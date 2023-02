TEST: Napakowane smartwatche

Dopóki nie pojawił się Apple Watch Ultra, najbardziej mocarne smartwatche nie błyszczały w światłach reflektorów. Podczas gdy zwykły zegarek Apple, wraz z rywalami Samsunga i nowym Google Pixel Watch dominował w centrum uwagi, niektórzy gracze po cichu podążyli ścieżką mniej wydeptaną.

Wytrzymałe smartwatche takich marek jak Garmin, Mobvoi i Polar są większe i twardsze niż te, które zna większość użytkowników. Kosztują też więcej, sięgając nawet pułapu 5 000 PLN, ale uzasadniają ten wydatek żywotnością baterii mierzoną w dniach zamiast godzin, twardszymi obudowami, panelami słonecznymi i zaawansowanymi możliwościami mapowania.

Rynek wytrzymałych smartwatchów był do tego roku miejscem omijanym przez największe firmy technologiczne. Podczas gdy te zachwycały aplikacjami EKG i wykrywaniem upadków, Garmin i im podobni wyprodukowali zegarki z danymi nachylenia dla wspinaczy, informacjami o szlakach dla rowerzystów górskich i aplikacjami, które pomagają narciarzom poza trasami zachować bezpieczeństwo. Potem na ten grunt wkroczyło Apple z pokrytym tytanem zegarkiem Watch Ultra, głodnym kawałka tortu.

Czy Apple Watch Ultra ustanowił nowy punkt odniesienia dla wytrzymałych smartwatchy, czy też zasiedziali gracze, tacy jak Garmin Enduro 2 i Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra wciąż są lepszą opcją? Aby się o tym przekonać, poddaliśmy je porównaniu.

Testujemy…

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Specyfikacja

Wyświetlacz 1,4 cala, 454×454 px, AMOLED Always-On

Procesor Snapdragon Wear 4100

RAM 1 GB

Miejsce na dane 8 GB

OS Wear OS

Odporność IP68

Bateria 577 mAh

Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS

Wymiary 47 x 48 x 12,3 mm

Waga 41 g

Cena 930 PLN

Na pierwszy rzut oka: TicWatchPro 3 Ultra obsługuje system operacyjny Google Wear OS. Oferuje monitorowanie tętna, tlenu we krwi i snu, barometr i aplikacje do śledzenia poziomu energii i zmęczenia.

Garmin Enduro 2

Specyfikacja

Wyświetlacz 1,4 cala 280×280 px

Pamięć na dane 32 GB

Bateria 46 dni smartwatcha; 150 godzin GPS

Łączność Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo

Wymiary 51x 51 x 15,6 mm

Waga 70 g

Cena 4 929 PLN

Na pierwszy rzut oka: Enduro 2 jest pełen technologii, od panelu słonecznego, który wydłuża i tak już 34-dniową żywotność baterii, po śledzenie ultrabiegów, aplikację do aklimatyzacji w upale i na wysokości, mapy narciarskie ponad 2 000 ośrodków i porady dotyczące czasu regeneracji. Działa również jak zwykły smartwatch.

Apple Watch Ultra

Specyfikacja

Wyświetlacz 1,9 cala, 410×502 px, 2 000 nitów, Retina OLED Always-On

Procesor Apple S8

Miejsce na dane 32 GB

OS watchOS

Odporność IP6X

Wodoodporność do 100 m

Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, Galileo, GNSS

Wymiary 49 x 44 x 14,4 mm

Waga 61,3 g

Cena 4 499 PLN

Na pierwszy rzut oka: Watch Ultra ma 49-milimetrową, tytanową obudowę, która jest wodoodporna do 100 metrów. Jest również wyposażony w GPS o podwójnej częstotliwości dla dodatkowej precyzji, do 60 godzin pracy na baterii, syrenę o głośności 86 decybeli do wzywania pomocy oraz głębokościomierz do pomiaru nurkowań do 40 metrów.

SPRZĘT 01:

MOBVOI TICWATCH PRO 3 ULTRA GPS

Smartwatch klasy premium z systemem Wear OS w obudowie wojskowej sprzedawany za kusząco niską cenę. Oto TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Oferuje szereg inteligentnych funkcji, a jego jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS jest zbudowany z materiałów zgodnych ze standardem wojskowym USA 810G (MIL-STD-810G), aby wytrzymać „ekstremalne temperatury, wilgotność, promieniowanie słoneczne, wstrząsy i niskie ciśnienie”. Ma również klasę wodoodporności IP68, która sprawdza się podczas ekstremalnych pryszniców, które możesz wziąć w zegarku.

Oczywiście 1,4-calowy wyświetlacz AMOLED jest chroniony szkłem Corning Gorilla, chroniącym przed odciskami palców, dzięki czemu przód jest równie wytrzymały jak reszta zegarka. Sam ekran jest w pełni dotykowy i, ku naszemu zdziwieniu, nie było prawie żadnego opóźnienia między ruchami, które wykonywaliśmy palcami, a interakcjami na ekranie.

Z boku koperty zegarka znajdują się dwie obrotowe korony, które pełnią również funkcję przycisków. Cóż, służą głównie jako przyciski, ponieważ nie mogliśmy znaleźć żadnych dowodów na wykorzystanie rotacji podczas zabawy z zegarkiem.

Ten ma mnóstwo czujników, w tym akcelerometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna, czujnik SpO2 i barometr.

Ponieważ ocena zmienności rytmu serca (HRV) jest obecnie bardzo popularna w świecie urządzeń do noszenia, Mobvoi w naturalny sposób dodał opartą na niej funkcję w TicWatch Pro 3 Ultra GPS: śledzenie zmęczenia można znaleźć w aplikacji Mobvoi.

Podczas testów stwierdziliśmy, że czujnik tętna i GPS są dość dokładne, gdy są używane do treningu biegowego. Zanim zegarek odbierze sygnał, mija jednak często ponad minuta (!), w trakcie której może się wydawać, że coś jest nie tak z zegarkiem. Nasza sytuacja nie była odosobniona i wiemy, że „ten typ tak ma”.

Szkoda, że TicWatch Pro 3 Ultra GPS wykorzystuje znany z podstawowego modelu chip Snapdragon Wear 4100, a nie chociaż wariant 4100+. Oprogramowanie również nie jest idealne i potrafi niespodziewanie wyrzucić z aplikacji. W tym przedziale cenowym to jednak ciekawa opcja z wieloma przyzwoitymi funkcjami, które mogą przekonać osoby mniej zorientowane na wydajność.

SPRZĘT 02:

GARMIN ENDURO 2

Enduro 2 to super-premium smartwatch, który jest również wytrzymałym zegarkiem outdoorowym. Jego soczewka ze szkła Power Sapphire jest nie tylko ładna, ale także odporna na zarysowania, co może się przydać podczas eksploracji dzikiej przyrody. Pierścień jest wykonany z tytanu – lekkiego, ale wytrzymałego – a koperta zegarka to polimer wzmocniony włóknem z tylną pokrywą z tytanu. Obudowa ma klasę wodoodporności 10 ATM.

Wyświetlacz „widoczny w świetle słonecznym” ma średnicę 1,4 cala (35,56 mm) i rozdzielczość 280×280 pikseli. Jest bardzo podobny do innych dużych ekranów zegarków Garmina, ale dzięki dużym rozmiarom jest sporo miejsca na palce do jego obsługi.

Enduro 2 ma niesamowitą żywotność baterii. Jego technologia SatIQ GPS określa optymalny tryb GPS w zależności od środowiska, zapewniając zawsze dobry sygnał, bez niepotrzebnego rozładowywania baterii. Może działać do 46 dni w trybie smartwatcha i do 150 godzin w trybie GPS.

Jedną dużą zmianą jest to, że Enduro 2 ma teraz fabrycznie załadowane mapy TopoActive, których nie było w oryginalnym Enduro.

Dostępne są dwie ekscytujące nowe funkcje, przeznaczone do biegów przełajowych: NextFork i Grade-adjusted Pace. NextFork osadza nazwy szlaków i pozostałą odległość na ekranie mapy, dzięki czemu będziesz świadomy nadchodzących rozwidleń na trasie. Tempo dostosowane do nachylenia wykorzystuje dane dotyczące wysokości, aby zobaczyć, na jakim nachyleniu się znajdujesz. Dane te są następnie interpretowane przez algorytm, który poddaje je inżynierii wstecznej, aby pokazać, jakie byłoby twoje tempo na płaskiej powierzchni.

Zegarek ma oczywiście biliardy trybów sportowych, a także może wyświetlać pułap tlenowy, stan wytrenowania, gotowość do treningu i oszacowanie zmienności tętna, aby pomóc ci efektywniej ćwiczyć i regenerować się.

Enduro 2 to mocny zegarek outdoorowy – jego żywotność baterii i funkcje sprawiają, że jest bardziej kompetentny niż Garmin fēnix 7X, ale jest też od niego dużo, dużo bardziej kosztowny. Jednak Enduro 2 nie jest zwykłym smartwatchem – dostępne są bardziej przystępne cenowo, bardziej stylowe czy mniej nieporęczne opcje dla osób, które lubią estetykę i funkcje zegarków outdoorowych, ale nie wędrują po dziczy w każdy weekend.

SPRZĘT 03:

APPLE WATCH ULTRA

Ultra to największa transformacja Apple Watch od czasu jego premiery w 2015 roku. Ale to coś więcej niż tylko bycie alternatywą premium dla Watch Series 8 i Watch SE. Ten zegarek został zaprojektowany z myślą o sportach ekstremalnych, od ultramaratonów po wspinaczki skałkowe.

Jest to znacznie większe urządzenie niż zwykła seria 8, częściowo dzięki masywnej konstrukcji. Wykorzystuje twardą, tytanową ramkę, chroniącą ekran, większą i bardziej wytrzymałą cyfrową koronę oraz bardziej wyraźny drugi przycisk. Jest również wodoodporny do głębokości 100 m (w porównaniu do 50 m klasycznej wersji). Dostępny jest nowy głębokościomierz i czujnik temperatury wody, a także dedykowana aplikacja do pomiaru głębokości i komputer nurkowy Oceanic+.

Wraz z większą obudową pojawia się nowy wyświetlacz o przekątnej 49 mm (1,92 cala) i rozdzielczości 410×502 pikseli. Ten wyświetlacz jest nie tylko większy niż 45 mm modelu Apple Watch Series 8, ale jest również dwa razy jaśniejszy, z maksymalną jasnością 2 000 nitów. Podobnie jak w przypadku serii 7 i 8, wyświetlacz Ultra jest zawsze włączony, więc nie musisz podnosić nadgarstka, aby zobaczyć tarczę zegara i wszystkie towarzyszące jej widżety.

Nowa tarcza Wayfinder Apple Watch Ultra zawiera do ośmiu widżetów i wewnętrzną ramkę, która pokazuje szerokość i długość geograficzną lub wysokość/nachylenie.

Dotykając tarczy, pierścień godzin przełącza się na kompas na żywo. A jeśli obrócisz cyfrową koronę, tarcza zegarka przejdzie w tryb nocny, zmieniając kolorystykę na czerwoną, co ułatwi widoczność w słabym oświetleniu.

W trybie treningu Ultra może wyświetlać dodatkową linię danych. Istnieją również dwa alternatywne wyświetlacze, pokazujące pierścienie ruchu w ciągu dnia i nasz ulubiony: widok strefowy, który pomaga monitorować poziom wysiłku.

Jest też większa bateria – w rzeczywistości o 73%. Ogólne użytkowanie da ci około 36 godzin, a jeśli wykorzystujesz sygnał komórkowy z zegarka, a nie tylko telefon, otrzymasz około 18 godzin.

Wprowadzenie Ultra jest mile widzianą nowinką w świecie użytkowników Apple Watch, ponieważ jest to prawdziwy flagowy produkt z tej serii, a nie tylko zmiana materiału obudowy. Dla nas większy, jaśniejszy ekran i bardziej masywna konstrukcja są same w sobie powodem, aby wybrać go w porównaniu z serią 8. Jednak dodatkowe funkcje, takie jak doskonały GPS, układ trzech mikrofonów, dłuższa żywotność baterii, wskaźnik głębokości i syrena sprawiają, że jest to poważny wybór dla nurków, wspinaczy i sportowców wytrzymałościowych.

Werdykt

#1 | APPLE WATCH ULTRA | 88/100

Plusy Solidność. Świetny ekran. Możliwości. Przycisk akcji. Łatwość użytkowania.

Minusy Żywotność baterii nadal nie tak dobra jak niektórych zegarków stricte sportowych.

Podsumowując Apple Watch Ultra jest duży i odważny, a jego wydajność jest imponująca. Niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, czy po prostu chcesz tego co najlepsze w świecie smartwatchy, to urządzenie cię nie zawiedzie. Połączenie niesamowitego ekranu, większej baterii i naprawdę wytrzymałej obudowy sprawia, że jest to zegarek godny nazwy Ultra.

#2 | GARMIN ENDURO 2 | 80/100

Plusy Niesamowita żywotność baterii. Dodane mapy TOPO. Wiele funkcji zdrowotnych.

Minusy Droższy od topowego fēnix 7X. Toporna konstrukcja.

Podsumowując Bestia wśród ultramaratońskich zegarków, która może pochwalić się długim czasem pracy na baterii i pełnymi mapami TOPO.

#3 | MOBVOI TICWATCH P3U GPS | 70/100

Plusy Przydatne funkcje. Konkurencyjna cena. Mocna budowa.

Minusy Mało przyjazne i zawodne oprogramowanie. Bardzo długi czas uruchamiania GPS.

Podsumowując Sprawia w pierwszym odruchu wrażenie produktu premium bez charakteryzowania się taką ceną i jest alternatywą dla droższych smartwatchy.