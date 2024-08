Astell&Kern SP3000T Copper i Novus – edycja specjalna lampowego DAPa i nowe topowe IEMy

Astell&Kern to marka, która przyzwyczaiła już nas do tego, że ustanawia trendy w zakresie najwyższej klasy sprzętu przenośnego. Nie inaczej jest tym razem, bo właśnie wchodzi na rynek „miedziana” edycja flagowego odtwarzacza przenośnego z prawdziwymi lampami na pokładzie. Astell&Kern SP3000T Copper – bo o nim mowa – to niezwykły odtwarzacz, który teraz czerpie ze wszystkich dobrodziejstw, jakie zaoferować może obudowa z czystej miedzi. A ta oferuje zaś niezrównane właściwości, jeżeli chodzi o ekranowanie oraz tłumienie wibracji. Na nasz rynek wchodzą także wreszcie nowe i dedykowane najbardziej wymagającym entuzjastom słuchawki dokanałowe NOVUS. Jednocześnie zestaw ten brzmi także świetnie razem i dla wielu może okazać się docelowym systemem hi-endowym, który można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Astell&Kern SP3000T Copper

Koreański producent nie po raz pierwszy wprowadza specjalną wersję swojego flagowego odtwarzacza, która ma obudowę wykonaną z czystej miedzi. Materiał ten jest szczególnie pożądany w takim zastosowaniu nie tylko ze względu na jego właściwości tłumiące rezonanse, ale przede wszystkim dlatego, że oferuje on znakomitą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami elektromagnetycznymi z zewnątrz. Inaczej rzecz ujmując, miedź świetnie ekranuje czułą elektronikę odtwarzacza, co z kolei ma bezpośredni wpływ na jego brzmienie. Wszyscy zaznajomieni właśnie z „miedzianymi” edycjami najlepszych odtwarzaczy marki Astell&Kern doskonale wiedzą, że ich charakter jest jeszcze bardziej nasycony i szlachetniejszy w porównaniu do już doskonałych „zwykłych” wersji. Co więcej, ponieważ miedź ma tendencję do utleniania się, Astell&Kern zastosował tutaj specjalną wielowarstwową powłokę, która temu przeciwdziała i gwarantuje, że odtwarzacz zachowa swój znakomity wygląd przez długie lata.

W znakomitej obudowie znalazły się równie wyszukane podzespoły. A w tym konkretnym przypadku mówimy o doskonałym torze lampowym wykorzystującym dwie miniaturowe lampy RAYTHEON JAN6418. Spełniają one najbardziej wyszukane militarne wymagania odnośnie jakości, oferując przy tym stabilność parametrów w czasie. Ponadto te akurat lampy oferują świetne brzmienie przy zastosowaniu ich w odtwarzaczu przenośnym najwyższej klasy. Bo łączą one szlachetną i nasyconą barwę ze znakomitą transparentnością, dynamika oraz precyzją. Dodatkowo podobnie, jak w „zwykłym” SP3000T zastosowano tutaj specjalne zawieszenie modułu lampowego, które chroni wrażliwe elementy próżniowe przed wibracjami powodującymi efekt mikrofonowania. Lampy umieszczono na specjalnej, dedykowanej płytce, która połączona jest z resztą odtwarzacza poprzez specjalnie opracowany silikonowy element. Taka konstrukcja zapewnia pełną izolację od niepożądanych drgań, co z kolei przekłada się na czyste brzmienie z czarnym tłem.

Oczywiście także i w SP3000T Copper mamy możliwość wyboru trzech wartości prądu lamp, które dadzą nam w rezultacie nieco odmienne całościowo barwy dźwięku. A to z kolei pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie brzmienia najnowszego flagowego odtwarzacza do słuchawek i naszego gustu.

W SP3000T Copper mamy także do dyspozycji zaawansowaną topologię toru audio, oferującą nam trzy możliwości działania. Możemy użyć jedynie toru półprzewodnikowego, toru lampowego, lub też toru hybrydowego. Ten pierwszy da nam największą precyzję a drugi zapewni koloryt lampowego brzmienia. Trzeci z tych trybów połączy w prezentacji lampowe bogactwo wraz z rozdzielczością i kontrolą półprzewodników. Co równie istotne, cała elektronika audio jest specjalnie ekranowana za pomocą dedykowanego elementu powlekanego srebrem. Astell&Kern testował rozmaite rodzaje materiałów ekranujących i dzięki lepszemu przewodnictwo elektrycznemu, aniżeli miedź i złoto, zdecydowano się właśnie na ekran ze srebra. Zapewni to najniższy możliwy poziom interferencji zewnętrznych i da nam idealnie czarne tło przy słuchaniu naszej ulubionej muzyki, zapewniając idealną gładkość brzmienia.

To oczywiście nie wszystkie unikalne cechy tego odtwarzacza. Bo warto też zwrócić uwagę na to, że od strony elektronicznej oferuje on wszystko to, co posiada wersja SP3000T. Czyli mamy tutaj w sekcji przetwornika dwa układy AK4191EQ pełniące rolę modulatorów oraz aż cztery układy AK4499EX działające, jako właściwe konwertery cyfrowo-analogowe. Do dyspozycji mamy oczywiście funkcję DAR oraz VU Meter. Zastosowano też pełne oddzielenie części cyfrowej od analogowej.

Astell&Kern SP3000T Copper dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 15 495 PLN.

Astell&Kern SP3000T Novus

Astell&Kern NOVUS to słuchawki dokanałowe dla najbardziej wymagających powstałe we współpracy z Empire Ears i łączące w spójną całość aż cztery rodzaje przetworników.

Astell&Kern NOVUS to bardzo zaawansowana i niezwykle dopracowana konstrukcja. A przy tym również taka, która ma też zapewnić brzmienie referencyjne, nasycone detalami i pełne dynamiki. A przy tym zachowujące naturalność oraz spójność poprzez perfekcyjne dopasowanie i zgranie wszystkich przetworników między sobą. A te z kolei są jak najbardziej wyjątkowe, bo w tych IEMach zastosowano najlepsze rozwiązania marki Empire Ears, oraz cały know-how, wiedzę, jaką także i Astell&Kern zdobył na przestrzeni wielu lat tworzenia unikalnych słuchawek.

W Astell&Kern NOVUS zastosowano aż cztery specjalizowane przetworniki niskotonowe. Dwa z nich to owiane legendą drivery dynamiczne W9+, które zapewniają rewelacyjne odwzorowanie najniższych częstotliwości. Co więcej, działają one w unikalnej konfiguracji, bo każdy z nich pokrywa nieco inne pasmo niskich tonów – jeden z nich jest odpowiedzialny tylko za najniższy bas. Jednocześnie mamy tutaj też coś specjalnego, bo w modelu NOVUS zastosowano też dwa przetworniki przewodnictwa kostnego o wysokiej masie. Sprawia to, że zarówno niskie, jak i te najniższe rejestry z flagowych słuchawek będą miały nie tylko znakomitą głębię, ale też moc i niezwykłą precyzję zarazem.

NOVUS korzysta ze autorskich i zaprojektowanych do tego modelu czterech przetworników armaturowych NOVA marki Knowles. Oferują one niezrównaną czystość oraz transparentność średnich tonów. Ponadto specjalnie zaprojektowano całą obudowę wraz ze specjalnym kanałem o niskiej rezystancji akustycznej. Wspomniane cztery przetworniki armaturowe uzupełnia piąty, także autorski driver, zapewniający perfekcyjną spójność średnicy z resztą pasma.

Dopełnieniem doskonałej sekcji basowej i średniotonowej jest oczywiście zestaw aż czterech elektrostatycznych przetworników wysokotonowych marki Sonion. Zapewniają one kompletną przeźroczystość góry pasma oraz świetnie zintegrowane z całością muzycznego przekazu. A to wszystko dzięki zaawansowanej topologii zwrotnicy synX, którą Empire Ears rozwijało przez wiele lat. Dodatkowo mamy system akustyczny o nazwie ARC kontrolujące rezonanse całego układu. A także wiele innych, unikalnych dla tych słuchawek rozwiązań. Całość dopełnia piękne wyglądająca obudowa z elementami pokrytymi 24-ro karatowym złotem, które fenomenalnie wyglądają na żywo.

Słuchawki Astell&Kern NOVUS dostępne są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 25 950 PLN.