TEST: Razer Hammerhead for iOS

Rynek słuchawek wyposażonych w kompatybilne z nowymi produktami Apple złącze Lightning jest wciąż w powijakach. Nic dziwnego, że Razer zdecydował się na spróbowanie swoich sił w tej kategorii.

Hammerhead for iOS to nieco unowocześniony model starych słuchawek dousznych. Otrzymały one także nowy, bardziej „gamerski” wygląd. Niestety, design kłóci się ze specyfiką samego iPhone’a, który przecież chlubi się elegancją i najwyższą jakością wykonania. Wyobraźcie sobie takiego iPhone’a 7 Plus w pięknym różowym złocie z doczepionym sznurkiem w kolorze fluorescencyjnej zieleni – koszmar!

Szkoda, bo wygląd jest chyba jedynym czynnikiem przemawiającym na niekorzyść tego sprzętu. Razer przyzwyczaił nas do wyraźnego, dokładnego audio, które może nie charakteryzuje się audiofilską jakością, ale zapewnia przyjemny odsłuch. Dzięki wymiennym nakładkom dousznym, Hammerhead for iOS nie ugniata kanału słuchowego i się z niego nie wyślizguje. Kabel o długości 1,3 m spokojnie wystarczy, aby podczas odtwarzania muzyki schować telefon do kieszeni. Słuchawki zostały wyposażone w mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych. Znajduje się on w pilocie do sterowania poziomem głośności.

Nowa propozycja Razera dla iOS właściwie nie wyróżnia się niczym szczególnym, poza faktem bycia słuchawkami kompatybilnymi z portem Apple – owszem, jest dobra, nawet bardzo, ale nie rewolucyjna. Jeśli uwielbiasz swojego iPhone’a i nie przeszkadza ci festyniarska kolorystyka, nie zawiedziesz się. Może jednak warto wybrać identyczną pod względem jakości dźwięku a bardziej wszechstronną wersję Bluetooth?

CENA 490 PLN