FordPass SmartLink – łączność dla starszych Fordów

Kilka miesięcy temu Ford obiecał, że do 2019 roku wyposaży wszystkie swoje samochody w obsługę standardów sieciowych. Okazało się, że dotyczy to nie tylko nowych pojazdów – również te starsze otrzymają możliwość podłączenia do Wi-Fi i korzystania z aplikacji za pomocą adaptera LTE FordPass SmartLink.

SmartLink podłączany jest do portu OBD-II pod kierownicą. Pasuje do wszystkich Fordów z roczników 2010-2017, które nie były fabrycznie wyposażone w modem. W przeciwieństwie do adapterów LTE wyprodukowanych przez zewnętrzne firmy, SmartLink posiada połączenie z komputerem pokładowym i zabezpieczeniami auta. Daje on również dostęp do usługi FordPass – aplikacji, za pomocą której można zdiagnozować stan auta, zaplanować podróż i znaleźć miejsca do parkowania. Dzięki SmartLink zainstalowana w smartfonie kierowcy apka może służyć do zdalnego otwierania i zamykania pojazdu a także diagnostyki oraz lokalizowania samochodu.

FordPass SmartLink jest urządzeniem przeznaczonym na rynek amerykański – będzie tam oferowany w ramach miesięcznego planu abonenckiego z miesięczną opłatą 17 USD (60 PLN) obejmującego internet LTE z hotspotem Wi-Fi. Pojawi się w salonach Forda w połowie 2018 roku. Nie wiadomo, czy trafi on także do Europy – nawet bez funkcjonalności LTE SmartLink byłby ciekawym sposobem doposażenia starszego samochodu.