowani w innowacje w tej dziedzinie i widzimy w audio nowy obszar, w którym nasze inżynieryjne i projektowe doświadczenie może zrobić realną różnicę.

T3: Jaki jest kolejny etap rozwoju Dyson w segmencie słuchawek, teraz gdy nowy model jest już na „właściwym torze”? Czy planujecie w przyszłości wprowadzenie słuchawek dousznych?

PD: Nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów dotyczących przyszłych produktów, ale stale poszukujemy nowych sposobów na innowacje w dziedzinie dźwięku. W międzyczasie aplikacja MyDyson™ będzie się rozwijać, wprowadzając więcej funkcji, takich jak zmienne tryby ANC i potencjalnie jeszcze większe możliwości personalizacji dźwięku. Więc warto być na bieżąco!

Biografia

Phil Darling ukończył Uniwersytet w Yorku z tytułem magistra inżynierii elektronicznej i systemów technologii muzycznej. Przed dołączeniem do firmy Dyson przez pięć lat pracował jako inżynier akustyki. Do Dyson dołączył w 2013 roku, trafiając do zespołu zajmującego się czujnikami i pracując nad nowymi kategoriami produktów. Był również zaangażowany w projektowanie dźwięków (sygnałów dźwiękowych) prostownicy Dyson Corrale. Przez ostatnie pięć lat rozwijał systemy audio i czujników w słuchawkach z redukcją hałasu Dyson Zone jako Electronics Senior Manager w Dyson.