TEST: SwitchBot Hub 3

Każdy, kto choć trochę interesuje się tematyką inteligentnych domów, wie, że prędzej czy później nie obejdzie się bez huba – centrum sterowania wszystkim, co smart. Choć zwykle jest to nudne pudełko ukryte w szafce RTV, SwitchBot postanowił to zmienić. Kilka lat temu firma zaprezentowała hub z ekranem i czujnikami, a teraz wprowadza jego nową wersję – Hub 3. I muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie miałem tyle frajdy z korzystania z tego typu urządzenia.

SwitchBot Hub 3 to trzecia generacja bramki integrującej urządzenia marki z siecią i innymi ekosystemami. Urządzenie może stać na podstawce lub zostać przymocowane do ściany. Ma ekran IPS, eleganckie pokrętło z przyciskami fizycznymi i dotykowymi, port USB-C i dołączoną ładowarkę 5V/2A. Wygląda nowocześnie i nie trzeba go chować.

To ważne, bo szybko przekonamy się, że chcemy mieć go pod ręką. Nazwanie Hub 3 „tylko bramką” byłoby dużym uproszczeniem. Jak każdy hub SwitchBota, ma on emiter IR, który pozwala sterować urządzeniami na podczerwień – np. telewizorem, klimatyzatorem czy wentylatorem – z poziomu aplikacji lub samego huba.

Do tego Hub 3 pełni rolę mostka dla standardu Matter, dzięki czemu urządzenia SwitchBot można integrować z Apple Home, Google Home, Home Assistant czy Amazon Alexa. Co ważne, nowy model obsługuje aż 30 urządzeń Matter (dla porównania: Hub 2 – 8, Hub Mini – 4), a także pozwala tworzyć wirtualne przyciski, które można wykorzystać w automatyzacjach w innych ekosystemach smart home. Przykład? Możemy stworzyć scenę w Apple Home, która wyłącza światła w całym domu przed snem – i przypisać ją do przycisku na panelu Hub 3.

W trybie aktywnym hub wyświetla aktualną temperaturę i wilgotność powietrza – odczyty pochodzą z czujnika umieszczonego na kablu zasilającym, dzięki czemu nie są zakłócane przez ciepło urządzenia. Mamy też czujnik ruchu (do wybudzania ekranu), natężenia światła (reguluje jasność) oraz możliwość dodania tych czujników (temperatury, wilgotności i ruchu) do systemów obsługujących Matter.

Sterowanie również wypada świetnie. Hub 3 może działać jak pilot do Apple TV lub Android TV – a pokrętło idealnie sprawdza się np. do regulacji głośności. Pod ekranem znajdziemy cztery przyciski przypisywane do scen i produktów (również tych w innych ekosystemach wykorzystujących Matter), a dwa fizyczne przy pokrętle pozwalają szybko przełączać się między wybranymi urządzeniami. W trybie uśpienia wyświetlany jest zegar lub temperatura i wilgotność w pomieszczeniu, a jeśli posiadamy inne urządzenia SwitchBot (np. Lock Ultra lub Meter Pro), także stan zamka i poziom CO₂.

Hub 3 to prawdziwy szwajcarski scyzoryk smart domu. To pierwszy hub, który warto kupić nawet bez innych urządzeń marki. Oczywiście, nie jest idealnie – przyciski dotykowe mogłyby być lepiej oznaczone, jasność ekranu nocą przydałoby się lekko stonować, a wersja biała byłaby mile widziana. Ale mimo tych drobiazgów to obecnie mój ulubiony hub na rynku – elegancki, funkcjonalny i świetnie zintegrowany z rosnącym ekosystemem SwitchBot i światem Matter.

Specyfikacja

CENA 129 EUR

129 EUR ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi ZASIĘG IR do 30 m

do 30 m WAGA 190 g

190 g WYMIARY 126 x 94 x 38 mm