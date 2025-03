Apple prezentuje nowego iPada Air z czipem M3 i nową klawiaturę Magic Keyboard

Apple zaprezentowało nowego iPada Air wyposażonego w potężny czip M3, zapewniający jeszcze większą wydajność i szybkość działania. Nowy model dostępny jest w dwóch rozmiarach – 11 i 13 cali – oraz czterech atrakcyjnych kolorach. Ponadto Apple wprowadza nową klawiaturę Magic Keyboard, zwiększającą wszechstronność urządzenia.

Nowy iPad Air z czipem M3 oferuje dwukrotnie większą wydajność w porównaniu do poprzednich modeli z czipem M1 oraz do 3,5 razy większą niż wersja z czipem A14 Bionic. Dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi i 9-rdzeniowemu GPU użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych aplikacji, edytować multimedia i cieszyć się płynną rozgrywką w grach z dynamiczną grafiką.

Wprowadzenie architektury graficznej Apple umożliwia obsługę technologii takich jak dynamic caching, ray tracing oraz mesh shading, co przekłada się na lepsze efekty wizualne w grach i aplikacjach kreatywnych. Neural Engine w czipie M3 zapewnia nawet o 60% szybsze działanie procesów opartych na sztucznej inteligencji w porównaniu do M1, co czyni iPada Air gotowym na Apple Intelligence.

Apple zaprezentowało również nową klawiaturę Magic Keyboard zaprojektowaną specjalnie dla iPada Air. Wyróżnia się większym gładzikiem, nowym rzędem klawiszy funkcyjnych i lekką konstrukcją z zawiasem z obrabianego aluminium, który dodatkowo wyposażono w port USB-C do ładowania. Klawiatura magnetycznie łączy się z iPadem Air, oferując stabilność i wygodę pracy.

Nowy iPad Air został stworzony z myślą o Apple Intelligence – systemie sztucznej inteligencji ułatwiającym codzienne zadania. Dzięki funkcjom takim jak inteligentne przeszukiwanie zdjęć, narzędzie Oczyść do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć czy Różdżka graficzna w Notatkach użytkownicy mogą pracować jeszcze wydajniej. Siri zyskała lepsze rozumienie kontekstu i integrację z ChatGPT, oferując jeszcze bardziej pomocne odpowiedzi.

System iPadOS 18 wprowadza również aplikację Kalkulator z funkcją Notatek matematycznych, które pozwalają na ręczne wpisywanie równań i uzyskiwanie natychmiastowych rozwiązań, a także ulepszoną aplikację Notatki, oferującą funkcję Smart Script do automatycznego wygładzania pisma odręcznego.

Nowy iPad Air dostępny jest w wersjach 11-calowej i 13-calowej w cenach:

11-calowy iPad Air Wi-Fi: od 2 999 PLN; Wi-Fi + Cellular: od 3 799 PLN

13-calowy iPad Air Wi-Fi: od 3 999 PLN; Wi-Fi + Cellular: od 4 799 PLN

Nowa klawiatura Magic Keyboard kosztuje od 1 399 PLN dla modelu 11-calowego i od 1 499 PLN dla modelu 13-calowego. Zamówienia można składać od dziś, a sprzedaż rozpocznie się 12 marca.