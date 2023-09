Telewizory Sony A95L ​teraz z funkcją PS Remote Play

Firma Sony poinformowała, że opracowana przez Sony Interactive Entertainment funkcja PS Remote Play jest obecnie dostępna w telewizorach QD-OLED 4K HDR BRAVIA XR A95L z nową aplikacją PS Remote Play na platformę Android TV.

Do najbardziej niezwykłych cech PS Remote Play należy możliwość zdalnej gry na konsolach PS5 i PS4. Oznacza to, że posiadacze telewizorów A95L i innych zgodnych urządzeń z dostępem do szybkiego internetu mogą uruchamiać ulubione gry zainstalowane na konsoli PS5 lub PS4 niezależnie od tego, gdzie się znajdują. W rezultacie zapaleni gracze mają dostęp do konsoli i dalszych przygód nawet poza domem.

Funkcja PS Remote Play w telewizorach Sony A95L umożliwia bezproblemowe przełączanie się między urządzeniami i wznawianie gry od miejsca, w którym została przerwana.

Telewizor QD-OLED 4K HDR BRAVIA XR A95L jest jednym z pierwszych modeli Android TV z funkcją PS Remote Play.

Telewizory A95L są oparte na zmodernizowanym procesorze Cognitive Processor XR z nową technologią XR Clear Image, która dodatkowo ogranicza zakłócenia w obrazach przedstawiających szybki ruch, przeciwdziała ich zamazywaniu się i sprawia, że akcja na ekranie jest jeszcze wyraźniejsza.

Wyposażenie serii A95L obejmuje też funkcję Acoustic Center Sync, która łączy dźwięk z telewizora z kanałem centralnym zgodnego soundbara Sony. Oba urządzenia zmieniają się wtedy w głośnik centralny, który zapewnia niezwykłą intensywność wrażeń we własnych czterech ścianach. Aby umożliwić uzyskanie jeszcze bardziej zniewalającego dźwięku, po podłączeniu soundbara Sony zapewniona jest obsługa technologii 360 Spatial Sound Mapping, która optymalizuje pole brzmieniowe poprzez wytwarzanie wirtualnych głośników. Z kolei technologia Acoustic Surface Audio+ wprowadza ekran w wibrację przy użyciu specjalnych siłowników, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu i idealnie pasuje do obrazu.

Seria A95L nadaje też nową jakość grom na konsolę PlayStation 5. Zapewniają ją unikatowe rozwiązania firmy Sony do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode. Dzięki menu Gra gracze mogą w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub osłabianie rozmycia ruchu. Menu pozwala też użyć funkcji Korektor czerni do rozjaśnienia ciemnych obszarów w celu poprawy widoczności przeciwników i przedmiotów, a także wybrać jeden z sześciu typów celowników.