TEST: Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid 2WD

S-Cross to jeden z dwóch kompaktowych SUV-ów Suzuki – rozsądne rodzeństwo bardziej zabawowej Vitary. Pod względem gabarytów i ceny jest to naturalna alternatywa dla samochodów takich jak Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Cross czy Škoda Kamiq. Ogólnymi zaletami modelu jest fakt, że jest trochę większy i pojemniejszy niż samochody w podobnej cenie, nieco bardziej wytrzymały oraz że można go mieć z napędem na cztery koła – co jest bardzo rzadkie wśród kompaktowych SUV-ów. Ja jednak testowałem wersję 2WD.

S-Cross przypomina trochę telewizory z supermarketów – często za swoje pieniądze dostajesz mnóstwo funkcji, ale nie musisz szukać zbyt daleko, żeby dowiedzieć się, gdzie postanowiono przyciąć na kosztach, by zaoferować niższą cenę. Najbardziej widoczne jest to wewnątrz. S-Cross jest dobrze rozplanowany i łatwy w obsłudze, ale jakość materiałów sprawia wrażenie tanich, szorstkich i nieprzyjemnych. Nawet tam, gdzie jest skóra, wydaje się ona cienka i sztywna. Choć wszystko jest ze sobą bardzo solidnie scalone – z pewnością nie jest to luksusowe przeżycie nawet w porównaniu z niedrogimi SUV-ami, takimi jak Citroën C3 Aircross.

Na desce rozdzielczej znajduje się duża liczba fizycznych przełączników, w tym pełny panel sterowania klimatyzacją, który jest ładny i bardzo łatwy w obsłudze. Kierownica jest także pełna przycisków. Nie ma tu zaawansowanych technologicznie funkcji, takich jak cyfrowe zegary czy wyświetlacz przezierny, ale prawdopodobnie można się bez nich obejść w budżetowym SUV-ie. Jednak 7-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego jest naprawdę kiepski w użyciu, z przyciemnionym ekranem i nieporęcznym interfejsem. Prawdopodobnie będziesz chciał skorzystać z Apple CarPlay lub Android Auto.

Przednie fotele S-Crossa są dość proste. Regulują się w typowych trzech wymiarach, w tym w wysokości siedziska, ale nie zapewniają regulowanego podparcia lędźwiowego ani elektrycznej regulacji z pamięcią, jak w innych kompaktowych SUV-ach z najwyższej półki. Oznacza to, że nie będą wygodne dla wszystkich kierowców.

Trochę brakuje też miejsca do przechowywania z przodu. Uchwyty na kubki są bardzo małe, a szczelina pod sterowaniem klimatyzacją nie jest wystarczająco głęboka, aby bezpiecznie pomieścić większy smartfon. Przynajmniej schowek w desce rozdzielczej i te w drzwiach są duże, a wyżej znajduje się przydatna skrytka na okulary przeciwsłoneczne.

Miejsca z tyłu jest wystarczająco dużo dla dwóch dorosłych osób – jest mnóstwo miejsca na nogi i nad głową. Nie jest wystarczająco szeroko, aby wygodnie przewieźć trzy osoby, ale tego można się było spodziewać – niewiele samochodów w tym przedziale wielkości to gwarantuje. Pasażerowie z tyłu otrzymują składany środkowy podłokietnik z uchwytami na kubki oraz małe schowki w drzwiach, w których zmieści się butelka wody.

Model w pełni hybrydowy ma zaledwie 293 litry pojemności bagażnika, o 137 litrów mniej niż mild hybrid, aby zapewnić miejsce na akumulatory. Oznacza to mniej miejsca niż w Škodzie Kamiq (400 litrów) czy Toyocie Yaris Cross (397 litrów), nie wspominając o większych SUV-ach – takich jak 504-litrowy Nissan Qashqai lub 580-litrowy Citroën C5 Aircross.

Suzuki oferuje dwie opcje silnika w S-Crossie. Podstawową jednostką jest 1,4-litrowy, turbodoładowany silnik benzynowy typu „miękka hybryda”, współpracujący z napędem na przednie koła i manualną skrzynią biegów. Dostępny jest również samoładujący wariant hybrydowy, który testowałem.

Każdy S-Cross ma obszerną listę wyposażenia standardowego, obejmującą podgrzewane przednie fotele, dostęp bezkluczykowy, reflektory LED i szereg funkcji bezpieczeństwa.

Pełna hybryda – mająca zaledwie 116 KM na wyjściu i ledwie 60 Nm moment obrotowy – na autostradzie sprawia wrażenie tak samo słabej jak samochód miejski za połowę ceny

Ceny S-Crossa zaczynają się od 113 900 PLN, pełnej hybrydy zaś od 130 900 PLN, co stanowi różnicę między prawdziwie kompaktowymi SUV-ami, takimi jak Volkswagen T-Cross, którego cena zaczyna się od 98 890 PLN, a średniej wielkości, jak Nissan Qashqai, za którego przyjdzie zapłacić od 136 300 PLN. Pod względem wielkości S-Cross plasuje się pomiędzy tymi dwoma pojazdami.

Nie byłem zachwycony wersją hybrydową. Współpracuje z nieporęczną, automatyczną skrzynią biegów, która mozolnie zmienia biegi i nigdy nie wydaje się, że ma właściwe przełożenie w odpowiednim czasie. Nawet przy małych prędkościach w mieście sprawia wrażenie braku mocy, a silnik pracuje bardzo nierówno i głośno na wysokich obrotach.

W przeciwieństwie do samoładującego się układu hybrydowego w Toyocie Yaris Cross, Suzuki kategorycznie odmawia jazdy na napędzie elektrycznym dłużej niż kilka chwil, co czyni go niemal bezcelowym.

Jednak niezależnie od tego, jaki silnik wybierzesz, S-Cross jest bardzo lekki. Oznacza to, że zawieszenie łatwiej radzi sobie z nierównościami, dzięki czemu jest całkiem wygodne nawet na złej nawierzchni lub na progach zwalniających.

Dużym problemem jest fakt, że twarde tworzywa sztuczne w kabinie powodują echo wiatru i hałasu drogowego. Jednak samochód jest wygodny, a widoczność dobra. Aktywne funkcje bezpieczeństwa również są dyskretne, więc nie trzeba bawić się w niekończącą się grę w utrzymywanie bezpiecznej odległości z asystentem pasa ruchu.

Jazda różnymi typami dróg w ciągu tygodnia dała średnią spalania 7,1 l/100 km. Znacząco więcej niż 4,7 l/100 km osiągalne w Toyocie Yaris Cross.

Euro NCAP nie ocenia modeli Suzuki, co utrudnia porównanie bezpieczeństwa S-Crossa z alternatywami, jednak producent standardowo oferuje odpowiednie systemy. Siedem poduszek powietrznych, autonomiczny system hamowania awaryjnego, adaptacyjny tempomat i systemy monitorowania martwego pola – wszystko to znajduje się w pakiecie podstawowym. Samochody Suzuki są znane ze swojej solidności, a obecnie można je objąć 5-letnią ochroną serwisową.

Przemyślany design S-Crossa nie starzeje się w przeciwieństwie do jego wnętrza. Największym problemem są alternatywy, które są znacznie bardziej świeże, a jednocześnie kosztują tyle samo lub mniej i oferują więcej. Mimo to możesz zrobić o wiele gorsze rzeczy, niż wziąć S-Crossa na jazdę próbną.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 140 900 PLN

140 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 175 km/h

175 km/h 0-100 KM/H 9,5 sekundy

9,5 sekundy SILNIK 1.5 DualJet Hybrid

1.5 DualJet Hybrid MOC 116 KM

116 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 60 Nm