TEST: OnePlus Watch 3

Jaki smartwatch jest bezużyteczny? Taki, który ma czarny ekran, kiedy po raz kolejny podniesiesz nadgarstek, aby sprawdzić godzinę. Czas pracy baterii pozostaje największym problemem tych urządzeń do noszenia.

I oto OnePlus dostarczył to, czego nie udało się najlepszym graczom, dzięki nowemu OnePlus Watch 3 – imponujące, pięciodniowe działanie. Chociaż jest nieco większy od swojego poprzednika, ten smartwatch nie opiera się wyłącznie na rozmiarze, aby wydłużyć czas pracy, ale na nowej technologii baterii. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu baterii krzemowo-węglowej. Te akumulatory są gęstsze, co pozwala im mieć większą pojemność, bez konieczności stosowania grubszej baterii. OnePlus Watch 3 ma taką o pojemności 631 mAh w porównaniu do 500 mAh ogniwa swojego poprzednika.

OnePlus Watch 3 ma dwa systemy operacyjne i dwa czipsety. Qualcomm Snapdragon W5 zasila system Google Wear OS 5, który obsługuje wszystkie zadania wymagające dużej ilości grafiki, podczas gdy ulepszony BES2800 obsługuje system operacyjny czasu rzeczywistego, który zarządza wieloma zadaniami w tle. Podzielenie tego obciążenia w połączeniu z mocniejszą baterią zapewnia pięć dni zasilania. Jeśli włączysz tryb oszczędzania energii, OnePlus twierdzi, że bateria wystarcza na 16 dni.

Zastrzeżenie? Ta pięciodniowa żywotność baterii nie jest możliwa, jeśli włączysz funkcje takie jak ciągłe monitorowanie tętna, śledzenie SpO2 i funkcję oceny problemów z oddychaniem podczas snu. To może skrócić żywotność o 1-2 dni. Kiedy zegarek w końcu wymagał naładowania, umieściłem go na magnetycznej ładowarce z portem USB-C i szybko się naładował.

Watch 3 ma tym razem nieco bardziej sportowy wygląd. Jest odrobinę większy, ma 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED, ale uważam, że jest całkiem wygodny w noszeniu – nawet do łóżka. OnePlus twierdzi, że ulepszył konstrukcję paska, aby przylegał bliżej nadgarstka, zapewniając wygodę i lepszą dokładność czujników. Rozmiar może być nieuchronnie za duży dla niektórych osób, więc chciałbym, aby OnePlus wprowadził w przyszłości mniejszą opcję. Jestem pewien, że mniejsze nadgarstki nadal doceniłyby subtelniejszą wersję, nawet za cenę krótszej żywotności.

Na dolnej, prawej krawędzi znajduje się jeden programowalny przycisk, a nad nim cyfrowa korona, która pełni również funkcję konfigurowalnego przycisku. Przewijanie odbywa się przy pomocy przyjemnego sprzężenia zwrotnego. Klasa ochrony IP68 zapewnia opcję zanurzenia na głębokość do około 50 metrów w słodkiej wodzie. Szkło szafirowe chroni jasny ekran za pomocą nowego, tytanowego bezela, a także obudowy ze stali nierdzewnej. Pasek o szerokości 22 mm można łatwo wymienić.

Wszystkie klasyczne funkcje działają dobrze. Odbierałem połączenia na zegarku, sprawdzałem powiadomienia, przewijałem nadchodzące wydarzenia w kalendarzu i korzystałem z nawigacji podczas chodzenia.

Największe ulepszenia dotyczą jednak zdrowia i sprawności fizycznej, co jest znacznym progresem w stosunku do Watcha 2. Dane dotyczące tętna są wiarygodne, a nowe funkcje obejmują również elektrokardiogram (EKG), pomiar temperatury skóry nadgarstka, powiadomienia o nieregularnym tętnie i wykrywanie upadków. Śledzenie snu jest teraz dokładniejsze, a analiza w aplikacji OnePlus OHealth bogatsza. Nowa aplikacja Vascular Health mierzy z kolei sztywność tętnic i późniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. OnePlus podkreśla, że te wyniki nie są przeznaczone do diagnostyki ani leczenia.

Szkoda, że OnePlus zobowiązuje się tylko do dwóch lat aktualizacji oprogramowania, a producent nie przewidział też wersji LTE swojego zegarka. Jednak jego wydajność, wytrzymałość baterii i funkcje wynagradzają to z nawiązką.

Specyfikacja

CENA 1 299 PLN

1 299 PLN EKRAN 1,5” 466 x 466 px

1,5” 466 x 466 px SZEROKOŚĆ KOPERTY 47,6 mm

47,6 mm GRUBOŚĆ KOPERTY 11,75 mm

11,75 mm WAGA 81 g