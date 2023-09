TEST: Średniej wielkości elektryczne SUV-y

Wakacje za nami, a ja podczas nich nie próżnowałem. Podróżując po Polsce przekonałem się naocznie o tym, że SUV-ów na drogach jest jeszcze więcej, niż myślałem. Logika jest tu prosta. Prawie każdy samochód może zapewnić niezapomnianą przygodę na asfalcie, ale kiedy dodasz do tego znajomych lub rodzinę, psa i wszystkie akcesoria outdoorowe, których wymaga twój aktywny tryb życia, prawdopodobnie będziesz chciał właśnie ten typ samochodu. Czy zatem kolejne porównanie, jakie przygotuję, powinno dotyczyć SUV-ów? Mamy 2023 rok, niechaj więc będą elektryczne!

Rynek elektrycznych SUV-ów rozwija się szybko, a wielu producentów oferuje samochody rodzinne typu plug-in w szerokim zakresie rozmiarów i cen. Ale chociaż ich konstrukcja i specyfikacja mogą się znacznie różnić, większość SUV-ów ma tę samą podstawową formułę podwyższonego prześwitu, dodatkowej przestrzeni wewnątrz i większego poczucia przygody niż typowy hatchback lub sedan.

Być może nie pojeździsz nimi po totalnych bezdrożach niczym autami terenowymi, ale na kemping czy szutrową nawierzchnię nie potrzebujesz niczego więcej.

Na koniec – aby uporać się z elektrycznym słoniem w pokoju – zasięg dzisiejszych elektrycznych SUV-ów oznacza, że podróż jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Nadal będziesz musiał planować dłuższe wycieczki z wyprzedzeniem, ale wskaźnik upływających kilometrów nie będzie budzić już takiego przerażenia jak kultowe „paragony grozy”.

Testujemy…

Audi Q4 e-tron

Specyfikacja

0-100 KM/H 8,5 sekundy

8,5 sekundy MOC 204 KM MAKS. ZASIĘG 529 km

204 KM 529 km POJEMNOŚĆ AKUMULATORA 76,6 kWh

76,6 kWh ZUŻYCIE ENERGII 20,2-16,6 kWh/100 km

20,2-16,6 kWh/100 km CENA OD 244 600 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najmniejszy elektryczny SUV Audi, Q4 e-tron, jest blisko spokrewniony z Volkswagenem ID.4 i Škodą Enyaq, przy czym wszystkie trzy mają ten sam układ napędowy. Samochód jest dostępny w konfiguracji jednosilnikowej z napędem na przednie koła i dwusilnikowej z napędem na wszystkie koła, obie z taką samą pojemnością akumulatora 77 kWh i deklarowanym zasięgiem prawie 530 km – choć rzeczywisty jest zawsze niższy niż deklaracje producentów.

BMW iX1

Specyfikacja

0-100 KM/H 5,6 sekundy

5,6 sekundy MOC 313 KM

313 KM MAKS. ZASIĘG 440 km

440 km ZUŻYCIE ENERGII 18,1-16,8 kWh/100 km

18,1-16,8 kWh/100 km CENA OD 257 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: iX1 to podstawowy elektryczny SUV BMW. Zasięg wynosi do 440 km, a podczas jazdy słyszysz elektryczną ścieżkę dźwiękową stworzoną przez Hansa Zimmera. Możliwość ładowania do 130 kW oznacza, że naładujesz go szybciej niż żołądek w trakcie gastro-postoju. W środku iX1 ma parę 10-calowych ekranów z systemem operacyjnym BMW iDrive, a także obsługuje Apple CarPlay i Android Auto.

Mercedes EQE SUV

Specyfikacja

0-100 KM/H 6,6 sekundy

6,6 sekundy MOC OD 245 KM

OD 245 KM MAKS. ZASIĘG 540 km

540 km POJEMNOŚĆ AKUMULATORA 89 kWh

89 kWh ZUŻYCIE ENERGII 22,4-18,6 kWh/100 km

22,4-18,6 kWh/100 km CENA OD 411 800 PLN

Na pierwszy rzut oka: Zasadniczo wyższa i nieco bardziej wytrzymała wersja zwykłego EQE. Elektryczny SUV Mercedesa jest futurystyczny wewnątrz i na zewnątrz, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę wyświetlacz Hyperscreen deski rozdzielczej. Deklarowany zasięg dużej baterii 90 kWh wynosi ponad 480 km i można ją napełnić od 10 do 80% w zaledwie 32 minuty.

Pojazd 01:

AUDI Q4 E-TRON

Q4 e-tron może nie być najczęściej omawianym pojazdem elektrycznym, ale może być świetnym wyborem dla nowych konwertytów elektrycznych. Jest to najmniejszy model elektryczny z oferty Audi, ale to nie znaczy, że jest to mały samochód – to zdecydowanie średniej wielkości SUV – i ma dużo miejsca dla młodej rodziny, dzieci i jednego czy dwóch psów.

Wewnątrz samochód ma znajomy styl Audi, który zadowoli nowych nawróconych na elektryczność. Wydaje się nieco sportowy, mimo że jest SUV-em, czemu sprzyja niska pozycja za kierownicą i kwadratowa kierownica. Cała kabina wygląda stylowo dzięki obszytym skórą fotelom, błyszczącym czarnym detalom i opcjonalnemu nastrojowemu oświetleniu.

Audi Q4 e-tron wykorzystuje akumulator o mocy 77 kW, który w zależności od modelu zapewnia praktyczny zasięg od 470 do 500 km. Ale być może ważniejszą wartością, ponieważ ładowanie elektryczne staje się droższe, jest zużycie. Audi podaje do 16,6 kWh na 100 km dla Q4 40 e-tron – najmniej z konkurencji.

Wykorzystuje konfigurację z dwoma ekranami, w tym cyfrowy wyświetlacz wskaźników za kierownicą i 11,6-calowy ekran dotykowy pośrodku. Dostępny jest również wyświetlacz Head-Up, generujący na przedniej szybie od strony kierowcy informacje dotyczące prędkości i nawigacji podczas podróży.

Adaptacyjny tempomat działa dobrze i dopasowuje się do otaczającego ruchu, nawet przy unikaniu podejmowania działań, monitorując prędkość pojazdu na pasie zewnętrznym. System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu nie zapewnia wielu regulacji, aby utrzymać cię na nim, ale ostrzeże cię, jeśli zbłądzisz.

Z mocą wyjściową 150 kW lub 204 KM, Q4 e-tron 40 nie jest najszybszy. Wydaje się trochę powolny jak na standardy EV, ale dla każdego, kto jest przyzwyczajony do SUV-ów z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym, nadal będzie wystarczająco szybki. W porównaniu z dużymi SUV-ami auto wydaje się dość lekkie i zwinne, dzięki czemu lepiej reaguje na zakrętach i podczas wietrznej aury.

Audi Q4 e-tron to idealne połączenie praktyczności i klasycznego stylu. Oferuje równowagę między rozmiarem a wagą, co czyni go bardzo dobrym samochodem rodzinnym, a jednocześnie dodaje trochę słynnej stylistyki Audi. Najbardziej podoba mi się to, że jest to w pełni elektryczny samochód, który nie krzyczy o tym fakcie.

Pojazd 02:

BMW iX1

W iX1 to najmniejszy i najbardziej przystępny cenowo elektryczny SUV w ofercie marki. Tworząc coś, co pasuje do tego przedziału cenowego, wydaje się nieco skromniejszy w porównaniu z innymi elektrycznymi SUV-ami BMW. Jednak nadal jest to świetnie wyglądający samochód – wewnątrz i na zewnątrz – i daje dużo przyjemności z prowadzenia.

Konstrukcja BMW iX1 przypomina modele iX3 i X5/iX i spełnia wszelkie oczekiwania, które stawia się SUV-owi. Nie jest jednak całkowicie utylitarny. Ma charakterystyczny grill nerkowy i wąskie adaptacyjne reflektory LED z przodu, podczas gdy tył jest lekko pochylony, z małym spojlerem nad tylną szybą.

Wewnątrz, długi, zakrzywiony wyświetlacz rozciąga się od przestrzeni za kierownicą do środka deski rozdzielczej. Ten imponujący wyświetlacz składa się właściwie z dwóch oddzielnych ekranów: 10,7-calowego dotykowego oraz 10,25-calowego zestawu wskaźników. Na konsoli środkowej znajduje się również kilka przycisków manualnych, ale nie ma dużego szklanego obrotowego pokrętła, które można znaleźć w modelach z wyższej półki.

O ile nie zdecydujesz się na najlepszy pakiet sportowy M, niewiele technologii jest w standardzie. Pakiet Innowacji w cenie 16 600 PLN obejmuje przygotowanie do systemów asystujących, wyświetlacz Head-Up, a także asystenta parkowania Plus z systemem kamer 360°.

iX1 jest wyposażony w akumulator o pojemności 64,8 kWh, który w wersji M Sport ma zapewniać zasięg 415 km. Realistycznie daje to około 290 km jazdy przy ładowaniu od 10 do 80%. Chociaż więc iX1 jest więcej niż wystarczający na krótkie dystanse, dłuższe wymagają nieco więcej planowania. Na szczęście iX1 obsługuje również prędkość ładowania do 130 kW.

Zapominając jednak o zasięgu, iX1 zapewnia świetną zabawę podczas jazdy. Jak na SUV wydaje się dość kompaktowy, czemu sprzyja stosunkowo niska deska rozdzielcza i pozycja za kierownicą. Jest bardzo żwawy, a kiedy przełączysz go w tryb sportowy, naprawdę szybko sunie po drodze.

Jeśli szukasz dającego frajdę i „niedrogiego” elektrycznego SUV-a premium, BMW iX1 jest z pewnością jednym z tych, które trzeba wziąć pod uwagę. Mniejszy i lżejszy niż BMW iX (oraz iX3), ten model nadal zapewnia dużo miejsca dla pasażerów i bagażu, ale łatwiej się nim jeździ po mieście. Jeśli jednak szukasz samochodu dalekiego zasięgu, są inne modele do rozważenia.

Pojazd 03:

MERCEDES EQE SUV

Mercedes-Benz to świetnie wyglądający samochód, prawdopodobnie nawet bardziej niż sedan EQE. Charakterystyczny grill Mercedes-Benz – z dużą trójramienną gwiazdą – jest gładki i wypełniony czujnikami jazdy. Delikatna krzywa nadwozia wygląda na powiększoną, ale nie pudełkowatą, ponieważ kończy się z rozmachem z tyłu. Wyższa konstrukcja oznacza również więcej miejsca w bagażniku, a tutaj ma się do dyspozycji 520 litrów przestrzeni bagażowej za tylnymi siedzeniami lub 1 675 litrów przy rozłożonych siedzeniach.

Zasięg SUV-a EQE wynosi do 535 km w przypadku modelu 350 (od 441 300 PLN) i 540 km w modelu 500 (od 463 500 PLN). To dość imponujące jak na pojazd tej wielkości i wadze ponad 2,5 tony, zwłaszcza w stylu SUV-a. Dzieje się tak dzięki sprytnym projektom zespołu aerodynamicznego, które zapewniają płynne kierowanie strumienia powietrza wokół kół i pod samochód.

Chcąc mieć najlepszą technologię, SUV EQE jest dostępny z opcjonalnym ekranem MBUX Hyperscreen. Łączy on w sobie 12,8-calowy, zakrzywiony w pionie ekran centralny z 12,3-calowym ekranem dla kierowcy za kierownicą i trzecim 12,3-calowym wyświetlaczem przed siedzeniem pasażera, a wszystko to umieszczone za pojedynczą zakrzywioną deską rozdzielczą.

Jest jeszcze kilka asów w rękawie SUV-a EQE, które również pomagają w kwestii zasięgu, z których pierwszym jest pompa ciepła. Zimą wykorzystuje ciepło wytwarzane przez akumulatory i silnik do ogrzewania kabiny, zapewniając poprawę zasięgu nawet o 10% w niskich temperaturach. Drugi czynnik jest jeszcze sprytniejszy. Chociaż jest to pojazd 4×4, przednia oś może być automatycznie odłączana, gdy nie jest potrzebna, co zwiększa zasięg nawet o 6%.

Wersja 500 szczególnie spodoba się miłośnikom mocy, oferując 408 KM. Rozpędzając się w 4,9 sekundy, jest szybka, nawet jeśli nie rekordowa. Jazda w trybie komfortowym zapewnia stosunkowo płynną i łagodną jazdę. Przełącz samochód w tryb sportowy i wszystko trochę się zaciska, chociaż zawieszenie pneumatyczne świetnie radzi sobie z utrzymaniem samochodu w poziomie we wszystkich trybach, nawet w ciasnych, szybkich zakrętach.

Nie ma wątpliwości, że SUV oferuje użytkownikom korzyści w porównaniu z sedanem, a Mercedes-Benz EQE SUV świetnie radzi sobie z włączeniem tych zalet bez utraty wyglądu i stylu oryginalnego EQE. Jest to wersja bardziej przyjazna rodzinie i udowadnia, że SUV-y nie muszą wyglądać na duże i pudełkowate, aby oferować dodatkowe miejsce i wysokość.

Werdykt

#1 | BMW iX1 | 85/100

Plusy BMW iX1 oferuje naprawdę konkurencyjną cenę początkową, stylowy wygląd i wspaniałe wrażenia z jazdy.

Minusy Krótszy zasięg niż niektórzy z jego rywali. Brak niektórych zaawansowanych funkcji jazdy w standardzie.

Podsumowując Najbardziej przystępny cenowo w pełni elektryczny SUV BMW. To świetnie wyglądający samochód, który dobrze radzi sobie na drodze, a wersja M Sport ma przyzwoitą liczbę dodatków. Zasięg może jednak wydawać się ograniczony i warto dodać niektóre funkcje wspomagania jazdy do specyfikacji.

#2 | MERCEDES EQE SUV | 83/100

Plusy Świetny wygląd. Imponujący zasięg. Hyperscreen jest niesamowity.

Minusy Nie dość, że drogi, to jeszcze modele 300 i 350 mogą być dla wielu niewystarczające.

Podsumowując Świetnie wyglądający SUV. Wysoka pozycja za kierownicą nie każdemu będzie odpowiadać.

#3 | AUDI Q4 E-TRON | 81/100

Plusy Responsywny napęd. Dużo miejsca. Klasycznie fajny wygląd.

Minusy Starsza technologia we wnętrzu. Nie najszybszy.

Podsumowując e-tron to solidna opcja EV dla rodzin szukających luksusu. Chociaż nie jest najbardziej zaawansowany technologicznie, jest konkurencyjny cenowo i zapewnia sporo radości z jazdy.