TEST: SwitchBot Relay Switch 1PM

Inteligentny dom bez wątpienia daje nam sporo wolności w zakresie zarządzania zużyciem energii czy bezpieczeństwem. Jak to jednak często bywa, apetyt rośnie w miarę jedzenie i bardzo szybko z jednej inteligentnej żarówki, robi się ich kilkanaście. Do tego dochodzą bramki, czujniki, taśmy LED czy roboty sprzątające, a wszystko to poniewiera naszym portfelem. Między innymi dlatego, już na początku tej drogi warto się zainteresować przekaźnikami. Te małe pudełka, montowane za standardowym przełącznikiem światła, eliminują potrzebę wymiany żarówek i dają kilka dodatkowych możliwości.

SwitchBot Relay Switch 1PM to pierwszy przekaźnik w ofercie tego producenta i zarazem jedyny produkt w jego portfolio, który wymaga pewnej wiedzy technicznej lub konieczności wynajęcia elektryka. Ponieważ jest to urządzenie, które będzie spoczywało w puszce za przełącznikiem, to jego design nie jest tutaj specjalnie istotny. To, co się liczy, to mały rozmiar (za przełącznikiem jest zwykle bardzo mało wolnego miejsca), dobra jakość wykonania i niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Instalacja przekaźnika nie jest szczególnie trudna, ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach lub nie ma podstawowej wiedzy z zakresu elektryki, to powinien skorzystać z pomocy fachowca. Ostatecznie, wszystko sprowadza się do podłączenia odpowiednich przewodów, wśród których do prawidłowego działania urządzenia musi być neutralny (zwykle w kolorze niebieskim). Jeśli następnie udało nam się umieścić przekaźnik w puszce i przykręcić z powrotem dotychczasowy przełącznik, to pozostaje tylko włączyć prąd i dodać urządzenie do ekosystemu SwitchBot przez dedykowaną aplikację. Od tego momentu nasz pozornie zwykły przełącznik światła będzie skrywał słodką tajemnicę i czynił nasze oświetlenie znacznie bardziej praktycznym.

Przekaźnik Relay Switch 1PM zdecydowanie nie jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń na rynku i ma bardzo dużą konkurencję w tym segmencie. Jednak możliwość zintegrowania go w bardzo rozbudowanym ekosystemie producenta i podłączenia do innych za pośrednictwem protokołu Matter, bez konieczności dokupowania bramki, jest bardzo dużym atutem. Ponadto przekaźnik może również pełnić rolę repeatera sygnału dla urządzeń Bluetooth w naszym systemie SwitchBot. Równie przydatna jest funkcja monitorowania zużycia prądu, dzięki której będziemy w stanie analizować i wpływać na nasze rachunki. Być może jednak największą zaletą przekaźnika jest fakt, że nadal będziemy w stanie obsługiwać światło z poziomu dotychczasowego przełącznika. Jeśli zatem nasza żona, dziecko czy gość odruchowo włączą lub wyłączą światło, to w naszym układzie nadal będzie zasilanie, a system odnotuje po prostu zmianę stanu światła. W przypadku inteligentnych żarówek brak prądu (tj. wyłączenie przełącznika) oznacza ich odłączenie od ekosystemu i nasze niepotrzebne narzekanie, które nigdy nie spotka się ze zrozumieniem reszty domowników.

Naturalnie, przekaźnik można również podłączyć w instalacjach zasilanych prądem stałym i wykorzystywać jako przełącznik niekoniecznie tylko do światła. Urządzenie ma ponadto wbudowanie zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem.

Przekaźniki są być może mniej ekscytujące niż żarówki RGB, ale biją je na głowę w praktycznie każdym innym aspekcie. Jeśli planujemy smart oświetlenie w całym domu i nie chcemy wymieniać dotychczasowych przełączników światła, to jest to jedyna sensowna droga. Model SwitchBot Relay Switch 1PM nie wyróżnia się niczym wybitnym na tle konkurencji, ale jest częścią bardzo dobrego ekosystemu, który nadal prężnie się rozwija i pozostaje otwarty na nowe standardy, a to powinno wystarczyć, aby sięgnąć właśnie po tę propozycję.

Specyfikacja

CENA 22 EUR

22 EUR ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi WYMIARY 42 x 36 x 16 mm

42 x 36 x 16 mm MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRĄDU AC 16 A, DC 10 A